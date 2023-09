BMW toont Vision Neue Klasse

Krachtig ogende wielkuipen, een dalende daklijn en een voorover hellende 'shark-nose' voorzijde zijn kenmerkende BMW designfeatures. De 21 inch aerodynamische wielen vallen op door een klassiek kruisspaak design dat stamt van de autosport. Tegelijk creëren de bijna monolithische carrosserie, met krachtige inkepingen aan de voor- en achterzijde, en de grote ruitvlakken een nieuw esthetisch beeld.

De carrosseriekleur 'Joyeus Bright', met een subtiele gele kleurtint, benadrukt de vriendelijke, toekomstgerichte personaliteit van de BMW Vision Neue Klasse. De zwarte zijskirts en bumpers vormen daarbij een contrast. Door een hoger percentage hergebruik van grondstoffen en een aanzienlijke reductie van verschillende materialen is duidelijk winst geboekt op het vlak van circulariteit. Een verbeterd demontageconcept zal ook helpen om de recycling van de Neue Klasse modellen aan het einde van hun gebruiksfase te optimaliseren.

Een nieuwe, frisse interpretatie van kenmerkende design elementen, zoals de BMW nierengrille en de dubbele koplampen, transformeert de voorzijde naar een uit één geheel bestaande interactiezone. Een licht-enscenering met precieze driedimensionale animatie zorgt voor een intuïtieve interactie, zodra de bestuurder de auto nadert. Oplichtende signalen aan de onderzijde van de zijruiten maken deel uit van dit visuele welkomstscenario en vestigen de aandacht op de sensorzone voor het automatisch openen van de portieren. Innovatieve technologie bepaalt op dezelfde manier het ontwerp van de achterlichten, met 3D-geprinte lichtelementen die zich over verschillende niveaus uitstrekken en gericht worden aangestuurd om een unieke indruk van diepte te creëren.

De volgende generatie BMW iDrive

De analoge bediening is teruggebracht naar een minimum in de BMW Vision Neue Klasse. De interactie tussen mens en auto vindt plaats via BMW Panoramic Vision, het centrale beeldscherm, multifunctionele schakelaars op het stuurwiel en de beproefde spraakbediening van de Intelligent Personal Assistent. Deze volgende generatie van iDrive is op deze manier een moderne interpretatie van de kenmerkende bestuurdersgeoriënteerde bediening.

Met de première van de Panoramic Vision in de Neue Klasse zet het merk een stap, zoals dat eerder ook is gedaan met de iDrive Controller in het middenconsole en het Head-Up Display. De bestuurder ziet informatie op ideale hoogte van het blikveld geprojecteerd en ook voor het eerst over de volledige breedte van de voorruit. Deze innovatie complementeert het verbeterde Head-Up Display in de productiemodellen van de Neue Klasse.

In deze volgende generatie van iDrive kunnen zowel de bestuurder als de voorpassagier de informatie op Panoramic Vision raadplegen en met elkaar delen. De bestuurder kan de getoonde inhoud van het centrale beeldscherm met een eenvoudige veegbeweging naar Panoramic Vision verplaatsen.

Stoffen bekleding zorgt voor de sfeer in de Vision Neue Klasse. Achter het stuurwiel met afgeplatte boven- en onderzijde prijkt een licht gekleurd dashboard met het centrale display met matrix-achtergrondverlichting langs de randen. Een vak voor het opladen van de smartphone en een glossy transmissiehendel bevinden zich in het middenconsole. De voorstoelen zijn via een enkele rail met de vloer verbonden voor meer beenruimte achterin. De passagiers achterin genieten tegelijk van de ruimte dankzij twee individuele zitplaatsen. Het interieur is geheel vrij van decoratief chroom en leer en draagt bij aan een lagere CO2 voetafdruk van het productieproces.

CO2-reductie bij productie, zesde generatie BMW eDrive technologie

De productie van de Neue Klasse zal plaatsvinden in de nieuwe fabriek van BMW Group in Debrecen, Hongarije. Deze fabriek draait volledig zonder fossiele brandstoffen en maakt intensief gebruik van ruwe en hergebruikte grondstoffen waarvan het winnen en produceren met minder CO2-emissie gepaard gaat. De Neue Klasse moet ook een aanzienlijke impuls bieden aan energie-efficiënte individuele mobiliteit. Daaraan dragen het geoptimaliseerde voertuiggewicht en een lage lucht- en rolweerstand bij. De hoge mate van efficiëntie wordt mede bereikt door intelligent warmtemanagement, in het bijzonder voor de elektrische aandrijflijn met de zesde generatie BMW eDrive technologie.

Behalve efficiënte elektromotoren maken ook nieuw ontwikkelde accupakketten deel uit van de nieuwe eDrive technologie. De daarin toegepaste ronde batterijcellen hebben een meer dan 20 procent hogere energiedichtheid dan de tot dusver toegepaste prismatische cellen. Met de zesde generatie eDrive technologie zal de laadsnelheid van de Neue Klasse tot aan 30 procent verbeteren en zal de auto ook een tot aan 30 procent grotere actieradius bieden. Dat leidt uiteindelijk tot een maximaal 25 procent hogere voertuigefficiëntie.