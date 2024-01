BMW Neue Klasse wordt gebouwd in Munchen

BMW Group Fabriek München is een voorbeeld van een transitie naar het tijdperk van elektrische mobiliteit. In 2015 rolden hier de eerste Plug-in Hybride modellen van de BMW 3 Serie van dezelfde productielijn als de versies met verbrandingsmotor. In 2021 was de BMW i4 de eerste volledig elektrische auto die hier in productie ging. Vandaag de dag heeft de helft van de modellen die hier van de band rollen een volledig elektrische aandrijflijn.

Per 2026 loopt de productie van de Neue Klasse in München eigenlijk parallel met die van de huidige modellen. Een goed jaar later, dus vanaf eind 2027, zal de eerste fabriek alleen nog elektrisch aangedreven modellen produceren. Het tijdperk van voertuigen met verbrandingsmotoren in München loopt dan ook 75 jaar na de lancering van de BMW 501 in 1952 ten einde.

De Neue Klasse zal ook worden gebouwd in de nieuwe fabriek in het Hongaarse Debrecen, in Shengyang in China en in San Luis Potosi in Mexico.

Omvangrijke modificaties

Gedurende een lange geschiedenis, die reikt tot meer dan honderd jaar terug, heeft BMW Fabriek München vele veranderingen ondergaan en zich herhaaldelijk opnieuw uitgevonden. Samen met de conversie van vliegtuigmotorproductie naar autoproductie vormde de introductie van de Neue Klasse in de jaren zestig een mijlpaal in een reeks van veranderingen in het bestaan van de fabriek.

Op dit moment maken de vele flinke bouwwerkzaamheden in München de transitie en de productiestart van de Neue Klasse in 2026 duidelijk. De investering van € 650 miljoen omvat vier gebouwen, inclusief een nieuwe assemblagelijn met bijbehorende logistiek en een nieuwe body shop.

Om voldoende ruimte te creëren op het beperkte vloeroppervlak van de fabriek in het hart van München is de productie van traditionele motoren na zeventig jaar verplaatst naar Hams-Hall in Groot-Brittannië en naar Steyer in Oostenrijk. Twaalfhonderd medewerkers zijn in München opgeleid voor verschillende productiestrategieën of zijn op andere productielocaties van BMW Group gaan werken.

Net als in de jaren zestig en bij alle daaropvolgende andere veranderingen gaat de productie door tijdens de huidige transformatie van de fabriek in München. Tijdens de bouwwerkzaamheden worden ruwweg nog duizend auto's per dag gebouwd, waaronder modellen van de BMW 3-Serie en de i4; allemaal op dezelfde productielijn.

De ingrijpende heroriëntatie verzekert de fabriek in München van een toekomst op de lange termijn. Het is ook een significante investering in Beieren als industriële locatie.

Digitalisering

De uitgangspunten van BMW iFACTORY garanderen de meest flexibele en in hoge mate met elkaar vervlochten productieprocessen bij alle locaties van BMW Group; van de compleet nieuwe fabriek in Debrecen tot aan de eerste fabriek in München, die meer dan honderd jaar bestaat en waar de transformatie volop in gang is. BMW iFACTORY staat voor de productie-expertise in het gehele productienetwerk. Een belangrijk aspect is uitgebreide digitalisering met een holistische benadering en interactie tussen de medewerkers, processen en systemen. De aanpak optimaliseert processen en ondersteunt de werknemers bij hun werkzaamheden. De implementatie gebeurt op drie fronten: data gedreven sturing, kunstmatige intelligentie (AI) en virtualisatie.