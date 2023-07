BMW start productie nieuwe 5-Serie

Milan Nedeljković, die als lid van de Raad van Bestuur bij BMW AG verantwoordelijk is voor Productie, zei vandaag bij de productiestart in Dingolfing: "De BMW i5 en onze fabriek in Dingolfing zijn samen een perfect voorbeeld van de manier waarop BMW Group zichzelf transformeert richting elektrische mobiliteit en hoe onze productiefaciliteiten op weg zijn naar de BMW iFACTORY. E-mobility wordt het nieuwe normaal in onze fabrieken wereldwijd. Tussen 2021 en 2024 zullen wij in totaal 15 elektrische modellen in ons wereldwijde productienetwerk hebben geïntegreerd."

Om dit te bereiken zet BMW Group in op platforms met een flexibele architectuur om een breed portfolio aan aandrijflijnen binnen de modellijnen te kunnen aanbieden. De 5-Serie is, net als de 7-Serie en de X1, verkrijgbaar met een volledig elektrische aandrijflijn, met verbrandingsmotoren en als plug-in hybride. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in de basisstructuur van de modellen, maar het biedt BMW Group tegelijk ook de mogelijkheid om de productiecapaciteit in zijn fabrieken efficiënt te benutten en de productie aan te passen aan de vraag.

5-Serie in Dingolfing

In de komende vijf jaar zal de introductie van de nieuwe 5-Serie voor een stevige productiegroei zorgen, verwacht Christoph Schröder, Plant Director in Dingolfing: "De 5-Serie vormt van oudsher de kern van de productie en zal wederom van grote waarde blijken voor ons productievolume." In 2022 zijn meer 280.000 modellen van de 5-Serie van de band gerold. In het komende jaar verwacht Schröder, mede dankzij de productiestart van de 5-Serie Touring en de achtste generatie M5 modellen, dat dat aantal de 300.000 zal passeren. Stefan Danner, vicevoorzitter van de ondernemingsraad in Dingolfing, vult aan: "Samen met de succesvolle transitie naar e-mobility speelt de 5-Serie een centrale rol voor de maximale capaciteitsbenutting van onze fabriek en daarmee voor het behoud van werkgelegenheid."

50 jaar productie in Dingolfing

Van de grofweg 12 miljoen geproduceerde BMW modellen in Dingolfing in vijftig jaar tijd is de 5-Serie goed voor een totaal aantal van 8 miljoen, dus voor twee derde van de productie. Exact 50 jaar geleden, in september 1973, rolde de eerste BMW hier van de productielijn, een 520i van de eerste modelgeneratie in de kleur Tangerine.

Sindsdien is de Beierse fabriek uitgegroeid tot een van de meest belangrijke en prominente productielocaties binnen de auto-industrie, en bovendien een economische motor voor de regio. De jaarlijkse salariskosten van de 18.000 BMW medewerkers in Dingolfing bedragen meer dan een miljard euro en de fabriek heeft contracten met zo'n 1.000 toeleverende bedrijven in Beieren. Bovenop de huidige investeringen in de fabriek in Dingolfing heeft BMW sinds 2015 al meer dan een miljard euro gestopt in de productie van componenten voor elektrische aandrijflijnen.

De BMW iFACTORY

Net als het besluit tot de bouw van de fabriek in Dingolfing gedurende de oliecrisis begin jaren zeventig is de ondernemende visie van BMW Group ook vandaag de dag duidelijk waarneembaar in deze productielocatie. Door forse investeringen is de fabriek in Dingolfing uitermate goed uitgerust voor de toekomst en de transitie naar de BMW iFACTORY is tastbaar. Het beste voorbeeld voor deze ontwikkeling is het winnen van de gerenommeerde Automotive Lean Production Award in 2022 in de categorieën 'lean' en 'digital'. De prijs van de Technology Assembly is toegekend voor de uitrol van intelligente camerasystemen voor kwaliteitsmonitoring (AIQX), en voor slimme logistieke oplossingen en het IT-platform IPS-i voor de identificatie en lokalisatie van objecten. Afgelopen jaar is in de fabriek ook een pilot gestart met Automated Driving In-Plant (AFW), waarmee de nieuwe 7-Serie volledig autonoom van de assemblagehal naar de ruimte voor de eindcontrole rijdt. Dit systeem wordt nu op grotere schaal uitgerold voor de nieuwe 5-Serie.

Op het vlak van duurzaamheid zijn in deze fabriek in recente jaren de nodige activiteiten ontplooid: van het promoten van biodiversiteit op het fabrieksterrein tot aan het voorkomen en recyclen van afval. Per geproduceerd voertuig blijft er slechts 600 gram afval over. Ook zijn maatregelen genomen om de uitstoot van CO2­ te verminderen. In navolging van de inkoop van groene stroom is voor de fabriek een verregaande overeenkomst gesloten voor de levering van regionaal geproduceerd biogas voor verwarmingsdoeleinden. Deze bron van energie zal binnen een jaar of twee voorzien in ongeveer de helft van het benodigde warme water in de fabriek, wat goed is voor een CO2-reductie van tussen de 10 en 15%.

Stappen voor de toekomst

Nedeljković ziet de recente investeringen in de transformatie van Dingolfing en andere Beierse fabrieken als een stevige impuls van BMW Group in Beieren als productielocatie: "Negen van de tien geproduceerde BMW modellen worden vandaag de dag verkocht aan klanten buiten Duitsland. Ondanks dat is meer dan de helft van onze medewerkers hier, met name in Beieren, werkzaam en ondanks alle benodigde internationalisatie voor uitgebalanceerde wereldwijde groei blijft Beieren een belangrijke pijler voor BMW Group en zijn productienetwerk."