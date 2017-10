Nieuwe batterijtechnologie wint BMW Startup Challenge

28 september 2017 | Nieuwe batterijtechnologie van een Nederlandse startup die een substantiële groei van de actieradius van elektrische voertuigen én een belangrijke verlaging van de kosten belooft. Dat is de winnaar van de BMW Startup Challenge, een competitie voor innovatieve bedrijven die een bijdrage kan leveren aan het vormgeven van de toekomstige wereldwijde mobiliteit en het leven in steden.

LeydenJar Technologies BV was de inzender van de innovatieve, pure siliconenanode voor toepassing in lithium-ion-batterijcellen. Daarmee liet het negen andere finalisten achter zich. De jury van bekende personen uit de startupwereld maakte de winnaar bekend tijdens het speciale BMW Group Startup Symposium in Amsterdam.

LeydenJar claimt dat zijn silicone batterijanode tien keer zoveel capaciteit heeft als de bestaande grafietanodes. Dat leidt tot een toename van tot wel 50% in de energiedichtheid van de batterij van een elektrische auto. De technologie zorgt voor een substantiële groei van de actieradius van elektrische auto's en een belangrijke verlaging van de kosten per kilometer. LeydenJar zegt dat de technologie schaalbaar is en in het bestaande productieproces van batterijen kan worden toegepast.

Christian Rood, medeoprichter van LeydenJar Technologies, werd tijdens de prijsuitreiking gefeliciteerd door Peter Schwarzenbauer, lid van de Raad van Bestuur van BMW AG, MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad, Customer Engagement en Digital Business Innovation. Rood ontving de hoofdprijs: hij mag gedurende twaalf maanden gebruikmaken van een speciale uitvoering van de BMW X1, de Orange Edition, die in Nederland wordt geproduceerd.

De twee andere prijswinnaars, eveneens Nederlandse startups, zijn Wellsun en Skytree. Wellsun zond transparante, energieopwekkende Lumiduct-panelen in, die het gebruik van zonlicht optimaliseren en de energievoorziening in gebouwen verbeteren. Skytree's idee is het onttrekken van CO2 aan de lucht in een afgesloten ruimte, waardoor de luchtkwaliteit in die ruimte (bijvoorbeeld een auto) verbetert, wat ook de fitheid ten goede komt. Tegelijk wordt bij toepassing het energieverbruik verminderd en de actieradius van elektrische auto's vergroot.

De drie prijswinnaars werden uitgenodigd voor een bezoek aan BMW's eigen Startup Garage in München. Daar kunnen ze hun ideeën tot in detail presenteren aan managers van BMW die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van producten voor het concern.

BMW daagde startups in heel Europa, actief op allerlei gebieden die met mobiliteit en mobiliteitsdiensten te maken hebben, uit om hun vooruitstrevende ideeën voor technologie, producten en diensten in te zenden voor de BMW Startup Challenge. Daarmee maakten ze kans om deel uit te maken van een netwerk dat jaarlijks miljarden euro's besteedt aan producten en diensten. De tien finalisten zijn geselecteerd uit 62 inzendingen van startup-bedrijven uit tien landen. De BMW Startup Challenge vond plaats tegelijk met het BMW Group Startup Symposium en het StartupFest Europe 2017, het toonaangevende startupfestival van Europa.

De tien finalisten die hun idee aan de jury presenteerden, zijn:

Etho Inc (VS)

EZY Mobility (Nederland)

Filigrade BV (Nederland)

LeydenJar Technologies BV (Nederland)

Motoshare (Nederland)

Radygo (Nederland)

Sense Glove (Nederland)

Skytree (Nederland)

Spatial (VS)

Wellsun (Nederland)

De startups vertegenwoordigen uiteenlopende technologiegebieden, zoals batterijen voor elektrische auto's, kunstmatige intelligentie, energieopwekking, elektrische motorfietsen, delen van persoonlijk vervoer, IP security en bestrijding van vervalsing, draadloos opladen van elektrische auto's, augmented reality, bescherming tegen straling en CO2-beheer.

De jury bestond uit Daan Roosegaarde, vormgever en oprichter van Studio Roosegaarde; Evert Jaap Lugt, managing Director van YES!Delft; Menno Kleingeld, Managing Director van VDL Enabling Transport Solutions; Pieter Waasdrop, directeur Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken; Anne-Wil Lucas, Program Manager Talent, Knowledge and Skills van Startup Delta en Jochem Cuppen, Global Director Get in the Ring.

BMW heeft een structuur ontwikkeld om startups met veel potentieel in alle fasen te ondersteunen, van de vroege ontwikkeling tot aan levering en toepassing van hun producten of ideeën. Het is een stimulerend ecosysteem om te komen van initiële ideeën, via daadwerkelijke productie tot volwaardige samenwerking als leverancier.