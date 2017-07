BMW X5 M en X6 M nu als Black Fire Edition

18 juli 2017 | In augustus 2017 brengt BMW bijzondere versies van de X5 M en X6 M uit: de Black Fire Editions. Deze uitvoering wordt wereldwijd in een oplage van 500 stuks gebouwd. Twaalf hiervan zijn aan Nederland toegekend. Beide modellen kosten 200.000 euro (consumentenadviesprijs).

Het exterieur van de de Black Fire Edition is volledig uitgevoerd in Saphirschwarz metallic. De grille is volledig uitgevoerd in hoogglanszwart evenals de 21 inch lichtmetalen wielen. Daarnaast zijn de spiegelkappen uitgevoerd in carbon.

In het interieur van de X5 M en X6 M Black Fire Edition is grote nadruk gelegd op kwaliteit en exclusiviteit. De M Multifunctionele voorstoelen zijn bekleed met BMW Individual 'Merino' lederen bekleding in een unieke combinatie van Schwarz en Mugellorot. Dit kleurenthema is doorgetrokken naar de middenconsole. Zowel de hemelbekleding als het M Performance sportstuurwiel zijn bekleed met alcantara met accenten in de kleuren van BMW M. Het 'Edition Black Fire'-logo is verwerkt in de Pianolak interieurlijsten.

Zowel de X5 M als de X6 M Black Fire Edition genereert 423 kW / 575 pk en een koppel van 750 Nm. In combinatie met de automatische 8-traps M Steptronic sporttransmissie met Drivelogic sprinten de beide modellen in 4,2 seconden naar 100 km/h.