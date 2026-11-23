De efficiëntie van de Dolphin Surf maakte indruk op de beoordelaars. "Hij blonk uit met vijf sterren en een gemiddelde score van 96 procent", aldus het rapport van Green NCAP. Zelfs het hoogste gemeten energieverbruik, tijdens het snelweggedeelte van de test, noemt de organisatie "bescheiden voor een elektrische auto". Het rapport vervolgt: "De compacte afmetingen, het lage verbruik en de kleine accu van de Dolphin Surf resulteren in hoge milieuscores."

BYD Dolphin Surf | 5 Green NCAP sterren voor BYD Dolphin Surf

Dr. Aleksandar Damyanov, Technical Manager bij Green NCAP, zegt: "De Dolphin Surf dankt zijn sterke duurzaamheidsresultaten bij Green NCAP aan zijn compacte formaat, kleine accu en het lage energieverbruik tijdens onze tests. Wat de auto bijzonder interessant maakt voor consumenten, zijn de evenwichtige prestaties op alle drie de onderdelen van de Driving Experience-beoordeling, aangevuld met vijf sterren voor veiligheid bij Euro NCAP."

Sterke prestaties op het onderdeel 'Clean Air'

Het testonderdeel 'Clean Air' legt de basis voor de maximale beoordeling. Green NCAP spreekt van "zeer goede prestaties" op het gebied van uitlaatemissies, een vanzelfsprekend sterk punt van volledig elektrische auto's, en de uitstoot van deeltjes door onder meer banden- en remmenslijtage. Dit onderdeel houdt ook rekening met vervuilende stoffen die gedurende de levenscyclus vrijkomen bij de productie, energievoorziening en het onderhoud, evenals met recycling aan het einde van de levensduur.

Op het onderdeel 'Greenhouse Gases' behaalt de Dolphin Surf een score van 9,9 op 10. Die weerspiegelt het lage energieverbruik, de compacte afmetingen, het lage gewicht en de beperkte accucapaciteit. Meer dan de helft van de totale uitstoot van broeikasgassen over de levenscyclus is toe te schrijven aan de huidige productie in China. Binnenkort staat ook productie in Hongarije gepland.

Green NCAP waardeert daarnaast de Vehicle-to-Load-functie (V2L) van de Dolphin Surf. Daarmee kan de auto externe apparaten van stroom voorzien met een vermogen van maximaal 3,3 kW.

Recent vernieuwd

BYD heeft de Dolphin Surf onlangs vernieuwd. Het model biedt nu vijf zitplaatsen en heeft een aangepaste dashboardindeling. Ook is de uitrusting uitgebreid. Zo krijgt de topuitvoering Comfort een groter touchscreen, beschikt de Boost over verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel en heeft de instapuitvoering Active grotere lichtmetalen wielen.