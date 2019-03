BMW kondigt 2-Serie Gran Coupe aan

20 maart 2019 | BMW zet het huidige modellenoffensief voort en kondigt een innovatief concept aan voor het premium compacte segment. De BMW 2-Serie Gran Coupé beleeft zijn werelddebuut in november van dit jaar, de wereldwijde introductie volgt in de lente van 2020.

BMW heeft met de vierdeurscoupé al succes in de hogere segmenten. Binnenkort introduceert het ook een concept met de combinatie van dynamische uitstraling, expressief design en grote gebruiksvriendelijkheid in het premium compacte segment. De 2-Serie Gran Coupé beleeft zijn wereldpremière op de Los Angeles Auto Show in november 2019. BMW introduceert de nieuwe auto wereldwijd vanaf de lente van 2020.

De 2-Serie Gran Coupé is gebaseerd op het nieuwste, voorwielaangedreven platform en deelt diverse technologische ontwikkelingen met de nieuwe 1-Serie, die eveneens in de loop van dit jaar verschijnt.

De 2-Serie Gran Coupé is ontwikkeld als een auto die BMW wereldwijd kan aanbieden en is bedoeld voor markten waar kopers een sterke voorkeur hebben voor auto's met een separate bagageruimte. Als een exclusief alternatief voor de klassieke sedan moet de vierdeurscoupé klanten aanspreken die ook in het compacte segment design en een eigenzinnige uitstraling waarderen.