BMW M4 Cabrio

BMW prijst nieuwe M4 Competition Cabrio

4 juni 2021 | De prijzen van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive zijn bekend, het meest exclusieve model in de nieuwe generatie van BMW M modellen in de premium middenklasse. De nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive gaat komende juli in productie in de BMW fabriek in Dingolfing en staat vanaf eind juli 2021 in de showroom voor 144.040 euro.

