BMW introduceert i4

2 juni 2021 | BMW resenteert zijn eerste volledig elektrische model voor de middenklasse. De i4 wordt geproduceerd in de BMW Group fabriek in München. De fabriek is met een investering van 200 miljoen euro zodanig aangepast dat de BMW i4 geproduceerd kan worden op dezelfde productielijn als de modellen met verbrandingsmotor en plug-in hybride aandrijving uit de 3 Serie. Bij de productie wordt ook gebruikgemaakt van vele digitale hulpmiddelen, virtual reality en vergaande automatisering.

Met een exterieurlengte van 4.785 mm en wielbasis van 2.856 mm belooft de BMW i4 ruim plaats aan vijf inzittenden. De bagageklep biedt toegang tot een bagageruimte met een inhoud van 470 tot 1.290 liter. De BMW i4 combineert de kenmerkende sportieve esthetiek van BMW coupés met het comfort van een vierdeurs model met een praktische, grote bagageklep. De langgerekte proporties zorgen voor een sportieve uitstraling. Korte overhangen, slanke dakstijlen en frameloze ruiten vormen samen met de vloeiende daklijn het kenmerkende silhouet van een BMW coupé. Accenten in BMW i blauw verwijzen naar de innovaties. Zo biedt de deels gesloten BMW nierengrille uitrustingsafhankelijk ook plaats aan radarsensoren voor de bestuurdersassistentiesystemen. De voorbumper heeft een minimaal aantal openingen, zoals de geïntegreerde Air Curtains die de luchtstroom efficiënt langs de wielen geleiden. Verzonken portiergrepen, aerodynamische wielen, diffusorelementen in de achterbumper en een vin aan de achterzijde dragen bij aan het optimaliseren van de aerodynamica.

De BMW i4 M50 is het eerste elektrisch aangedreven model van BMW M GmbH en onderscheidt zich met klassieke designelementen van BMW M modellen, zoals de U-vorm in de voorbumper en verschillende Cerium Grey en hoogglans zwarte accenten. Een M specifieke achterspoiler maakt de kenmerkende prestatiegerichte uitstraling van de BMW i4 M50 compleet.

Ook het optionele Model M Sport voor de BMW i4 eDrive40 maakt de dynamische eigenschappen van de auto direct duidelijk. Verder is een M Carbon exterieurpakket leverbaar op de BMW i4 M50, waarbij verschillende elementen zijn uitgevoerd in lichtgewicht, hightech koolstofvezel. Frozen "matte lakken" en BMW Individual carrosseriekleuren maken de exterieuruitrusting compleet.

In het interieur komt het karakter tot uiting dankzij volledig digitale weergaven voor de nieuwste generatie BMW iDrive. Het BMW Curved Display laat het 12,3 inch instrumentenpaneel en 14,9 inch centrale display samensmelten tot één gebogen glazen oppervlak dat meer dan voorheen naar de bestuurder is gericht. Dankzij de verborgen montagepunten lijkt het scherm boven het dashboard te zweven. Het aantal knoppen en schakelaars in hetinterieur is tot een minimum beperkt.

De standaard sportstoelen, optioneel elektrisch verstelbaar met Memory functie, en het multifunctionele sportstuurwiel sluiten hier op aan. De hoge middenconsole zorgt samen met de vloeiende lijnen die vanaf het dashboard doorlopen in de portieren voor een prettig omsloten en toch ruimtelijk gevoel. De middenconsole biedt plaats aan de vertrouwde bedieningselementen zoals de BMW Controller en Driving Experience Control. Blauwe accenten in de cockpit verwijzen naar de elektrische aandrijving.

Het standaardmodel is voorzien van onder meer adaptieve demping, luchtvering achter, elektromechanische besturing met Servotronic, een geïntegreerd remsysteem en Dynamic Stability Control (DSC) met bijbehorende functies. Door vergaande integratie van de verschillende systemen reageren ze sneller dan voorheen op de verschillende omstandigheden: tot tien keer sneller dan conventionele systemen. Aanvullend zorgt Traction Control voor een optimale acceleratie vanuit stilstand.

De BMW i4 is gebaseerd op een flexibele voertuigarchitectuur die van meet af aan is ontwikkeld voor volledig elektrische aandrijving. De uitzonderlijk dunne hoogvoltage-accucellen zijn in de carrosseriestructuur geïntegreerd en laag in de vloer geplaatst. Dit zorgt voor een laag zwaartepunt van de auto en daarmee voor een betere wegligging. Samen met de compacte aandrijftechnologie zorgt deze plaatsing bovendien voor een gebalanceerde gewichtsverdeling.

De BMW i4 M50 heeft een modelspecifiek Adaptief M Onderstel met standaard individueel afgestelde vering en schokdempers, modelspecifieke anti-roll bars, een extra veerpootbrug voor, Variable Sport Steering, een M Sportremsysteemen tot 20 inch lichtmetalen M wielen.

Voor het eerst wordt de vijfde generatie BMW eDrive technologie toegepast in combinatie met elektrische vierwielaandrijving voor een zekere mate van acceleratie, grip, stabiliteit en dynamiek onder alle omstandigheden. Het systeem past de hoeveelheid koppel per wiel continu aan op de verschillende rijsituaties. Onder minder veeleisende omstandigheden worden alleen de achterwielen aangedreven voor een betere efficiëntie en actieradius.

Recuperatie van de remenergie zorgt ervoor dat de accu tijdens het afremmen wordt bijgeladen voor meer efficiëntie en een grotere actieradius. De mate van recuperatieremkracht wordt automatisch aangepast op de specifieke situatie. In combinatie met een vooruitziende rijstijl kan tot 90 procent van alle remacties met recuperatie worden uitgevoerd. Wanneer het stroompedaal wordt losgelaten maar afremmen niet nodig is, zal de auto uitrollen met uitgeschakelde aandrijving om zo verdere energie te besparen. Een grafische weergave in het iDrive systeem toont de actuele energiestromen van de aandrijving.

De i4 is standaard voorzien van aerodynamisch geoptimaliseerde 17 inch lichtmetalen wielen, of 18 inch lichtmetalen M wielen voor de BMW i4 M50. Alle optionele 19 en 20 inch wielen zijn voorzien van bredere achterbanden. Voor de i4 M50 zijn ook high-performance banden leverbaar, evenals een M Technic pakket met 20 inch lichtmetalen M wielen, grotere remschijven voor het M Sportremsysteem en extra aerodynamische maatregelen voor het exterieur. Bij de i4 debuteert standaard ook een meer geavanceerde versie van het bandenspanningscontrolesysteem.

Carrosserie als onderstel vallen op door een lichtgewicht ontwerp waarbij veel gebruik is gemaakt van aluminium. Alle functionele componenten zijn geoptimaliseerd voor zowel de stijfheid als optimale veiligheid bij een ongeval. Daarbij horen ook geïntegreerde veiligheidssystemen die de gevolgen van een ongeval maximaal beperken. De i4 heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 Cw, mede te danken aan actieve luchtgeleiding zoals een afsluitbare nierengrille.

De vijfde generatie BMW eDrive technologie bestaat uit de aandrijfelektronica, laadtechnologie, hoogvoltage-accu en elektromotoren die samen met de besturingselektronica en transmissie zijn geïntegreerd in één behuizing. Bovendien zijn elektrisch aangestuurde synchroonmotoren toegepast in plaats van conventionele elektromotoren met permanente magneten. Hierdoor zijn er geen zeldzame aardmetalen nodig voor de productie.

Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 80,7 kWh en een 20 procent hogere energiedichtheid in vergelijking met de huidige BMW i3. Daarnaast is de laadcapaciteit dankzij een nieuwe Combined Charging Unit (CCU) verhoogd tot 200 kW. Bij een snellaadstation met dezelfde capaciteit is onder optimale omstandigheden tien minuten opladen genoeg om weer 164 (eDrive40) of 140 km (M50) ver te komen. De i4 is verder geschikt voor zowel eenfase als driefase opladen aan een AC-oplaadpunt, met een maximale capaciteit van 11 kW. Volledig opladen duurt dan 8,5 uur.

Dankzij dit alles kunnen in verhouding kleinere accu's worden toegepast, wat het gewicht van de auto helpt beperken. Voor optimale prestaties is het accupakket specifiek voor de i4 ontwikkeld. De i4 is standaard uitgerustmet een geïntegreerd verwarmings- en koelingssysteem voor zowel interieur als aandrijflijn, inclusief efficiënte warmtepomp. Zo blijft de accu op optimale bedrijfstemperatuur, wat verder bijdraagt aan een grotere actieradius. BMW biedt de wettelijk verplichte acht jaar of 160.000 km garantie op de accu.

De i4 is bij introductie leverbaar in twee modelvarianten, waaronder het allereerste BMW M model met volledig elektrische aandrijving. Dankzij elektromotoren op zowel de voor- als achteras met een gecombineerd vermogen van 400 kW (544 pk), een koppel van liefst 795 Nm en M specifieke ondersteltechnologie biedt hij prestaties en een actieradius van 510 kilometer (WLTP). Het piekvermogen van 400 kW (544 pk) is gedurende tien seconden beschikbaar in SPORT modus. Bij de i4 eDrive40 zorgt een 250 kW (340 pk) sterke elektromotor met een koppel van 430 Nm voor klassieke achterwielaandrijving en sportiviteit. De actieradius bedraagt tot 590 kilometer (WLTP).

Met de Sport Boost functie bereikt de i4 M50 in 3,9 seconden de 100 km/h vanuit stilstand. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 225 km/h. De BMW i4 eDrive40 sprint van 0 naar 100 km/h in 5,7 seconden en heeft een elektronisch begrensde topsnelheid van 190 km/h.

Voor het interieur is er een ruime keuze uit geperforeerde Sensatec of Vernasca lederen bekleding in vijf kleurvarianten, aangevuld met stof/Sensatec combinaties. Ook lederen bekleding Individual Merino met uitgebreide omvang en Individual Merino vollederuitrusting behoren tot de mogelijkheden. Decoratieve stiksels, een met leder bekleed dashboard en interieurlijsten maken het aanbod compleet.

De i4 beschikt standaard over 3-zone automatische airconditioning die is gekoppeld aan de verwarming of ventilatie van de stoelen. Voor het eerst zijn alle temperatuur- en comfortfuncties centraal te bedienen, eventueel met stemcommando. Baanbrekende nanovezel-filtertechnologie zorgt voor een zeer effectieve reiniging van de lucht in het interieur, ook in combinatie met de standaard voorconditioneringsfunctie.

De i4 is standaard uitrust met een geluiddempende voorruit, automatisch dimmende binnenspiegel en verwarmde buitenspiegels. Optioneel zorgt een groot glazen schuif-/kanteldak dat zich van voor tot achter uitstrekt ervoor dathet interieur baadt in licht. Daarbij is de lichtinval en hoeveelheid frisse lucht volledig naar voorkeur instelbaar. De LED verlichting voor leeslampjes en verschillende compartimenten wordt optioneel aangevuld door Ambiance verlichting, waarvan verdeling, intensiteit en kleur instelbaar zijn via het iDrive menu. Het Welcome Light Carpet en de dynamische interieurverlichting maken de ambiance compleet.

De BMW Live Cockpit Plus is standaard aanwezig en biedt een audiosysteem met DAB+ radio. Het HiFi luidsprekersysteem - optioneel voor de BMW i4 eDrive40 en standaard voor de BMW i4 M50 - brengt het aantal luidsprekers op tien. Voor meer luistergenot is er het Harman Kardon Surround Sound System met zestien luidsprekers en een digitale zevenkanaalsversterker met een audiovermogen van 464 watt.

Om voetgangers te attenderen op zijn aanwezigheid is de auto standaard uitgerust met akoestische voetgangersbescherming met eenkenmerkend geluid. Aan boord wordt de elektrische rijbeleving naar wens versterkt met bijpassende geluiden die zijn gecomponeerd door de filmmuziekcomponist Hans Zimmer en Renzo Vitale, Creative Director Sound bij BMW Group. Deze geluiden versterken de rijbeleving zonder het comfort te beperken. In SPORT modus zijn de geluiden krachtiger en dominanter aanwezig. De i4 M50 heeft een bijzonder energieke toon.

De i4 biedt technologieën voor geautomatiseerd rijden, zoals automatische Speed Limit Assist met verkeersbordenherkenning en optionele Active Cruise Control met Stop & Go functie die werkt op basis van de routebegeleiding. Zo houdt de auto altijd de juiste snelheid voor de betreffende situatie aan, maar ook een veilige afstand tot de voorganger.

Bij Parking Assistant Plus hoort ook de Drive Recorder. Met behulp van de camera's van de assistentiesystemen registreert de i4 de situatie rond de auto en slaat beelden van maximaal 40 seconden indien gewenst op. Bij een ongeval worden de beelden automatisch opgeslagen. De beelden zijn terug te kijken via het Control Display en te exporteren via een USB stick.

Het stroomverbruik van de nieuwe BMW i4 bedraagt gemiddeld 16-24 kWh/100 km. Deze waarden zijn vastgesteld volgens de WLTP cyclus. Alle cijfers met betrekking tot prestaties, stroomverbruik en actieradius zijn voorlopige cijfers.

Prijzen: