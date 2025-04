BYD vernieuwt ATTO 3

De ATTO 3 heeft een elektromotor met een vermogen van 150 kW en een maximaal koppel van 310 Nm, die de voorwielen aandrijft. De acceleratie van 0-100 km/h duurt 7,3 seconden en de topsnelheid bedraagt 160 km/h. De batterij met een capaciteit van 60,4 kWh maakt een actieradius van maximaal 420 km (WLTP) mogelijk. In de WLTP-stadcyclus bedraagt de maximale actieradius 565 km.

De vernieuwde ATTO 3 is te laden met 110 kW gelijkstroom. Het van 10 tot 80% opladen duurt daarmee onder ideale omstandigheden 35 minuten en het van 30 tot 80% opladen 28 minuten. Uiteraard is de ATTO 3 ook te laden met 11 kW wisselstroom (3-fasen). Het van 0-100% opladen duurt hiermee 6,5 uur. De ATTO 3 beschikt standaard over een warmtepomp. Deze draagt bij aan het maximaliseren van de actieradius, vooral bij koud weer.

Twee uitvoeringen

De vernieuwde ATTO 3 is leverbaar in de uitvoeringen Comfort en Design. De Comfort-uitvoering beschikte standaard onder andere over een elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak, elektrisch verstelbare voorstoelen, een 360 graden panorama camera, stoelverwarming en een warmtepomp. De vernieuwde ATTO 3 Comfort voegt daar een regensensor, stuurwielverwarming, privacy glass en een krachtigere 110 kW DC lader aan toe. Een draadloze 15W-oplaadmogelijkheid voor smartphones en een audiosysteem met 8 speakers en Dirac HD geluidsoptimalisatie maken het geheel compleet.

De rijker uitgeruste Design-uitvoering beschikt naast bovenstaande uitrusting standaard over een elektrisch bedienbare achterklep, een groter centraal display (15,6 inch versus 12,8 inch in Comfort), 3,3kW Vehicle to Load aansluiting, multicolor ambianceverlichting en actief luchtzuiveringssysteem. De vernieuwde ATTO 3 voegt daar stoelventilatie aan toe. Daarnaast zijn beide uitvoeringen voorzien van draadloze Apple Carplay en Android Auto functionaliteit.

Dankzij NFC-technologie kan een smartphone, een keycard of een wearable fungeren als autosleutel. Via de BYD-app zijn diverse functies op afstand te bedienen, waaronder het voorverwarmen of -koelen van het interieur en het activeren van de stoelverwarming en/of ventilatie.

Veiligheid

Elke ATTO 3 is standaard voorzien van Adaptieve en Intelligente Cruise Control met Stop&Go functie, intelligente weergave en controle van de snelheidslimiet, Lane Keep- en Lane Change Assist, Dodehoekbewaking, Door Opening Warning, Verkeersbordherkenning, Automatic Emergency Braking, Hill Descent Control, Forward en Rear Collision Warning inclusief Rear Cross Traffic Alert en Rear Cross Traffic Brake.

Prijs en garantie

De vernieuwde ATTO 3 profiteert net als alle andere BYD-modellen van een fabrieksgarantie van 6 jaar of 150.000 kilometer. Daarnaast biedt BYD 8 jaar of 200.000 kilometer garantie op de batterij en 8 jaar of 150.000 kilometer op de aandrijflijn. De vernieuwde ATTO 3 Comfort is leverbaar vanaf € 40.690, - en de Design vanaf € 42.690, - rijklaar.