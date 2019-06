BMW introduceert nieuwe 3-Serie Touring

12 juni 2019 | BMW introduceert de zesde generatie van de 3-Serie Touring. BMW toont de nieuwe 3-Serie Touring voor het eerst aan het publiek tijdens het #NEXTGen event in BMW Welt in München van 25 tot en met 27 juni 2019. De nieuwe 3-Serie Touring gaat in productie in de fabriek in München voor klanten in Europa, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Hong Kong, Australië en Nieuw-Zeeland. De marktintroductie start op 28 september 2019.

Kenmerkende verhoudingen en een design dat is opgebouwd uit scherpe lijnen en opvallend gevormde oppervlakken zorgen ervoor dat de nieuwe BMW 3-Serie Touring dynamisch en gespierd oogt, en direct de aandacht trekt. Hij is 76 mm langer dan zijn voorganger en meet nu 4.709 mm. Ook in de breedte is de auto gegroeid, met 16 mm tot 1.827 mm. De hoogte is toegenomen met 11 mm tot 1.440 mm. De wielbasis is 41 mm groter dan die van zijn voorganger en bedraagt nu 2.851 mm. De spoorbreedte vóór is met 43 mm gegroeid tot 1.587 mm en de spoorbreedte achter met 21 mm tot 1.604 mm.

Net als de nieuwe BMW 3-Serie Sedan heeft ook de 3-Serie Touring lage dubbele koplampen en een prominente voorbumper. Het uiterlijk wordt verder versterkt door een opvallende knik in de onderrand van de koplampen en horizontale T-vormige luchtinlaten (op modellen in de standaarduitvoering en de Sport Line en Luxury Line modellen). LED koplampen zijn standaard. De optionele LED koplampen met uitgebreide functionaliteit beschikken over U-vormige dagrijverlichting. De eveneens optionele koplampen met Laserlight zijn te herkennen aan hexagonale dagrijlichtringen en blauwe L-vormige dwarsverbindingen en hebben een niet-verblindend grootlicht met een bereik van ongeveer 530 meter en LED mistlampen aan de voorzijde.

De daklijn en de vorm van de zijruiten creëren samen het vertrouwde silhouet van de 3-Serie Touring maar dan met een extra dynamisch accent. De 'schouderlijn', een kenmerkende lijn die over de flanken uitmondt in de zogenoemde Hofmeister-knik (de bocht aan de voet van de C-stijl bij de achterste zijruit), accentueert de voorwaartse dynamiek. Het premium gevoel moet komen van de standaard dakrailing plus aluminium lijsten rond de zijruiten. De vormen van de zijpanelen sluiten vloeiend aan op de achterzijde. Een geprononceerde achterspoiler, de LED achterlichten met een donkerder bovenste gedeelte en de dubbele uitlaatpijpen op alle modellen leggen extra nadruk op de dynamiek.

De standaarduitrusting omvat onder meer een nieuw ontworpen en met leder bekleed sportstuurwiel met multifunctionele knoppen, steunen voor de duimen en verchroomde inzetten. De hoge middenconsole en het op elkaar afgestemde design van de deurpanelen en het dashboard geven de inzitten een geborgen gevoel. Tegelijkertijd accentueert het moderne dashboard met zijn lichte vormgeving en horizontale lijnen, verchroomde sierlijsten en andere details de ruimte en de ambiance in het interieur.

De ruimte op schouderhoogte voorin is significant toegenomen ten opzichte van het vorige model, terwijl het nieuwe model op alle zitplaatsen ook meer hoofdruimte biedt. Achterin onthaalt de nieuwe 3-Serie Touring passagiers met meer beenruimte en een gemakkelijke in- en uitstap. De achterbank biedt plaats aan drie kinderzitjes, waarvan er twee kunnen worden gezekerd aan ISOFIX-bevestigingspunten.

De nieuwe 3-Serie Touring is standaard uitgerust met automatische bediening van de bagageklep. Met het optionele Comfort Access wordt de auto bij het naderen met de afstandsbediening automatisch ontgrendeld en bij het weglopen weer vergrendeld. Deze optie omvat ook het automatische openen en sluiten van deze achterklep. De achterruit is separaat te openen, wat rijders van het huidige model bekend zal voorkomen, en de opening is nu 20 mm breder dan die van het uitgaande model. Het inladen van grote, zware voorwerpen is gemakkelijker dankzij een bagageruimte die tot wel 112 mm breder is, met een 30 mm hogere opening die in het bovenste deel ook nog eens 125 mm breder is. Ook is de tildrempel iets lager (616 mm hoog) met een kleiner hoogteverschil met de laadvloer: nu 8 mm tegenover 35 mm in het uitgaande model. Een elektrisch in- en uitklapbare trekhaak is als optie leverbaar.

De bagageruimte heeft een inhoud van 500 liter met alle zitplaatsen in de normale positie. Het totale laadvolume is toegenomen met 32 liter. De bagageruimte kan worden uitgebreid tot 1.500 liter door de 40:20:40 gedeelde achterbankleuning neer te klappen. Dat kan optioneel ook vanuit de kofferruimte met een simpele druk op een knop. Daarvoor is een nieuw ontworpen paneel rechts in de bagageruimte te vinden. De afdekking van de bagageruimte en het scheidingsnet kunnen, als ze niet worden gebruikt, worden opgeborgen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte onder de laadvloer.

De optionele anti-sliprails in de laadvloer zijn een nieuwe voorziening die niet in de modellen van andere merken leverbaar is. De rails komen automatisch omhoog zodra de bagageklep is gesloten en voorkomen dat voorwerpen door de bagageruimte gaan schuiven tijdens de rit.

Er is keuze uit twee benzine- en drie dieselmodellen vanaf de marktintroductie en per november 2019 komen er nog twee benzinemodellen en een dieselvariant. De BMW M340i xDrive Touring heeft een 275 kW (374 pk) sterke 6-cilinder-in-lijn benzinemotor (verbruik gecombineerd: 7,1-7,5 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 162-170 g/km). Het modellengamma omvat ook 4-cilinder-in-lijn benzinemotoren met 135 kW (184 pk) in de BMW 320i Touring (verbruik gecombineerd: 5,8-6,3 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 133-144 g/km) en 190 kW (258 pk) in de BMW 330i Touring (verbruik gecombineerd: 6,0-6,4 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 136-146 g/km), een 195 kW (265 pk) sterke 6-cilinder-in-lijn dieselmotor in de BMW 330d xDrive Touring (verbruik gecombineerd: 5,4-5,6 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 140-146 g/km) en twee 4-cilinder-in-lijn dieselmotoren - met vermogens van respectievelijk 110 kW (150 pk) in de BMW 318d Touring (verbruik gecombineerd: 4,5-4,9 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 118-129 g/km) en 140 kW (190 pk) in de BMW 320d Touring (verbruik gecombineerd: 4,6-4,8 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 119-125 g/km).

De 4-cilinder-in-lijn dieselmotoren in de BMW 318d Touring en de 320d Touring zijn standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en optioneel leverbaar met een 8-traps Steptronic transmissie (standaard in alle andere modellen). Vierwielaandrijving is standaard in de krachtigste benzine- en dieselmodellen en een optie voor de 330i Touring (met xDrive verbruik gecombineerd: 6,3-6,6 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 143-151 g/km) en de 320d Touring (met xDrive verbruik gecombineerd: 4,6-4,9 l/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 121-129 g/km). Alle modellen voldoen aan de emissienorm Euro 6d-TEMP. In de zomer van 2020 verschijnt voor het eerst ook een 3-Serie Touring met plug-in hybride aandrijflijn.

De structuur van de nieuwe 3-Serie Touring is ongeveer 25% stijver dan die van zijn voorganger, en tot wel 50% in bepaalde delen. De wielophanging is ook beduidend stijver dan die van zijn voorganger. Daarbij is het zwaartepunt verlaagd en is de gewichtsverdeling precies 50:50. Ondanks zijn grotere afmetingen, talloze toevoegingen aan de standaarduitrusting, grotere stijfheid en geoptimaliseerde geluiddemping is het nieuwe model tot 10 kg lichter dan het uitgaande model in vergelijkbare uitvoering. Verbeterde aerodynamica verlaagt de luchtweerstandscoëfficiënt tot 0,27 (BMW 320d Touring).

De introductie van de slagafhankelijke demperregeling, onderdeel van zowel het standaard onderstel als het optionele M Sportonderstel, houdt de carrosserie stabieler bij het rijden over oneffenheden en bij een dynamische rijstijl in bochten. Het systeem omvat extra hydraulische demping op de vooras en een compressiebegrenzing op de achteras. Deze werkt traploos en het systeem regelt de afstelling van de dempers progressief, afhankelijk van de rijomstandigheden. Zo wordt bij het rijden over lange oneffenheden het duiken van de carrosserie voorkomen.

Behalve het 10 mm verlaagde M Sportonderstel kunnen klanten ook het Adaptief M onderstel met elektronisch geregelde dempers bestellen. De twee onderstelopties gaan samen met Variable Sport Steering. M Sportremmen met vaste remklauwen met vier zuigers voor de voorwielen zijn ook te bestellen. De blauw gespoten remklauwen zijn voorzien van het M logo.

De standaardspecificatie van de nieuwe M340i xDrive Touring omvat ook het M Sportdifferentieel, dat optioneel te bestellen is (samen met het M Sportonderstel of het Adaptief M onderstel voor de BMW 330i Touring, de 330i xDrive Touring en de 330d Touring.

Alle uitvoeringen van de nieuwe 3-Serie Touring, inclusief de Sport Line, Luxury Line en M Sport, bieden specifieke personalisatieopties voor design en uitrusting. Een gamma comfortverhogende opties is eveneens te bestellen. Nieuw ontworpen stuurwielen en interieurlijsten, de optionele lederen bekleding 'Vernasca' en de lederen bekledingsoptie Individual 'Merino', het Sensatec instrumentenpaneel en een met leder bekleed dashboard zorgen voor een exclusieve ambiance in het interieur. Ook op de optielijst staat automatische climate control met drie zones en een panoramisch glazen dak met een oppervlakte van 0,8 m2. Andere opties zijn extra verwarming, een Harman Kardon Surround Sound System, ambianceverlichting en telefonie met draadloos opladen. Geluiddempend glas is standaard voor de voorruit en optioneel voor de zijruiten.

De assistentiesystemen in de 3-Serie Touring zijn de nieuwste stappen op weg naar autonoom rijden. Standaardvoorzieningen zijn onder meer Speed Limit Info, Lane Departure Warning, en Collision and Pedestrian Warning met City-remfunctie, dat ook fietsers opmerkt. Opties zijn onder meer Active Cruise Control met Stop & Go functie en Driving Assistant met Lane Change Warning, Rear Collision Warning en Crossing-traffic Alert. Ook te bestellen is Driving Assistant Professional, een compleet pakket dat zowel het comfort als de veiligheid verhoogd. Een van de onderdelen van Driving Assistant Professional is Steering and Lane Control Assistant, die de bestuurder helpt de auto binnen de lijnen van de rijstrook te houden, ook als de passages smal zijn. Het omvat ook Lane Keeping Assistant met actieve Side Collision Protection en Evasion Assistant. De nieuwste generatie van de BMW Head-Up Display biedt een groter projectie-oppervlak, nieuwe graphics en extra informatie.

Park Distance Control en de achteruitrijcamera helpen de bestuurder bij parkeren en manoeuvreren. Ook te bestellen is Parking Assistant, die tijdens in- en uitparkeren de bediening van stuur, gas- en rempedaal en de aansturing van de Steptronic transmissie overneemt. Andere functies van het systeem zijn onder meer de Reversing Assistant, die achteruitrijden over afstanden tot 50 meter kinderspel maakt doordat het de auto zelfstandig over exact hetzelfde traject stuurt als dat vooruit rijdend is afgelegd tot aan de stop.

Het nieuwe BMW Operating System 7.0 speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren van het bedienings- en weergaveconcept met moderne digitale functies die exact zijn afgestemd op de behoeften van de bestuurder. De optionele BMW Live Cockpit Professional omvat aan de situatie gerelateerde en naar wens aanpasbare weergaven op de displays van het volledig digitale 12,3 inch instrumentenpaneel en het 10,25 inch Control Display. Voor bediening kan de bestuurder kiezen uit de touchscreenfunctie van het Control Display, de iDrive Controller, de knoppen op het stuur, voice control en gebarenbediening.

Een ander element van de BMW Live Cockpit Professional is de Intelligent Personal Assistant. Dat is een digitale assistent die direct reageert op de oproep "Hey BMW". Met de BMW Intelligent Personal Assistant is er altijd een professional aan boord, die allerlei functies kan uitleggen (bijvoorbeeld "Hoe werkt High Beam Assistant?"), informatie over de status van de auto kan geven (bijvoorbeeld "Is het oliepeil goed?") en allerlei vragen kan beantwoorden (bijvoorbeeld "Welke waarschuwingsberichten heb ik ontvangen?"). De BMW Personal Assistant reageert op natuurlijke stemcommando's om de bestuurder te helpen met talrijke taken. Het scala aan functies en mogelijkheden wordt continu uitgebreid als onderdeel van de regelmatige updates, die naadloos kunnen worden uitgevoerd met de smartphone en in de auto via Remote Software Upgrade zonder dat daarbij de BMW dealer bezocht hoeft te worden.