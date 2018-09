BMW krijgt Intelligent Personal Assistant

6 september 2018 | BMW introduceert binnenkort de Intelligent Personal Assistant. Vanaf maart 2019 beschikken modellen van BMW over een intelligente, digitale assistent aan boord die reageert op het commando "Hey BMW". De komst van dit systeem vormt het startsein van een nieuw tijdperk voor BMW waarin de bestuurder steeds meer functies kan uitvoeren en informatie kan krijgen door slechts een simpele vraag te stellen. De Intelligent Personal Assistant bedient de berijder op zijn wenken door ook buiten de auto opdrachten uit te voeren, of dat nu binnenshuis is met het aansturen van een smartspeaker, of daarbuiten met een smartphone.

De persoonlijke assistent van BMW kan in de toekomst ook samenwerken met andere digitale stemassistenten, waardoor communiceren met diverse slimme dagelijkse apparaten eenvoudig wordt. Dankzij de verbinding met BMW's Open Mobility Cloud en het gebruik van kunstmatige intelligentie, wordt de persoonlijke assistent steeds slimmer. Er vinden regelmatige updates plaats die moeiteloos uitgevoerd kunnen worden op de smartphone en in de auto door middel van de Remote Software Upgrade functie. Hierdoor blijven de persoonlijke functies zich steeds verder uitbreiden. Dieter May, Senior Vice President Digital Products BMW Group, zegt: "BMW's Intelligent Personal Assistant werkt samen met het nieuwe BMW Operating System 7.0 om zo een nieuwe, digitale vorm van interactie te creëren die de complete rijervaring herdefinieert."

BMW's Intelligent Personal Assistant leert routines en gewoontes aan en is in staat om deze in de juiste context toe te passen. Het systeem helpt de bestuurder, leert hun voorkeuren tot in detail kennen en is volledig op de hoogte van de instellingen die de gebruiker graag heeft voor bijvoorbeeld de stoelverwarming of plaatsen die regelmatig worden bezocht ("Breng me naar huis"). Een unieke eigenschap ten opzichte van andere digitale assistenten, is de mogelijkheid om de auto een naam te geven (bijvoorbeeld "Charlie" of "Joy") om zo de rijervaring persoonlijker te maken. Niet alleen luistert het systeem naar elk commando, het is altijd op de achtergrond aanwezig om de bestuurder te assisteren of om een gesprek te starten ("Hey BMW, wat is de betekenis van het leven?").

De Intelligent Personal Assistant is op de hoogte van alle functionaliteiten van de auto en is in staat om deze, zoals gevraagd, te activeren. Als de gebruiker "Hey BMW, Ik heb het koud" zegt, zal de BMW Intelligent Personal Assistant direct de temperatuur in de auto veraangenamen. De huidige versie is al in staat om persoonlijke voorkeuren op te slaan. Dankzij aanhoudende technologieverbeteringen kan het systeem in de toekomst steeds meer voorkeuren en favoriete instellingen onthouden. De assistent wordt beter en beter met elk commando dat de bestuurder uitspreekt, elke vraag die hij of zij stelt of elke instelling die hij of zij doorvoert. De basis voor deze techniek is het digitale klantprofiel, het zogeheten BMW ID. Dit profiel verbindt de auto met de bestuurder en zijn of haar digitale wereld.

De komst van de Intelligent Personal Assistant betekent dat er altijd een echte expert aan boord is. Hij is in staat om diverse functies uit te leggen ("Hoe werkt de grootlichtassistent?"), informatie te geven over de huidige status van de auto ("Is het oliepeil goed?") en hij helpt met het beantwoorden van vragen ("Welke waarschuwingsberichten heb ik?"). Hij kent de favoriete instellingen van de bestuurder en kan zelfs instellingen combineren om de rit aangenamer te maken. Bijvoorbeeld: "Hey BMW, ik ben moe" activeert een programma dat onder meer de sfeerlichting, muziek en temperatuur aanpast om de bestuurder weer alert te maken. In de toekomst zal de assistent ook in staat zijn om tips over een zuinige rijstijl te geven en bestuurders onderweg te waarschuwen voor gevaar of problemen ("De bandenspanning is laag"). Zo herinnert het systeem bijvoorbeeld aan een onderhoudsafspraak en de persoonlijke assistent helpt ook probleemloos bij het maken van een afspraak.

Om de bediening makkelijker te maken, kan de berijder toestemming geven om zijn agenda en contacten te delen met de auto. De persoonlijke assistent geeft daarbij informatie over parkeermogelijkheden, files op de gekozen route of hij geeft aan wanneer het tijd is om te vertrekken. De assistent onthoudt daarbij bestemmingen die regelmatig bezocht worden. De integratie van Microsoft Office 365 en Skype for Business maken deelname aan conference calls mogelijk. Ook het voorlezen van e-mails is mogelijk. Daarnaast is de Intelligent Personal Assistant ook een expert in onboard entertainment. Dit betekent dat het systeem zelf muziek kan herkennen of radiostations kan zoeken bij het gewenste muziekgenre ("Speel klassieke muziek alstublieft").

De Intelligent Personal Assistant wordt als basisversie met stemherkenning vanaf maart 2019 verkrijgbaar in 23 landen. In de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, Brazilië, Japan en (vanaf mei 2019) China. De Intelligent Personal Assistant zal in de toekomst beschikken over een meer natuurlijke stemherkenning, point of interest herkenning en weerberichten en muziek. De persoonlijke assistent wordt leverbaar voor modellen die beschikken over BMW Operating System 7.0 en als onderdeel van de Live Cockpit Professional (6U3). Het overzicht van functies kan worden uitgebreid met het Connected Package Professional. De persoonlijke assistent is al te bestellen op de nieuwe BMW 3-Serie vanaf november 2018 inclusief een abonnement voor drie jaar. In het geval van de nieuwe BMW X5, Z4 en 8 Serie uitgerust met BMW Operating System 7.0 wordt het vanaf maart 2019 mogelijk om met de Remote Software Upgrade de volledige versie van BMW Intelligent Personal Assistant te installeren. Klanten hoeven hiervoor niet naar de dealer.