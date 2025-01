BYD onthult ATTO 2

Aan de voorzijde beschikt de ATTO 2 over volledig geïntegreerde LED-koplampen en slanke dagrijverlichting. Samen met de doorlopende LED-strip in de grille zorgt dit voor een sterke visuele uitstraling. Het front is voorzien van een scherp lijnenspel voor een dynamische uitstraling, aangevuld met luchtinlaten aan de zijkanten die de efficiëntie verhogen.

De zijkant van de ATTO 2 toont in carrosserriekleur meegespoten accenten, die de hoogte van de auto benadrukken terwijl het ontwerp speels blijft. Het 'zwevende' dak, geaccentueerd door een onderscheidend carrosseriekleurig element bij de C-stijl, voegt een uniek detail toe.

De achterzijde wordt gekenmerkt door een spoiler en een doorlopende lichtbalk die verbonden is met achterlichten in de vorm van een 'Chinese knoop'. Deze lichtsignatuur symboliseert het cijfer 8 en een Möbiusring, die eindeloos geluk vertegenwoordigen. De robuuste achterbumper en subtiele terugkerende carrosseriekleur in het onderste deel van de bumper maken de uitstraling compleet.

De ATTO 2 wordt standaard geleverd in de kleur Climbing Grey, met als optionele kleuren Hiking Green, Skiing White en Cosmos Black.

Interieur

De middenconsole bevat twee bekerhouders en een geïntegreerde armsteun, die toegang geeft tot één van de opbergvakken. De versnellingspook heeft een diamantachtige afwerking, terwijl het omliggende (fysieke) knoppencluster essentiële functies bevat, zoals de ruitontwaseming, volumeknop voor het audiosysteem en een schakelaar voor de rijmodi.

Dankzij BYD's e-Platform 3.0, met een volledig vlakke vloer, blijft de achterbank praktisch en geschikt voor gezinsgebruik. De bagageruimte van de ATTO 2 meet een inhoud van 400 liter. Het volume kan worden vergroot tot maximaal 1.340 liter door de achterbank neer te klappen.

Batterij

De nieuwe ATTO 2 maakt gebruik van BYD's expertise op het gebied van batterijtechniek en het e-Platform 3.0, dat centraal staat in alle volledig elektrische voertuigen van het bedrijf. De auto beschikt over een Blade Battery en, voor het eerst in een compacte BYD, wordt gebruik gemaakt van een Cell-to-Body (CTB)-constructie. Bij deze techniek wordt de batterij volledig geïntegreerd in het voertuigchassis, waarbij de bovenste afdekking van de batterij fungeert als vloer voor het passagierscompartiment. De CTB-techniek is uniek voor BYD en is een primeur in het compacte SUV-segment. Het komt de binnenruimte en carrosseriestijfheid ten goede.

Daarnaast gebruikt de Blade Battery lithium-ijzerfosfaat (LFP) als kathodemateriaal. LFP biedt een hoge mate veiligheid en duurzaamheid in vergelijking met conventionele lithium-ionbatterijen, terwijl het 100% vrij is van kobalt en nikkel. Bovendien zijn LFP-batterijen beter bestand tegen extreme temperaturen, minder gevoelig voor temperatuurschommelingen en kunnen meer laad- en ontlaadcycli doorstaan met nauwelijks enig capaciteitsverlies, wat ze duurzaam maakt.

Aandrijflijn

De ATTO 2 wordt aangeboden met keuze uit twee batterijpakketten. Bij de introductie zal de standaardversie een capaciteit hebben van 45,1 kWh, wat een gecombineerde WLTP actieradius van 312 kilometer oplevert (theoretisch). De voorin geplaatste motor levert 130 kW.