BYD introduceert Atto 2 Business

De BYD ATTO 2 EV Business is leverbaar vanaf € 34.490, inclusief afleverkosten. De nieuwe versie vervangt de huidige Comfort-uitvoering, de specificaties blijven ongewijzigd, evenals zijn actieradius: die bedraagt tot 430 km (WLTP).

De ATTO 2 EV Business is voorzien van Blade Battery-technologie, een groot infotainmentscherm met navigatie en smartphone-integratie, een 360-gradencamera, adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter, Keyless Entry & Start en een warmtepomp. Daarnaast zorgen elektrisch verstelbare voorstoelen en een uitgebreid pakket aan geavanceerde rijassistentiesystemen voor veiligheid en gebruiksgemak.

Hoewel de Business-modellen speciaal zijn ontwikkeld om zakelijke rijders en wagenparkbeheerders te bedienen, zijn ze ook beschikbaar voor particuliere kopers.