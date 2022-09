Vegan interieur voor alle BMWs vanaf 2023

Het terugdringen van de CO2 uitstoot over de gehele levenscyclus van een auto vormt het kerndoel van BMW Group op weg naar klimaatneutraliteit, die uiterlijk in 2050 moet zijn bereikt. Materiaalkeuze speelt hierbij een sleutelrol. Het vervangen van grondstoffen van dierlijke oorsprong levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de autoproductie. Dankzij de toepassing van een nieuw oppervlaktemateriaal, zelfs op de stuurwielen, daalt het aantal componenten dat dierlijke materiaal bevat tot minder dan 1% in de betreffende BMW en MINI modellen. Hierdoor zijn deze materialen nu alleen nog te vinden in voor de klant onzichtbare toepassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om stoffen zoals gelatine in beschermende coatings, lanoline in lakken, talg als additief in elastomeer en bijenwas als vloeimiddel voor lakken.

BMW Group levert al geruime tijd alternatieven materialen voor leer. Nu is het voor het eerst mogelijk om een geschikte vervanging voor leer aan te bieden voor het belangrijkste verbindingselement tussen de bestuurder en de auto. Het stuurwieloppervlak moet voldoen aan veeleisende criteria op het gebied van uiterlijk, slijtvastheid en duurzaamheid. "Met een stuurwiel dat is bekleed met een hoogwaardig, veganistisch oppervlaktemateriaal voldoen we aan de wensen van onze klanten die geen compromissen willen sluiten op het gebied van uiterlijk, gevoel en functionaliteit. Het innovatieve materiaal is bestand tegen slijtage door wrijving, transpiratie en vocht en biedt alle gewenste eigenschappen van leer", zegt Uwe Köhler, Head of Development Body, Exterior Trim, lnterior bij BMW Group. Het enige onderscheidende kenmerk van het nieuwe materiaal is een nieuw korreleffect op de stuurwielrand.

Leervrije oppervlakken reduceren CO2 uitstoot met 85%

Het feit dat er nu een hoogwaardig, veganistisch oppervlaktemateriaal beschikbaar is met gelijkwaardige eigenschappen als echt leer, dat voorheen werd gebruikt voor het bekleden van stuurwielen, markeert een belangrijke stap voor verdere CO2 reductie. Het nieuwe materiaal op het stuurwiel reduceert de CO2 uitstoot in de waardeketen met circa 85% in vergelijking met leer. Tot nu toe was de meeste uitstoot, circa 80%, afkomstig van de veeteelt in de vorm van methaangas. De overige 20% kwam voor rekening van de verwerking van de koeienhuiden die zeer energie- en waterintensief is.

Klimaatneutraliteit en een circulaire economie

Om het doel van klimaatneutraliteit te bereiken, vertrouwt BMW Group op het gebruik van groene stroom bij de productie en in de toeleveringsketen. Daarnaast is sprake van een consequent verhoogd aandeel secundaire materialen en natuurlijke grondstoffen, zeer efficiënte elektromotoren en verbrandingsmotoren en een hoog recyclingpercentage in lijn met de principes van een circulaire economie.

Het zit 'm in de details: de vloermatten voor verschillende modellen zijn gemaakt van mono-materiaal, waardoor moeilijk te recyclen materiaalmixen worden vermeden. Hierdoor bespaart BMW Group jaarlijks zo'n 23.000 ton CO2 en nog eens 1.600 ton afval, aangezien de gerecyclede vloermatten en het afvalmateriaal ook worden hergebruikt binnen het productieproces.

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van secundaire grondstoffen en duurzame materialen staan hoog in het vaandel. Toekomstige modelgeneraties zullen andere aantrekkelijke alternatieven voor leer bieden. BMW Group werkt samen met start-ups om innovatieve biobased materialen te ontwikkelen. Vergeleken met de eerder gebruikte, synthetische leersoorten resulteert dit in een circa 45% lagere CO2 uitstoot. Mirum, dat 100% biobased en petroleumvrij is, heeft het potentieel om alle eigenschappen van traditioneel leer na te bootsen. Een ander nieuw materiaal, Deserttex, is gemaakt van verpulverde cactusvezels met een biobased polyurethaanmatrix. Met deze materialen kan het vervangen van dierlijke materialen gecombineerd worden met een significante CO2 reductie.