BYD vernieuwt Dolphin Surf

Met de aanpassingen voor modeljaar 2026 speelt het model beter in op de wensen van klanten, onder meer dankzij uitvoeringen met een derde zitplaats op de achterbank. Elke passagier achterin beschikt over een eigen verstelbare hoofdsteun voor extra comfort en ondersteuning.

Ook voorin verandert er het nodige bij alle uitvoeringen. De keuzehendel voor de transmissie verhuist van de tuimelschakelaar op het dashboard naar de rechter hendel aan de stuurkolom. Hierdoor bedient de linker hendel voortaan niet alleen de richtingaanwijzers en verlichting, maar ook de ruitenwissers.

Verder krijgt de Dolphin Surf een nieuw ontworpen stuurwiel. Bij de Boost en Comfort is dit voortaan verwarmbaar. De Boost krijgt nu eveneens stoelverwarming. Alle versies van de Dolphin Surf beschikken over klimaatregeling.

Ook het materiaalgebruik in de Dolphin Surf voor modeljaar 2026 is aangepast. De Active en Boost krijgen stoffen bekleding, terwijl de Comfort zijn bekleding van veganistisch leder behoudt. Andere wijzigingen aan de uitrusting zijn een standaard bagageruimteafdekking voor alle uitvoeringen en een andere indeling van de USB-aansluitingen voorin. De eerdere combinatie van een USB-A- en USB-C-aansluiting maakt plaats voor twee USB-C-aansluitingen.

Infotainment

Modeljaar 2026 brengt diverse veranderingen voor de Dolphin Surf. Zo is het infotainmentsysteem verbeterd. De topversie Comfort is voortaan uitgerust met een 12,8-inch scherm, het grootste in het segment van compacte hatchbacks. Het systeem beschikt bovendien over Google Built-in, waarmee gebruikers niet alleen toegang hebben tot Google Assistant en Google Navigation, maar via de Google Play Store ook tot honderden aanvullende apps. De Comfort krijgt daarnaast een groter digitaal instrumentenpaneel, dat groeit van 7 naar 8,8 inch.

Kleuren

Voor de Dolphin Surf van modeljaar 2026 is een nieuwe carrosseriekleur beschikbaar: Skiing White. Daarmee bestaat het kleurenpalet uit vier opties, naast het standaard Lime Green, Obsidian Black en Ice Blue. De Active krijgt voortaan dezelfde 16-inch lichtmetalen wielen als de Boost en Comfort, ter vervanging van de eerdere 15-inch stalen exemplaren. Voor het interieur is naast de oorspronkelijke zwart-grijze uitvoering nu ook een blauwe afwerking verkrijgbaar.