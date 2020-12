BMW maakt prijzen 4-Serie Cabrio bekend

11 december 2020 | BMW maakt de prijzen van de tweede generatie van de 4-Serie Cabriolet bekend. Het basismodel, de 420i, is leverbaar vanaf 61.252 euro. De nieuwe 4-Serie Cabrio staat vanaf 13 maart 2021 in de showroom. De BMW M440i xDrive Cabrio, aangedreven door een 275 kW (374 pk) sterke 6-cilinder-in-lijn benzinemotor (gecombineerd brandstofverbruik 6,9 - 7,4 l/100 km; gecombineerde CO2 uitstoot: 159 - 169 g/km), is de topuitvoering. De line-up bestaat verder uit twee 4-cilinder benzinemotoren, een 4-cilinder dieselmotor en twee 6-cilinder-in-lijn dieselmotoren.

Het carrosseriedesign kenmerkt zich door overduidelijke langgerekte proporties en een laag op de weg liggend silhouet. De uitgesproken voorzijde verenigt traditionele en moderne styling. De grote, verticaal geplaatste BMW nierengrille knipoogt naar modellen uit het verleden van BMW en voorziet de aandrijflijn van de benodigde koellucht. De compacte LED koplampen zijn standaard, BMW Laserlight is optioneel. Naast de standaarduitvoering is er een optionele keuze voor het model M Sport. Ook leverbaar is een M Carbon exterieurpakket en M Performance Parts zijn eveneens beschikbaar.

De nieuwe ontworpen kap verenigt de sterkte van een opvouwbare hardtop met het puristische uiterlijk van een softtop. Met zijn opvallend vlakke vorm buigt de kap over de 4-zits cabriolet. Het cabriodak is 40 procent lichter dan dat van het voorgaande model en voorzien van een aanzienlijk betere geluids- en temperatuurisolatie dan de meer conventionele stoffen daken. De sofftop is standaard uitgevoerd in zwart. Anthrazit Silber effect is optioneel.

De nieuwe BMW M440i xDrive Cabrio is net als de dieselmodellen uitgerust met mild hybrid technologie voor een snellere gasrespons en verbeterde efficiency. Een krachtige 48V starter-generator assisteert de verbrandingsmotor met een extra 8 kW (11 pk). Alle modelvarianten voldoen aan de Euro 6d emissienorm. Een 8-traps Steptronic transmissie is standaard bij alle modelvarianten. Optioneel is een 8-traps Steptronic Sport transmissie met een nieuwe Sprint functie voor een directe en dynamische acceleratie. De topmodellen met benzine- en dieselmotoren hebben standaard BMW xDrive vierwielaandrijving.

Het variabele compartiment voor de softtop maakt het mogelijk de bagageruimte te vergroten van 300 liter (80 liter meer dan bij het uitgaande model) bij geopend dak naar 385 liter (15 liter meer dan bij het uitgaande model) bij gesloten dak. Opbergpakket, neerklapbare rugleuningen achterin en doorlaadmogelijkheid zijn standaard. Het optionele windscherm is achter de rugleuning op te bergen. De eveneens optionele Air Collar (halsverwarming) is geïntegreerd in de hoofdsteunen voorin. 3-zone automatische klimaatcontrole is standaard. Ambiance verlichting met Welcome Light Carpet, Harman Kardon surround soundsystem en extra met de smartphone of de BMW Display Key te activeren preconditioning zijn andere opties.

Front Collision Warning met automatische remfunctie, Lane Departure Warning inclusief een 'lane return' functie met stuurassistentie en het Speed Limit Info systeem zijn standaard. Het optionele Driving Assistant Professional omvat Side Collision Warning met het nieuwe Active Navigation. Dit systeem maakt gebruik van navigatiegegevens om op voorhand te zien wanneer een wisseling van rijstrook nodig is. Innovatie 3D visualisatie van de omgeving rond de auto geprojecteerd in het digitale instrumentenpaneel.

De prijzen:

BMW 420i € 61.252

BMW 430i € 65.926

BMW M440i xDrive € 92.208

BMW 420d € 63.836

