BMW vernieuwt X3 en X4

9 juni 2021 | BMW heeft de X3 en X4 vernieuwd. Ze zijn niet alleen voorzien van een opgefrist uiterlijk, maar ook van een uitgebreide uitrusting. Het modellengamma is bovendien overzichtelijker opgebouwd. De marktintroductie volgt na de start van de productie van de BMW X3 en BMW X4 in de BMW fabriek in Spartanburg (VS) in augustus 2021. De nieuwe BMW X3 en BMW X4 hebben hun wereldpremière op de Chengdu Motor Show in China (27 augustus-5 september 2021) en. De Europese première vindt plaats op de IAA in München (7-12 september 2021).

De nieuw vormgegeven voor- en achterzijde van de derde generatie van de X3 leggen de nadruk nog meer op zijn stoere off-road uitstraling. De X4 van de tweede generatie heeft dezelfde nieuwe voorzijde en legt zijn eigen accenten met de exclusieve BMW nierengrille met roosters in mesh design en zijn kenmerkende, dynamische achterzijde. Beide modellen hebben een interieur met nieuwe functies en een verbeterd infotainmentsysteem. BMW M GmbH vernieuwt tegelijkertijd de M modellen van de X3 en X4.

De introductie van mild hybrid technologie met een 48 volt starter-generator voor alle benzinemotoren zorgt voor een breder aanbod krachtbronnen. Alle versies van de X3 en BMW X4 zijn standaard uitgerust met het vierwielaandrijvingssysteem xDrive. De nieuwe opbouw van het modellengamma legt niet alleen meer nadruk op sportiviteit en het X karakter, maar is ook veel overzichtelijker door de reductie van het aantal varianten. Het Model M Sport en de bekende M modellen zijn verrijkt met X elementen.

De standaarduitrusting omvat de nieuwe lichtmetalen wielen in Y-spaak styling 887M in Midnight Grey Bicolor met banden in de maat 245/50 R 19. Optioneel zijn wielen van 20 en 21 inch, evenals het M Sportremsysteem met blauw of rood gelakte remklauwen.

De nieuwe BMW X3 en X4 hebben dezelfde middenconsole als de huidige 4-Serie. De vrijstaande, centrale Touch Control Display heeft een schermdiagonaal van 10,25 inch in alle versies. Een 12,3 inch versie van het Touch Control Display is optioneel. De standaarduitrusting omvat nu ook sportstoelen bekleed met Sensatec van de nieuwste generatie met de nieuwe Ray structuur, geperforeerd op de zitting, en automatische 3-zone airconditioning. Behalve de bekerhouder en een modelspecifiek logo biedt de middenconsole nu ook plaats aan het nieuw ontworpen bedieningseiland met de transmissiekeuzehendel, knoppen voor het Auto Start Stop systeem, de elektronische parkeerrem, Hill Descent Control, de diverse rijfuncties en de iDrive Touch Controller. De startknop voor de motor bevindt zich hier ook. Nieuwe gegalvaniseerde afwerkingselementen op de luchtuitstroomopeningen geven het interieur extra elegantie en accentueren de horizontale lijnen in het interieur.

Naast de X3 xDrive30e plug-in hybride, die sinds december 2019 in productie is, zijn alle 4- en 6-cilindermotoren voor de nieuwe X3 en X4 voorzien van 48 volt mild hybride technologie. De drie dieselkrachtbronnen waren al in de loop van 2020 voorzien van het mild hybride systeem. Nu zijn ook de benzinemotoren uitgerust met deze technologie met een 48 volt-starter-generator. De energie die wordt teruggewonnen en opgeslagen in de 48 volt accu wordt gebruikt om de motor met 8 kW (11 pk) extra te ondersteunen en het 12 volt netwerk aan boord van stroom te voorzien.

Er is keuze uit acht aandrijflijnen voor de nieuwe BMW X3 en zeven voor de nieuwe BMW X4, met vermogens die variëren van 110 kW (150 pk) tot 265 kW (360 pk).

Dieselmotoren:

X3 sDrive18d met 110 kW (150 pk)

X3 xDrive20d en BMW X4 xDrive20d met 140 kW (190 pk)

X3 xDrive30d en BMW X4 xDrive30d met 210 kW (286 pk)

X3 M40d en BMW X4 M40d met 250 kW (340 pk)

Benzinemotoren:

X3 xDrive20i en BMW X4 xDrive20i met 135 kW (184 pk)

X3 xDrive30i en BMW X4 xDrive30i met 180 kW (245 pk)

X3 M40i en BMW X4 M40i met 265 kW (360 pk)

Plug-in Hybride met een elektrische actieradius van tot 50 kilometer: BMW X3 xDrive30e Plug-in Hybride met een systeemvermogen van 215 kW (292 pk). Het vermogen kan tijdelijk worden verhoogd met 30 kW (41 pk) dankzij de elektromotor, die de 4-cilinder benzinemotor ondersteunt. De BMW X3 xDrive30e is voorzien van een hoogvoltage lithium-ion-accu die een puur elektrische actieradius biedt van tot 50 kilometer.

Alle motorversies zijn gekoppeld aan een 8-traps Steptronic transmissie die speciaal is afgestemd op het karakter van elke motor. De X3 M40i, X3 M40d en alle X4 modellen zijn voorzien van de 8-traps Steptronic Sporttransmissie, met schakelpaddles aan het stuur en Launch Control. Bij andere motorversies is deze transmissie optioneel leverbaar.

Met het vernieuwen van de X3 en X4 is ook het rijcomfort en de veiligheid verhoogd. Zo heeft BMW ook het gamma van moderne bestuurdersassistentiesystemen opnieuw georganiseerd en aanzienlijk uitgebreid. Driving Assistant Professional, voor het eerst als optionele uitrusting leverbaar in de X3 en X4, biedt de bestuurder ondersteuning en extra veiligheid in rijsituaties waarin assistentie gewenst is. Als aanvulling op de Driving Assistant, dat eveneens een optionele uitrusting is, bevat het functies als Active Cruise Control met extra functies voor in de stad, Crossing-traffic Warning met City-brake functie en verbeterde Steering & Lane Control Assistant. De 3D weergave van de omgeving van de auto biedt een overzicht van welke bestuurdersassistentiesystemen van Driving Assistant Professional actief zijn en welke functies die bieden. Parking Assistant Plus omvat nu ook de Reversing Assistant, de achteruitrijassistent die helpt om een vooruit rijdend afgelegd traject, automatisch exact hetzelfde achteruit terug te rijden. Een andere nieuwe functie in de BMW X3 en BMW X4 is de optionele BMW Drive Recorder, die video-opnamen maakt van de situatie rond de auto.

BMW Live Cockpit Plus omvat het bedieningssysteem iDrive met een aanraakscherm dat nu minimaal 10,25 inch meet en de iDrive Touch Controller, plus een instrumentenpaneel in Black Panel look met een 5,1 inch kleurendisplay in het midden. De BMW Live Cockpit Plus is nog aan te vullen met het optionele Head-Up Display. Als optionele uitrusting biedt Live Cockpit Professional een volledig digitaal weergavenetwerk: het instrumentenpaneel van hoge resolutie achter het stuurwiel en de Control Display hebben elk een beelddiagonaal van 12,3 inch.

Een van de belangrijkste innovaties op het gebied van digitale diensten is BMW Maps. Dit cloud-based systeem claimt beduidend betere prestaties, een hoge nauwkeurigheid en eenvoudige invoer van de bestemming. Het navigatiesysteem van de nieuwste generatie (her)berekent dynamisch de route, gebaseerd op exacte realtime verkeersinformatie die continu wordt ververst. Daarbij belooft BMW Maps met Connected Parking bestuurders gedetailleerdere hulp bij het vinden van een vrije parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de bestemming.

BMW Live Cockpit Plus en BMW Live Cockpit Professional bieden geoptimaliseerde, draadloze smartphone integratie via Apple CarPlay. Daarmee kan de bestuurder alle belangrijke informatie van de apps op het Control Display bekijken en ook in het instrumentenpaneel en het optionele BMW Head-Up Display. Met Android Auto heeft BMW Group nog een voor klanten belangrijke dienst toegevoegd aan zijn gamma naad- en draadloze connectiviteitsvoorzieningen in de auto. Dit biedt een gemakkelijke en veilige manier om gebruik te maken van de functies van de smartphone, zoals muziek, media en communicatie-apps, tijdens het rijden. Highlights van de interactie tussen Android Auto en de BMW zijn het gemakkelijke en draadloze netwerken, de intelligente integratie van Google Maps en navigatie-instructies in het Head-up Display.

Sinds 2018 en de introductie van BMW Operating System 7 kunnen BMW rijders hun auto continu up-to-date houden met de nieuwste software met toepassing van Remote Software Upgrade. Ook in de X3 en X4 kunnen upgrades uiteenlopende content bevatten die "over-the-air" zijn te downloaden. Verder biedt intelligent netwerken de mogelijkheid om extra functies later te integreren in de auto. De opties die later digitaal kunnen worden geladen, zijn onder meer de Grootlichtassistent en de BMW Drive Recorder.

