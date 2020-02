BMW test iNEXT

27 februari 2020 | In de aanloop naar serieproductie voltooit de BMW iNEXT het volgende hoofdstuk van complete voertuigtests onder bijzonder veeleisende omstandigheden. Op intensieve testritten in diepvrieskou bij de poolcirkel volgt nu een contrasterend programma in de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika. Hier wordt het technologische vlaggenschip van BMW Group blootgesteld aan extreme hitte, de brandende zon, stofwolken en off-road rijden over zand-, kiezel- en graveltracks. Hier moet blijken of de aandrijvings- en wielophangingscomponenten van de BMW iNEXT, een auto die is ontwikkeld voor elektrische mobiliteit, veilig, duurzaam en betrouwbaar blijven functioneren. Net als de carrosserie, het interieur, de bestuurdersassistentiesystemen en de gedigitaliseerde technologie.

De zogenoemde hete klimaattest is een integraal onderdeel van het uitgebreide en gevarieerde ontwikkelings- en testprogramma dat voorafgaat aan het productierijp maken. Dat houdt in dat prototypes van de iNEXT in een kort tijdsbestek de belasting van een heel voertuigleven ondergaan. Net als voor ieder ander nieuw model van BMW verloopt de route op weg naar productie via het testterrein van BMW in Miramas in Zuid-Frankrijk, de Nürburgring Nordschleife en diverse andere circuits, het Winter Center in Arjeplog in Zweden en extreem hete en droge woestijnregio's.

BMW onderwerpt de pre-productiemodellen van de iNEXT aan alle mogelijke omstandigheden die zich bij dagelijks gebruik voordoen. Rijden met hoge snelheden, in fileverkeer en bij extreme temperaturen onder en boven nul maken deel uit van het uitgebreide testwerk op ijs, in de sneeuw, in woestijnzand en op gravel. In dit proces registreren ervaren ontwerpers en efficiënte meettechnologie de reacties van het voertuig op de uiteenlopende weers- en wegomstandigheden.

Serieproductie van de iNEXT start in 2021 in de fabriek in Dingolfing. Met de vijfde generatie van de eDrive technologie zet de iNEXT nieuwe stappen in sportiviteit, efficiëntie en actieradius voor BMW. De wielophangingscontrole en de bestuurdersassistentiesystemen plaveien de weg voor een volgende stap op weg naar autonoom rijden. De huidige innovaties op het gebied van bediening en digitalisering onderstrepen ook het toekomstgerichte karakter van de iNEXT.

De testritten door de woestijn en savannes in het noordwesten van Zuid-Afrika bieden ontwikkelingsingenieurs de ideale vereisten voor het beproeven en harmoniseren van alle componenten van aandrijflijn en wielophanging. Zandduinen, gravel en off-road passages vormen een buitengewoon zware uitdaging, zelfs voor het intelligente vierwielaandrijfsysteem van de iNEXT. In temperaturen die elke mobiele telefoon direct zouden ontladen bewijzen het geïntegreerde koelingsconcept voor de hoog-voltage accu, de elektromotor en de airconditioning met warmtepomp-technologie dat ze rijp zijn voor productie. Dat geldt ook voor de andere componenten die het zwaar hebben onder de extreme condities van de woestijn, zoals de voertuigelektronica.

Tijdens de intensieve tests heeft de auto herhaaldelijk uren in de zonnehitte doorgebracht, waarna hij snel werd afgekoeld. De ontwikkelaars kunnen dan de bedrijfszekerheid van de elektrische systemen testen en de bestendigheid tegen temperatuurwisselingen van de materialen in het interieur. Storende geluiden en kraakjes zijn immers onacceptabel, ook bij plotseling sterke temperatuurfluctuaties. Bovendien biedt de Kalahari de ideale omstandigheden voor het testen van de stofdichtheid van klepjes, portieren en motorkap. Bij het rijden van duizenden kilometers over onverharde wegen, door duinlandschappen en over zand krijgt de iNEXT heel wat stof over zich uitgestort zonder dat daarvan ook maar iets mag binnendringen.

