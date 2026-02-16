BYD introduceert ATTO 2 DM-i

De ATTO 2 DM-i zal vanaf begin maart bij de Nederlandse BYD-dealers in de showroom te vinden zijn. Eerst komt de luxueuze Boost-variant. Deze krijgt een vanafprijs van € 32.490,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken. De Active-uitvoering volgt later in maart; deze versie verlaat de showrooms straks voor € 29.490,-.

De ATTO 2 DM-i is uitgerust met BYD's Super Hybrid DM-i (Dual Mode Intelligent)-technologie, waarbij korte en middellange ritten volledig elektrisch mogelijk zijn. De 1,5-liter viercilinder benzinemotor schakelt automatisch in wanneer het batterijniveau laag is of extra vermogen nodig is, hij fungeert dan als range extender of directe aandrijfbron. Dit Super Hybrid-systeem levert een maximaal vermogen van 212 pk. Op een volle accu plus een volle brandstoftank kan de ATTO 2 DM-i in theorie tot 1.000 km rijden.

Het vernieuwde 12,8-inch infotainmentscherm is uitgerust met geïntegreerde Google Automotive Services. Het systeem biedt toegang tot een volledig aanbod aan apps uit de Google Play Store, zoals Waze en YouTube. De ATTO 2 DM-i is tevens voorzien van een panoramisch dak met elektrisch zonnescherm, privacy glass, een 360-graden parkeercamera en verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel.