BYD brengt SHARK naar Europa

Omdat de DMO-aandrijflijn is ontwikkeld volgens een 'EV-first'-filosofie. Dat betekent dat de 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor, die in lengterichting is geplaatst, het grootste deel van de tijd fungeert als generator. Hij wekt elektriciteit op voor de elektromotoren of voor de Blade Battery, die het hart vormt van de aandrijflijn. De benzinemotor levert 150 pk en 240 Nm koppel.

De SHARK is gebouwd op een ladderchassis, dat zorgt voor extra duurzaamheid en grotere wieluitslag in het terrein. De constructie is speciaal ontwikkeld om de belangrijkste componenten van de DMO-aandrijflijn optimaal te integreren. De Blade Battery is met behulp van Cell-to-Chassis (CTC)-technologie onderdeel van de voertuigstructuur, waardoor de batterij optimaal wordt beschermd onder zware omstandigheden. Tegelijkertijd verhoogt deze techniek de veiligheid: meer dan 50 procent van de carrosseriestructuur bestaat uit hoogwaardig staal met hoge treksterkte en de totale torsiestijfheid van de SHARK bedraagt 34.048 Nm per graad.

Met een capaciteit van 32,2 kWh beschikt de Blade Battery van de SHARK over de grootste batterij in het pickupsegment. Hierdoor bedraagt de volledig elektrische actieradius 90 kilometer. Met een volledig opgeladen batterij en een volle brandstoftank kan de SHARK in theorie tot 675 kilometer afleggen. Het gecombineerde WLTP-brandstofverbruik bedraagt 3,5 l/100 km. Zelfs wanneer de batterij vrijwel leeg is, is het verbruik 9,6 l/100 km.

Het opladen van de batterij van 15 naar 100 procent duurt iets meer dan drie uur via een driefasige 11 kW AC-lader. Wie sneller wil laden, kan gebruikmaken van standaard 55 kW DC-snelladen, waarmee de batterij in 21 minuten van 30 naar 80 procent wordt opgeladen.

Naast deze hybride-aansturing beschikt de SHARK over een vierwielaandrijfsysteem dat de aandrijfkracht automatisch verdeelt over vier verschillende ondergronden: zand, modder, sneeuw en grind. De wielophanging met dubbele draagarmen vóór én achter combineert een hoog comfortniveau met uitstekende prestaties op uiteenlopende ondergronden. Hill Descent Control behoort standaard tot de uitrusting.

De SHARK heeft een trekvermogen van 2.500 kg en een maximaal laadvermogen van 790 kg. De laadbak heeft een inhoud van 1.200 liter.

Uitrusting

De SHARK wordt geleverd in één uitvoering. Tot de voorzieningen behoren vegan lederen bekleding, verwarmde en geventileerde voorstoelen en een Dynaudio-audiosysteem met twaalf luidsprekers. Tot de technologieën behoren een volledig digitaal 10,25-inch instrumentenpaneel in combinatie met een head-up display, een 15,6-inch infotainmentscherm met navigatie, spraakbediening en draadloze Apple CarPlay en Android Auto, bediening op afstand via de BYD-app voor het voorverwarmen of koelen van het interieur, een 50W draadloze smartphone-oplader, instapverlichting in de buitenspiegels, parkeersensoren vóór en achter in combinatie met een 360 graden-camera, evenals keyless entry en keyless start.

Daarnaast beschikt de SHARK over twee stroomaansluitingen die gebruikmaken van de geïntegreerde V2L-functie. Hiermee kan tot 6 kW vermogen worden geleverd aan externe apparaten, waardoor bijvoorbeeld elektrisch gereedschap op de bouwplaats kan worden aangesloten, maar ook een koffiemachine, hogedrukreiniger of andere apparatuur tijdens recreatief gebruik buitenshuis. V2L is beschikbaar via de AC-laadaansluiting van de auto of via een speciale aansluiting in de zijwand van de laadbak.