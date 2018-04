BMW opent centrum voor autonoom rijden

16 april 2018 | De campus van BMW Group voor autonoom rijden is een ontwikkelingscentrum dat meer capaciteit biedt voor innovatie en verbeterde ontwikkelingsefficiƫntie. Hiermee wil het concern de toekomstige duurzaamheid veiligstellen.

Vijftien maanden geleden nam de BMW Group het besluit om zijn ontwikkelingsexpertise op het gebied van voertuigconnectiviteit en hoog/volledig geautomatiseerd rijden op één locatie samen te brengen. De campus, die 23.000 vierkante meter aan kantoorruimte biedt met plaats voor 1.800 medewerkers, werd in recordtijd voltooid. De optimale infrastructuur van de site, de nabijheid van het BMW Group onderzoeks- en innovatiecentrum (FIZ) en de nabijgelegen verbinding met autosnelwegen hebben ertoe bijgedragen dat de beslissing in haar voordeel uitviel.

BMW Group wil de ontwikkeling van sterk geautomatiseerde voertuigen met de nieuwe campus in Unterschleißheim een flinke impuls geven en is op zoek naar IT-specialisten en softwareontwikkelaars op het gebied van kunstmatige intelligentie, machine learning en data-analyse.

De Autonomous Driving Campus opent zijn deuren voor 'nieuwe werkomgevingen', dat wil zeggen een open lay-out, intelligent en flexibel gebruik van kantoorruimte en een veelzijdige en creatieve werkplek. De voordelen voor de ontwikkelingsdeskundigen die hier worden ingezet, zijn duidelijk: flexibiliteit, efficiëntie, een hoge mate van autonomie en korte afstanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een softwareontwikkelaar die op de nieuwe campus werkt onmiddellijk de zojuist geschreven code kan testen in een voertuig dat zich op korte loopafstand bevindt.

Nieuwe werkomgevingen gaan hand in hand met een nieuwe werknemers- en managementcultuur en managers werken in dezelfde open kantoorruimten als hun personeel. Dit verbetert de interactie en vergemakkelijkt de communicatie, wat resulteert in effectief teamwork bij de ontwikkeling van zeer complexe producten.

BMW Group is het eerste bedrijf in de automobielindustrie dat dit 'lenige' werkmodel systematisch en universeel toepast voor een volledig specialistisch gebied - in dit geval voor autonoom rijden en rijhulpsystemen, van de onderzoeksfase tot en met serieproductie. Dit soort werkende modellen vormen een cruciale basis voor een efficiënte, toekomstbestendige ontwikkeling.

De open campusstructuur biedt uitstekende omstandigheden en uitzonderlijke ondersteuning voor 'scrumteams' en leent zich daarom perfect voor het lenige softwareontwikkelingsproces. Scrum-teams hebben een interdisciplinaire structuur, wat betekent dat een verscheidenheid aan vaardigheden bij elkaar worden gebracht. Ze behandelen complexe subprocessen en werken onafhankelijk met een end-to-end benadering. De hoge mate van flexibiliteit stelt de teams in staat om snel en effectief te reageren op nieuwe vereisten.

Dit is een tijd van ontwrichtende ('disruptieve') veranderingen in de auto-industrie, met de komst van nieuwe spelers die de concurrentie steeds uitdagender maken. Het innovatietempo versnelt snel en jonge professionals rekenen toekomstige levensvatbaarheid, een moderne werkomgeving en flexibele werkprocessen tot de aantrekkelijkheid van een werkgever. Een hypermoderne ontwikkelingsfaciliteit zoals de nieuwe campus voor autonoom rijden, is daarom een cruciale troef voor de duurzaamheid en het innovatieve vermogen van BMW Group op de lange termijn.