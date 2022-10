BMW lanceert XM

De M HYBRID aandrijflijn in de BMW XM levert een systeemvermogen van 480 kW (653 pk) (maximumvermogen van de V8 benzinemotor bedraagt 360 kW (489 pk) en dat van de elektromotor 145 kW (197 pk)). De nieuwe hoogtoerige V8 benzinemotor is voorzien van M TwinPower Turbo technologie. De 4,4 liter motor is voorzien van een zogenoemd cross-bank uitlaatspruitstuk en een geoptimaliseerd oliescheidingsproces.

De 8-cilinder benzinemotor wordt ondersteund door een elektromotor die is geïntegreerd in de 8-traps M Steptronic sporttransmissie. De trekkracht van de elektromotor is direct vanuit stilstand beschikbaar, zodat de BMW XM alert reageert op het gaspedaal. De M HYBRID aandrijflijn levert een maximum systeemkoppel van 800 Nm (benzinemotor maximaal 650 Nm, elektromotor 280 Nm). Tussen de versnellingen in kan de elektromotor tijdelijk een effectief maximumkoppel leveren van 450 Nm aan de versnellingsbak.

Aandrijving

De BMW XM sprint vanuit stilstand in 4,3 seconden naar 100 km/h. Dat gaat gepaard met een 8-cilinder geluid uit het sportuitlaatsysteem. Dat is voorzien van elektronisch aangestuurde, continu variabele kleppen en dubbele zeshoekige uitlaateindpijpen. Voor het eerst voor een BMW M model zijn de uitlaateindpijpen boven elkaar geplaatst.

De M HYBRID knop op de middenconsole biedt de keuze uit drie aandrijfmodi, onder meer de emissievrije ELECTRIC modus. Daarin is een maximumsnelheid van 140 km/h mogelijk en is de puur elektrische en theoretische actieradius 82 tot 88 km (WLTP). Dat is mogelijk dankzij de lithium-ion-accu, die in de bodem van de auto is gemonteerd en een bruikbare capaciteit biedt van 25,7 kWh. De laadaansluiting van de BMW XM maakt laden met wisselstroom (AC) mogelijk tot een snelheid van maximaal 7,4 kW.

De BMW IconicSounds Electric, die BMW Group ontwikkelde in samenwerking met Hans Zimmer, componist van filmmuziek, vormen een bijpassend geluid bij de krachtontwikkeling van de elektromotor. In de emissievrije ELECTRIC modus geeft de M-specifieke geluidsbeleving authentieke feedback bij elke beweging van het gaspedaal. En als de bestuurder in de M HYBRID modus Sport of Sport Plus selecteert, dan accentueert een 'boost-geluid' de ondersteuning die de elektromotor biedt aan de benzinemotor.

De kracht van beide motoren wordt naar het wegdek geleid via de M xDrive vierwielaandrijving. Dat het grootste deel van het vermogen naar de achterwielen gaat, is vooral in de 4WD Sport modus merkbaar. Er is ook een 4WD Sand modus, specifiek voor het rijden op onverharde wegen. Het M Sport differentieel op de achteras kan volledig variabel functioneren.

De BMW XM LABEL RED wordt in de herfst van 2023 aan het gamma toegevoegd. De krachtigste BMW voor de openbare weg in de historie van BMW M GmbH levert een systeemvermogen van 550 kW (748 pk) (benzinemotor maximaal 430 kW (585 pk) , de elektromotor maximaal 145 kW (197 pk)) en een maximaal systeemkoppel van 1.000 Nm (benzinemotor maximaal 750 Nm en de elektromotor maximaal 280 Nm; voorlopige cijfers op basis van de huidige ontwikkelingsstatus van het model).

Interieur

De stijl van het exterieur van de BMW XM zet zich voort in het interieur. Het dashboard en de stoelen voorin zijn ontworpen voor een actieve rijbeleving. De standaarduitvoering omvat M multifunctionele stoelen, knee pads, een modelspecifiek met leder bekleed M sportstuurwiel en M specifieke graphics (met onder meer een waarschuwingslampje voor als het tijd is om te schakelen) in het BMW Curved Display en het BMW Head-Up Display.

Verwarmbare rugleuningen die tot ver in de zijwanden van het compartiment reiken en speciaal ontworpen kussens bieden de passagiers achterin comfort. De sculpturale hemelbekleding is uniek met zijn driedimensionale prismastructuur, de randen van het de hemel in de stijl van een fotolijst en honderd LED lampjes om het geheel te verlichten in de kleuren van de Ambiance verlichting zorgen voor een unieke sfeer. Naast de keuze uit vier interieuruitvoeringen, is er ook nieuwe optionele 'Vintage' lederen bekleding voor het bovenste deel van het dashboard en de deurpanelen. De ambiance verlichting, 4-zone automatische airconditioning, het Harman Kardon Surround Sound System en het Travel & Comfort System behoren tot de standaarduitrusting. Opties zijn onder meer een Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System met een 1.500 watt versterker en vier extra speakers in de hemelbekleding.

Onderstel

De BMW XM is voorzien van een voorwielophanging met dubbele draagarmen, een multilink achterwielophanging en speciaal ingestelde kinematische en elasto-kinematische eigenschappen. De BMW XM is standaard voorzien van het adaptieve M onderstel Professional met elektronisch geregelde dempers en actieve rolstabilisatie met 48 volt elektromotoren en Active Roll Control. Dit is ook het eerste BMW M model dat standaard voorzien is van Integral Active Steering.

Door de toepassing van een M Sportdifferentieel op de achteras en de samenwerking van alle besturingssystemen profiteert de BMW XM op het gebied van grip, wendbaarheid en stabiliteit. Het M Sportremsysteem werkt samen met een geïntegreerd remsysteem waarmee de bestuurder keuze heeft uit twee niveaus van rempedaalgevoel. 21-inch lichtmetalen M wielen behoren tot de standaarduitvoering en optioneel zijn 22 of 23 inch lichtmetalen M wielen.

Bestuurdersassistentiesystemen

De standaarduitvoering omvat onder meer de Driving Assistant met Front Collision Warning, Lane Departure Warning met stuurcorrectie, de Avoidance Assistant, Vermoeidheidsassistent en Speed Limit Info. Het optionele Driving Assistant Professional combineert Active Cruise Control met Stop&Go en tal van andere functies, inclusief Steering and Lane Control Assistant, verkeerslichtherkenning, Speed Limit Assist en Active Navigation. Ook Parking Assistant Plus is standaard. Behalve Reversing Assistant omvat dit systeem ook Surround View, Panorama View, én 3D View.

Het bedieningspaneel op de middenconsole van de BMW XM bevat modelspecifieke bedieningselementen waarmee de bestuurder de rijbeleving op allerlei manieren naar zijn persoonlijke voorkeuren kan wijzigen. Voor het eerst is er ook de M HYBRID button, waarmee de bestuurder de gewenste combinatie van de benzinemotor en/of elektromotor kan selecteren. Er is keuze uit HYBRID, ELECTRIC en eCONTROL. Verder is er een Setup knop die direct toegang geeft tot de instellingen van de aandrijving, het onderstel, de besturing, het remsysteem, M xDrive en de mate van regeneratie van energie bij het remmen.

Met een andere button is de M Mode te selecteren. Als de bestuurder overschakelt van de standaardinstelling Road naar Sport, dan wordt daarmee de mate van interventie van de bestuurdersassistentiesystemen beperkt tot de essentiële functies voor sportief rijden; dit geldt ook voor de getoonde informatie op het dashboard. Twee persoonlijke M mode instellingen kunnen worden opgeslagen, samen met de voorkeursinstellingen van het M HYBRID systeem, het motorgeluid, de Dynamic Stability Control (DSC) en de schakelkarakteristiek van de transmissie. Die kunnen worden opgeroepen met de twee M knoppen op het stuurwiel.

BMW Live Cockpit Professional

De XM is standaard voorzien van BMW Live Cockpit Professional met een M specifieke versie van de nieuwste generatie van BMW iDrive. Op basis van BMW Operating System 8 omvat het een BMW Curved Display, bestaande uit een 12,3 inch Info Display en een 14,9 inch Touch Control Display. Met de nieuwe rangschikking van de displays en de steeds groeiende mogelijkheden van de BMW Intelligent Personal Assistant is de nieuwe BMW iDrive bewust gericht op bediening door middel van aanraking, gebaren én spraakbesturing. In de standaarduitvoering worden de iDrive Controller en de multifunctionele knoppen op het stuur aangevuld met de BMW Head-Up Display en BMW Gesture Control.

Het cloud-based navigatiesysteem BMW Maps is onderdeel van de BMW Live Cockpit Professional. Met de standaard BMW Digital Key Plus kunnen bestuurders de XM ver- en ontgrendelen via hun Apple iPhone door middel van beveiligde zogenoemde ultra-wideband (UWB) zendertechniek. Smartphone integratie voor Apple CarPlay en Android Auto zijn ook beschikbaar.