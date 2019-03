BMW test volledig elektrische modellen op de poolcirkel

25 maart 2019 | BMW i bereidt de volgende generatie volledig elektrisch aangedreven auto's grondig voor op hun introductie. Drie nieuwe modellen ondergaan momenteel intensieve tests in het wintertestcentrum van BMW Group, in het Zweedse Arjeplog. Tegelijk met de BMW iX3 - die volgend jaar al op de markt verschijnt, onderwerpt BMW ook de i4 en de iNext aan een uitvoerig testprogramma, in voorbereiding op de marktintroductie van die modellen in 2021. In het kader van intensieve tests van de complete auto's test BMW de aandrijflijn en de wielophanging onder extreme weersomstandigheden en op uitdagende wegen aan de rand van het noordpoolgebied. De bittere koude, bevroren meren en besneeuwde wegen zijn de ideale omstandigheden om de elektromotoren en accupakketten van de BMW eDrive technologie en de wielophanging tot het uiterste te testen op hun prestaties en duurzaamheid.

Het eerstvolgende model dat voortkomt uit de elektrificatiestrategie van BMW Group is de iX3. Deze SUV wordt als eerste productiemodel uitgerust met de eDrive technologie van de vijfde generatie. Met een theoretische actieradius van meer dan 400 kilometer en de mogelijkheid om het accupakket aan een snellaadstation met een vermogen van 150 kW op te laden is de volledig elektrisch aangedreven SUV bedoeld voor dagelijks gebruik en lange reizen. De iX3 is het eerste model dat BMW Brilliance Automotive Joint Venture in het Chinese Shenyang produceert voor de wereldwijde markt.

De BMW i4 is een vierdeurs coupé opereert in het middensegment. Ook de i4 is uitgerust met BMW eDrive technologie van de vijfde generatie, die een theoretische actieradius van meer dan 600 kilometer mogelijk zou maken. De i4 sprint van 0 naar 100 km/u in slechts 4 seconden en bereikt een topsnelheid van meer dan 200 km/u. De productie van de i4 start in 2021 in de fabriek in München.

De iNEXT belichaamt in alle opzichten de toekomst van elektrisch BMW-rijden, met de dynamische proporties van een SUV, eDrive technologie van de vijfde generatie en de sterk ontwikkelde autonome rijtechnologieën. Met de toekomstige modulaire constructie van BMW Group combineert de iNEXT de nieuwste innovaties op het gebied van design, autonoom rijden, connectiviteit, elektrificatie en assistentiesystemen (D+ACES) zoals omschreven in de NUMBER ONE > NEXT strategie van BMW Group.

Dankzij eDrive heeft de BMW iNEXT een theoretische actieradius van meer dan 600 kilometer. Verder is de auto uitgerust met de nieuwste connectiviteitstechnologieën en is geschikt voor autonoom rijden level 3. Het nieuwe technologische vlaggenschip van de BMW Group gaat in 2021 in productie in de fabriek in Dingolfing (Duitsland).