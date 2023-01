BMW presenteert i Vision Dee

"Met de BMW i Vision Dee laten we zien wat er mogelijk is wanneer hardware en software samensmelten. Op deze manier kunnen we het volledige potentieel van digitalisering benutten om van de auto een intelligente metgezel te maken. Dat is de toekomst voor autofabrikanten en ook voor BMW: de fusie van virtuele ervaring met echt rijplezier", aldus Oliver Zipse, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW AG. "Tegelijkertijd is de BMW i Vision Dee een nieuwe stap op weg naar de NEUE KLASSE. Met deze visie kijken we ver in de toekomst en onderstrepen we het enorme belang van digitalisering voor onze komende productgeneraties."

"Een BMW moet het ook hebben van zijn ongeëvenaarde digitale prestaties. BMW i Vision Dee gaat over een perfecte integratie van virtuele en fysieke ervaringen", aldus Frank Weber, Lid van de Raad van Bestuur van BMW AG en verantwoordelijk voor Ontwikkeling. "Wie uitblinkt in het integreren van de dagelijkse digitale werelden van de klant op alle niveaus in het voertuig, zal de toekomst van de auto-industrie domineren."

BMW Mixed Reality Slider: in vijf stappen de virtuele wereld in

De BMW Mixed Reality Slider vormt in combinatie met het Head-Up Display het digitale hoogtepunt en de centrale bediening van de i Vision Dee. Met behulp van slimme sensoren op het instrumentenpaneel kunnen bestuurders zelf bepalen hoeveel digitale inhoud ze willen zien op het geavanceerde Head-Up Display. De selectie in vijf stappen varieert van analoge informatie over rijinformatie en de inhoud van het communicatiesysteem, tot projectie met augmented reality en toegang tot virtuele werelden.

Tegelijkertijd kan de werkelijkheid geleidelijk aan het zicht van de inzittenden onttrokken met behulp van dimbare ruiten. Mixed Reality kan in de i Vision Dee op een meeslepende manier worden ervaren waarbij verschillende zintuigen worden aangesproken zonder dat er extra hulpmiddelen voor nodig zijn, waardoor een nieuwe dimensie van rijplezier voor de gebruiker wordt gecreëerd.

BMW Head-Up Display: in NEUE KLASSE vanaf 2025

De BMW Group is naar eigen zeggen pionier op het gebied van head-up displays in de automobielsector en heeft deze technologie gedurende twee decennia consequent doorontwikkeld. In de i Vision Dee maakt de projectie over de volledige breedte van de voorruit het mogelijk informatie op een zo groot mogelijk oppervlak weer te geven, dat pas als display te herkennen is zodra het wordt geactiveerd. De BMW Group demonstreert hiermee het grote potentieel van projectietechnologie.

De i Vision Dee visualiseert hoe een uitgebreid head-up display in de toekomst ook kan worden gebruikt als bedieningsconcept. Al in 2025 zal de productieversie van het BMW head-up display over de volledige breedte van de voorruit worden gebruikt in de NEUE KLASSE modellen.

De digitale ervaring begint al buiten de auto, met een gepersonaliseerd welkomstscenario dat grafische elementen en licht- en geluidseffecten combineert. Natuurlijke taal is de eenvoudigste, meest intuïtieve vorm van interactie voor communicatie tussen mensen en auto's. De koplampen en gesloten BMW nierengrille vormen ook een gemeenschappelijke 'phygitale' (samensmelting van fysiek en digitaal) beeltenis op een uniform oppervlak, waardoor het voertuig verschillende gezichtsuitdrukkingen kan weergeven. Op deze manier kan de i Vision Dee met mensen praten en tegelijkertijd stemmingen zoals vreugde, verbazing of goedkeuring visueel uitdrukken. De i Vision Dee kan ook een avatar van de bestuurder op de zijruiten projecteren om het welkomstscenario verder te personaliseren.

e-inkt-technologie in kleur

Na het spectaculaire debuut van de BMW iX Flow met e-inkt op CES 2022 presenteert BMW Group met de i Vision Dee voor het eerst ter wereld, een kleurenversie van e-inkt-technologie die voor de buitenste laag van een auto wordt gebruikt.

In plaats van te schakelen tussen zwart en wit, heeft de i Vision Dee nu een veelkleurig, volledig variabel en individueel aanpasbaar exterieur. Een ePaper-film van samenwerkingspartner E Ink, aangebracht op de carrosserie, creëert dit magische kleurenspel. Er kunnen maximaal 32 verschillende kleuren worden weergegeven.

Het carrosserieoppervlak van de i Vision Dee is verdeeld in 240 e-Inkt-segmenten, die elk afzonderlijk worden aangestuurd. Hierdoor kan binnen enkele seconden een bijna oneindige verscheidenheid aan patronen worden gegenereerd. Het laser-snijproces om de folie te snijden en de elektronische aansturing zijn ontwikkeld in samenwerking met E Ink. De aanpassing aan gebogen oppervlakken en de programmering van de animaties zijn intern ontwikkeld door BMW Group en maken maatwerk mogelijk die wereldwijd uniek is in de automobielsector.

In- en exterieur

Het ontwerp van de i Vision Dee is bewust gereduceerd om de aandacht te vestigen op de digitale ervaring en het DNA van het merk BMW. Het exterieur wordt bepaald door het voor een sedan kenmerkende 'three box'-design. Traditionele designelementen, zoals de BMW nierengrille, dubbele ronde koplampen en de Hofmeisterknik, zijn opnieuw ontworpen, waarbij fygitale beeltenissen analoge elementen vervangen. Dit geeft de i Vision Dee een eigen digitale en tegelijkertijd menselijke uitstraling.

Binnenin gaat digitalisering hand in hand met een beperkt gebruik van materialen, bedieningselementen en beeldschermen. Het onconventionele ontwerp van het stuur, met zijn centrale verticale spaak, heeft aanraakvlakken die met duimbewegingen kunnen worden bediend en tot leven komen wanneer ze worden benaderd of aangeraakt. Deze fysieke aanraakvlakken regelen de inhoud van de op de voorruit geprojecteerde info en ondersteunen zo, samen met het Head-Up Display, het principe van 'handen aan het stuur, ogen op de weg'.

"Met BMW i Vision Dee laten we zien hoe de auto naadloos kan worden geïntegreerd in je digitale leven en hoe hij een betrouwbare metgezel kan worden. Het voertuig zelf wordt je portaal naar de digitale wereld, waarbij de bestuurder altijd de volledige controle behoudt", aldus Adrian van Hooydonk, Hoofd van BMW Group Design. "Technologie die op de juiste manier wordt geïmplementeerd, zorgt voor waardevolle ervaringen, maakt je een betere chauffeur en brengt mensen en machines gewoon dichter bij elkaar."

Op weg naar de NEUE KLASSE

De toekomst van de BMW Group is elektrisch, circulair en digitaal. De i Vision Dee vertegenwoordigt het digitale aspect van deze drie pijlers en is daarmee een nieuwe mijlpaal op weg naar de volgende generatie voertuigen: de NEUE KLASSE. De BMW Group zal in de loop van 2023 meer inzichten en indrukken geven van het revolutionaire voertuigconcept van de NEUE KLASSE.