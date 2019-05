BMW 8-Serie Gran Coupe

BMW kondigt 8-Serie Gran Coupe aan

3 mei 2019 | BMW onthult een nieuwe variant van de 8-Serie. Na de introductie van de BMW 8-Serie Coupé en de 8-Serie Cabrio licht de autofabrikant nu een tipje van de sluier op over de nieuwe 8-Serie Gran Coupé. Deze vierdeurs sportauto verkeert momenteel in de laatste ontwikkelingsfase voor de productie. Tijdens het BMW Group #NextGen evenement dat van 25 t/m 27 juni 2019 plaatsvindt in BMW Welt in München beleeft het nieuwe model zijn werelddebuut.