BMW Museum toont elektrische auto's

23 maart 2018 | Op 23 maart 2018 opent een nieuwe tijdelijke expositie in het BMW Museum. De expositie heeft als thema het merk BMW i met als hoofdrolspelers de BMW i3 en de i8. De expositie is getiteld 'BMW i. Visionary Mobility.' In de expositie, die anderhalf jaar te bezoeken is, zijn bijzondere mobiliteitsconcepten en conceptcars te zien.

Een thematisch ingedeelde expositie met ongeveer dertig stations demonstreert de diversiteit van elektromobiliteit, de aspecten van duurzame materiaalkeuze en de uitdagingen van emissievrije mobiliteit in de toekomst. Het is voor het eerst dat in het BMW Museum de geschiedenis, het heden en de toekomst van mobiliteit onder één dak verenigd zijn.

De thematische route door de expositie begint bij de oorsprong van de behoefte naar alternatieve mobiliteitsconcepten en het grootste werkgebied tot nu toe: stedelijke gebieden en vooral metropolen. Indrukwekkende presentaties op het gebied van grondstoffen en emissies benadrukken de uitdagingen waarmee onze moderne samenleving wordt geconfronteerd en geven een indicatie van de kansen die nu worden geboden door elektrificatie van mobiliteit.

De expositie is tevens een reis door de geschiedenis en de traditie van elektromobiliteit bij BMW, beginnend bij de aangepaste BMW 1602 die tijdens de Olympische Spelen in München is gebruikt en eindigend bij het merk BMW i van nu. Een overzicht van mijlpalen van de onderneming belicht het baanbrekende werk dat de BMW Groep heeft uitgevoerd op het gebied van duurzame mobiliteit. De expositie is verdeeld over vijf platforms en geeft een gevarieerde en informatieve indruk van alle belangrijke doelen en facetten van het merk BMW i.

In de zone 'Architecture and Power Unit' maken bezoekers kennis met de nieuwe, ongebruikelijke basisstructuur voor voertuigconstructies - de zogenoemde LifeDrive cell. Ook maken ze kennis met de elektromotor en hogespanning-energieopslag. Het absolute middelpunt van dit onderdeel is de "Megacity Vehicle" conceptauto die voor het eerst werd getoond op de IAA in Frankfurt in 2011. De BMW i3 is ontwikkeld uit dit studiemodel.

Na een 360°-tour rond het onderwerp duurzaamheid vervolgt de route zich naar het tweede platform, waar het fascinerende BMW i design centraal staat. Tekeningen en informatiedisplays brengen het proces van creëren tot leven. Het onderwerp 'duurzaam design' speelt ook hier een belangrijke rol, samen met de bijbehorende ontwerpfilosofie van het merk BMW i.

Het hierop volgende materiaalplatform wekt verbazing bij bezoekers als ze horen van termen als olijfboombladeren, eucalyptus, kenaf en PET in relatie tot voertuigconstructie. Bezoekers krijgen ook het recycle- en ontmantelingsproces van deze voertuigen te zien om ze fascinerende inzichten te geven in milieubeschermingsmaatregelen die de BMW Group neemt.

Het voorlaatste onderdeel van de expositie brengt de focus van de bezoeker terug op de stedelijke leefomgeving waar autodeelconcepten, laadnetwerken en appoplossingen voor mobiliteitsdiensten al lang aan de orde van de dag zijn. In het dagelijkse leven van vele mensen zijn deze aspecten onmisbaar. De laatste ontwikkelingen, zoals BMW Connected, onderstrepen de trend naar verbonden en gepersonaliseerd rijden. De Urban Lounge toont gevarieerde projecten die het assortiment van grote dienstverleners in grote steden in de toekomst kunnen aanvullen. Dit onderdeel wordt afgesloten met een blik op de toekomst.

Het vijfde en tevens laatste onderdeel - getiteld 'Visionary Mobility' - is geheel gewijd aan de verdere uitrol van het merk BMW i en zijn baanbrekende prestaties op het gebied van autonoom rijden. Aspecten als kunstmatige intelligentie komen hier ook aan de orde en de nadruk ligt vooral op de rol die werknemers in deze transformatie spelen. Mensen zijn tenslotte de bepalende factor voor succes in verdere ontwikkeling van het innovatieve merk BMW i.

De nieuwe tijdelijke expositie 'BMW i. Visionary Mobility.' is te vinden in de grote zilverkleurige 'schaal' van 41 meter doorsnede van het BMW Museum. De expositie is geopend van 23 maart 2018 en loopt naar verwachting tot september 2019. De toegang voor de tijdelijke expositie is inbegrepen in de reguliere entreeprijs voor het BMW Museum.