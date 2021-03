BMW kondigt i4 aan

17 maart 2021 | Op de BMW Group Annual Conference 2021 werd de nieuwe BMW i4 onthuld. "Met zijn sportieve uiterlijk, de beste rijdynamiek in zijn klasse en geen lokale uitstoot, is de BMW i4 een echte BMW. Het laat het hart van BMW nu volledig elektrisch kloppen", claimt Pieter Nota, lid van de Raad van Bestuur van BMW AG voor Customer, Brands, Sales.

De BMW i4 is een volledig elektrische vierdeurs coupé en komt in de loop van 2021 op de markt, inclusief een BMW M Performance-model. Zijn balans tussen kenmerkende BMW sportiviteit, comfort en duurzame prestaties zou uniek zijn in het segment.

De BMW i4 zal beschikbaar zijn in verschillende versies met een actieradius tot 590 km (WLTP) en tot 300 mijl (EPA). Met een vermogen tot 390 kW / 530 pk sprint de BMW i4 van 0 naar 100 km/u in ongeveer 4 seconden.

BMW introduceert nieuwe generatie iDrive

15 maart 2021

BMW introduceert M5 CS

27 januari 2021

BMW 3 en 5-Serie worden PHEV

27 januari 2021

BMW introduceert Digital Key Plus

13 januari 2021