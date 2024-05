BMW opent nieuwe batterijfabriek in Mexico

Eind 2025 start de productie van de Neue Klasse in Europa. Als eerste zaldan een elektrische Sports Activity Vehicle (SAV) van de band rollen in de BMWGroup fabriek in Debrecen, Hongarije. De Sedan komt daar in 2026 bij waarvan deproductie in München plaatsvindt. Het jaar daarop is de extraproductiecapaciteit in Mexico beschikbaar voor in eerste instantie de SAVmodellen. De meer dan 80.000 vierkante meter grootte productielijn voor dehoogvoltage-accu's die nu in aanbouw is, speelt een grote rol voor de lokaleproductie van de Neue Klasse.

Connectie tussen accu- en autoproductie

In lijn met het 'lokaal voor lokaal' principe plaatst BMW Group deproductielocaties van de hoogvoltage-accu's wereldwijd zo dicht mogelijk bij deautofabrieken. Naast straks in San Luis Potosí wordt de zesde generatiehoogvoltage-accu's ook geproduceerd in Debrecen (Hongarije), Shenyang (China),Woodruff vlakbij Spartanburg (VS) en Irlbach-Straßkirchen(Neder-Beieren). Deze aanpak stelt de productie veilig, zelfs in het geval vanonvoorziene politieke of economische ontwikkelingen. Ook bevordert dit delokale werkgelegenheid. De korte afstanden tussen de productielocaties van deaccu's en de modellen van de Neue Klasse zorgen bovendien voor een lagereCO2-uitstoot.

Voor de Neue Klasse gebruikt BMW Group voor het eerst de nieuw ontwikkelde,ronde accucellen. Die bieden een 20 procent grotere energiedichtheid en latenhet opladen tot 30 procent sneller verlopen. De actieradius neemt eveneens met30 procent toe.

Ontwikkeling van de fabriek in San Luis Potosí

Naast het integreren van de accuproductie vinden nog meer veranderingenplaats in de fabriek in San Luis Potosí. De body shop wordt met bijna20.000 vierkante meter uitgebreid en is dan in totaal meer dan 90.000 vierkantemeter groot. Ook worden de assemblage- en logistieke afdelingen uitgebreid metelk bijna 10.000 vierkante meter.

De BMW Group fabriek in San Luis Potosí werd in 2019 in gebruikgenomen. Momenteel werken er ongeveer 3.700 werknemers aan de productie van deBMW 3 Serie Sedan, de BMW 2 Serie Coupé en de BMW M2 modellen voor dewereldwijde markt.