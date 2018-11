BMW M8 doorloopt laatste tests

9 november 2018 | Van het circuit naar de openbare weg: de nieuwe BMW M8 Coupé (brandstofverbruik gecombineerd: 10,8-10,7 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 246-243 g/km) bevindt zich in de laatste fase van het ontwikkelingsproces op weg naar serieproductie. BMW M GmbH voelt een prototype van het nieuwe vlaggenschip aan de tand op het circuit van Estoril in Portugal.

De technici van BMW M GmbH gingen tot het uiterste om de nieuwe BMW M8 op het prestatieniveau te brengen dat kenmerkend is voor een BMW M model. Dat bewijst vooral het chassisontwerp met substantiële wijzigingen voor een opperste wendbaarheid en precisie. Alle componenten die te maken hebben met kinematica en elastokinematica zijn herzien.

De elektromechanische M Servotronic besturing speelt een grote rol bij de stuurprecisie van de BMW M8, ook als op de limiet gereden wordt op het circuit. Zowel de standaard gemonteerde lichtmetalen 19-inch M wielen als de optionele 20-inch varianten zijn standaard voorzien van high-performancebanden met verschillende maten op de voor- en achteras, die bijdragen aan de hoge bochtsnelheden.

De nieuwste versie van de V8-motor, ontwikkeld door BMW M GmbH, maakt gebruik van M TwinPower Turbo techniek en levert een vermogen van meer dan 440 kW (600 pk). Het uitlaatsysteem met ingebouwd klepmechanisme staat garant voor een extra krachtig V8-geluid en wordt voor specifieke markten voorzien van een benzinepartikelfilter.

De V8-motor reageert in een oogwenk op de input van de bestuurder en levert zijn kracht langs een lineaire curve tot het maximale toerenbereik via een 8-traps M Steptronic automaat. De aandrijfkrachten worden naar het wegdek gestuurd via het M xDrive systeem met de nadruk op achterwielaandrijving. Dit systeem, dat debuteerde in de BMW M5, drijft alleen de voorwielen aan als de achterwielen niet de gewenste hoeveelheid tractie kunnen bieden.

Met ingeschakelde M Dynamic-modus laat M xDrive enige mate van drift toe. Ook is het mogelijk om de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) uit te schakelen en de 2WD-modus te activeren. Hiermee verandert de BMW M8 in een achterwielaangedreven sportwagen. Het Active M Differential in de achteras, dat volledig variabel werkt met de mogelijkheid van 0 tot 100 procent sperfunctie, draagt eveneens bij aan het maximaliseren van de wendbaarheid en tractie onder alle weg- en weersomstandigheden.

Net als de aandrijflijn- en chassistechnologie bevindt ook de vormgeving van de BMW M8 zich in de laatste fase van de ontwikkeling voor serieproductie. Met zijn grote, functionele luchtinlaten aan de voorzijde, M specifieke aanpassingen voor geoptimaliseerde aerodynamica en vier uitlaatpijpen aan de achterzijde toont het gecamoufleerde prototype al enkele klassieke kenmerken van een BMW M model.

De nieuwe BMW M8 Coupé is de eerste carrosserievariant in de reeks. Later volgen de BMW M8 Cabrio en BMW M8 Gran Coupé die reeds in ontwikkeling zijn.