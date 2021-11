24 november 2021 | Op 24 mei 2022 is het 50 jaar geleden dat BMW M GmbH werd opgericht. De dochteronderneming van BMW Group start het jubileumjaar nu alvast. BMW M modellen of een BMW met M Sportpakket worden leverbaar met het historische BMW Motorsport logo. Dat komt aan de voorzijde, achterzijde en op de wielnaven. Het historische logo toont de passie voor het racen en staat voor de oorsprong van het merk BMW M. Dit unieke embleem is te bestellen vanaf eind januari 2022.

Naast de historische emblemen zijn in 2022 ook 50 iconische en historisch belangrijke BMW M carrosseriekleuren leverbaar voor geselecteerde modellen. Dat zijn onder andere kleuren als Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imolarot of Frozen Marina Bay Blue. De kleuren verwijzen naar de verschillende periodes in de 50-jarige historie van BMW M.

Het BMW Motorsport logo in blauw, violet en rood werd voor het eerst gebruikt in 1973, voor de raceauto van BMW Motorsport GmbH, dat een jaar eerder was opgericht. In 1978, met het debuut van de BMW M1, volgde het logo met de drie gekleurde strepen die tegen de M aan leunen. Ook buiten de autosport werd het logo een symbool voor bijzonder herkenningswaarde en een krachtige identiteit. De BMW M1 was het enige BMW M high-performance productiemodel dat het historische autosportembleem droeg samen met het logo met de drie strepen.

Bij de emblemen staat het blauw voor BMW, het rood voor het racen en violet staat voor de connectie tussen die twee. Na verloop van tijd maakte het violet plaats voor donkerblauw. Sinds 1993 gaat BMW Motorsport GmbH verder onder de naam BMW M GmbH. Er is echter niets veranderd aan de symbolische kracht van zowel het merk als het logo.

BMW M GmbH viert zijn jubileum niet alleen met nieuwe producten, maar ook met talrijke evenementen. In de agenda voor mei 2022 staat het Concorso d'Eleganza Villa d'Este, bij het Comomeer in Noord-Italië. Dat wordt gevolgd door het Goodwood Festival of Speed in Groot-Brittannië en het Concours d'Elegance in Pebble Beach, Californië. De 24-uursrace op de Nürburgring is ook een mooie gelegenheid voor BMW M GmbH om samen met de fans terug te kijken op zijn succesvolle historie, maar ook vooruit te blikken op de toekomst van BMW M GmbH.

