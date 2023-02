BMW verhoogt productie in Mexico

Het bedrijf kondigde onlangs een investering aan van 1,7 miljard dollar in de uitbreiding van zijn productielocatie in Spartanburg in de VS. Dit omvat een miljard dollar voor de voorbereidingen voor de productie van elektrische voertuigen in de fabriek in de VS en 700 miljoen dollar voor de bouw van een nieuw assemblagecentrum voor hoogspanningsbatterijen in het nabijgelegen Woodruff. Tegen 2030 wil BMW ten minste zes volledig elektrische modellen bouwen in de VS.

Aanvulling op productieprogramma in Mexico

In Mexico wordt nog eens 800 miljoen euro geïnvesteerd. Van dit bedrag is 500 miljoen euro bestemd voor de bouw van een nieuw assemblagecentrum voor hoogspanningsbatterijen, gelegen op het fabrieksterrein in San Luis Potosí. Het nieuwe assemblagecentrum kent een oppervlakte van 85.000 m2. Daar zullen meer dan 500 extra werknemers aan de slag gaan om batterijen van de volgende generatie te produceren voor volledig elektrische voertuigen.

In de fabriek, die in 2019 in bedrijf werd genomen, produceren al ongeveer 3.000 werknemers de BMW 3 Serie, de 2 Serie Coupé en de nieuwe M2; in sommige gevallen voor de wereldmarkt. De fabriek is ontworpen om zeer flexibel te zijn, zodat er slechts kleine aanpassingen nodig zijn in de carrosseriewerkplaats en assemblage om de nieuwe voertuigarchitectuur te integreren. Een bijzonder kenmerk van de NEUE KLASSE is dat de hoogspanningsbatterij rechtstreeks in de voertuigstructuur is geïntegreerd. De assemblage in San Luis Potosí wordt daarom uitgebreid om dit nieuwe proces in de bedrijfsvoering te integreren. In april start een tweede shift in de fabriek, die nog eens 500 nieuwe banen toevoegt. In totaal zullen dan ongeveer 1.000 extra werknemers in San Luis Potosí aan de slag gaan.

Fabriek San Luis Potosí wordt gekenmerkt door grondstoffenbeheer en maatregelen om CO2 te verminderen. In de droge regio is waterbesparing bijzonder belangrijk. In de fabriek is ook de eerste spuiterij van de BMW gevestigd die werkt zonder procesafvalwater te produceren. Het water dat nodig is voor het verfproces wordt behandeld en vervolgens hergebruikt. Daarnaast gebruikt de fabriek alleen groene stroom, die het zelf opwekt door een zonnepaneelinstallatie van meer dan 70.000 m2 op het fabrieksterrein, aangevuld met elektriciteit van een extern zonnepark.

De modellen van de NEUE KLASSE zullen gebruik maken van nieuwe, ronde lithium-ionbatterijcellen die speciaal zijn ontwikkeld voor wat dan de zesde generatie BMW eDrive-technologie zal zijn. Het nieuwe batterijformaat verhoogt de energiedichtheid met meer dan 20 procent en verbetert de laadsnelheid en de reikwijdte met maximaal 30 procent. Tegelijkertijd zou de CO2-uitstoot van de accucelproductie met wel 60 procent worden verminderd, omdat accucelleveranciers energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken en, in het geval van de grondstoffen lithium, kobalt en nikkel, een bepaald percentage secundair materiaal gebruiken. Met andere woorden materiaal dat zich al in de cyclus bevindt.