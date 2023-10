BMW introduceert nieuwe X2 en iX2

De wereldwijde marktintroductie vindt plaats in maart 2024 met de volledig elektrische BMW iX2, de X2 M35i xDrive, nog een benzinemotor en een dieselversie. De nieuwe X2 zal beschikbaar zijn vanaf een consumentenadviesprijs van € 52.340,- als X2 sDrive20i Launch Edition. De volledig elektrische iX2 zal een consumentenadviesprijs hebben vanaf € 59.350,- in de vorm van de iX2 xDrive30. In de zomer van 2024 maken een tweede volledig elektrische variant en een tweede dieselmotor het aanbod compleet.

Exterieurdesign

De nieuwe X2 heeft een design dat hem onderscheidt van de BMW X1. Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe X2 194 millimeter langer geworden, met 4.554 millimeter lengte in totaal. De breedte nam met 21 millimeter toe tot 1.845 millimeter en de hoogte met 64 millimeter tot 1.590 millimeter. Daarnaast zorgen de langere wielbasis en extra spoorbreedte voor meer interieurruimte, zowel op de vijf zitplaatsen als in de bagageruimte. De nieuwe X2 heeft een bagageruimtevolume van 560 tot 1.470 liter, afhankelijk van de modelvariant. De iX2 biedt 525 tot 1.400 liter bagageruimte.

De zelfverzekerde houding van de nieuwe X2 is mede te danken aan de modelspecifieke hoge voorzijde. Bepalende elementen zijn de opvallende LED koplampen en de bijna hexagonale BMW nierengrille, die optioneel is te bestellen met BMW Iconic Glow contourverlichting. Ook optioneel zijn adaptieve LED koplampen met matrix grootlicht dat andere weggebruikers niet verblindt.

Het dak strekt zich in een ononderbroken lijn uit tot aan de achterzijde en zorgt zo voor een coupéachtig silhouet en de kenmerkende proporties van een SUV van BMW. Aan de achterzijde vallen de brede wielkuipen en krachtige schouders op. De horizontale contouren van de achterlichten zorgen voor een extra sportieve uitstraling, net als de Gurney spoiler en de opvallende achterbumper.

M specifieke designkenmerken zoals de in de bumper geïntegreerde dubbele uitlaateindpijpen links en rechts geven de X2 M35i xDrive een dynamische uitstraling. Voor alle modelvarianten is een M Sportpakket met aerodynamisch geoptimaliseerde exterieurdetails leverbaar, ook voor de nieuwe iX2. Dat geldt ook voor het optionele M Sportpakket Pro, met onder andere een uitgebreide M hoogglans Shadowline exterieuruitrusting, M koplampen Shadowline, M achterspoiler en M Sportremsysteem met in rood uitgevoerde remklauwen.

Klanten hebben keuze uit twee unilakken en elf metallic carrosseriekleuren voor de nieuwe X2, waaronder de nieuwe kleur Fire Red metallic. Ook leverbaar zijn twee Frozen carrosseriekleuren van Individual en een breed aanbod aan Individual speciale carrosseriekleuren.

Interieur

Het slanke dashboard met Curved Display wordt gecombineerd met een 'zwevende' centrale armsteun met een geïntegreerd bedieningspaneel. Vooraan de middenconsole bevinden zich twee bekerhouders en een indirect verlicht smartphonevak met draadloze oplaadmogelijkheid.

De nieuw ontwikkelde stoelen zijn optioneel leverbaar in geperforeerd Veganza of Vernasca leder met stikwerk als alternatieven voor de standaard stoffen bekleding. Andere opties zijn sportstoelen, elektrische stoelverstelling met Memory functie, een lendesteun en een massagefunctie. Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van akoestisch comfort en bescherming van inzittenden. Tot de standaarduitrusting behoort bijvoorbeeld een airbag tussen de voorstoelen.

Standaarduitrusting

Automatische 2-zone airconditioning, Maps navigatie en een met leder bekleed sportstuurwiel behoren tot de standaarduitrusting van de nieuwe X2. Ook standaard zijn automatische bagageklepbediening, vier USB-C poorten en een 12V aansluiting in de middenconsole en bagageruimte. Het aantal beschikbare bestuurdersassistentiesystemen en digitale services is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van het voorgaande model.

De uitrustingspakketten zijn opnieuw gestructureerd voor een doelgerichte individualisering van de X2. Er zijn verschillende opties die het premium karakter van de auto versterken, zoals automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde, het verwarmbare stuurwiel en het HiFi System Harman Kardon. Een element op de optielijst is het glazen panoramadak, waarvan het sterk getinte glas zich in één deel uitstrekt tot aan de voorruit, de uiterste dakranden en tot ver achterin. Een elektrisch inklapbare trekhaak behoort ook tot de opties.

Elektrische auto: iX2

Vanaf introductie is de nieuwe SUV ook leverbaar als volledig elektrische iX2 xDrive30. Twee samenwerkende elektromotoren, een op de vooras en een op de achteras, zorgen voor een systeemvermogen van 230 kW (313 pk, tijdelijk piekvermogen) en een systeemkoppel van 494 Nm. Daarmee accelereert de iX2 xDrive30 van 0 naar 100 km/h in 5,6 seconden, terwijl de topsnelheid is vastgesteld op 180 km/h. De hoogvoltage-accu heeft een bruikbare capaciteit van 64,8 kWh. Samen met de efficiëntie van de aandrijving maakt dat een actieradius van 417 tot 449 kilometer mogelijk (WLTP). Adaptieve regeneratie en de MAX RANGE functie dragen ook bij aan deze actieradius.

Conventionele auto: X2 M35i xDrive

De nieuwe BMW X2 M35i xDrive vormt met zijn kenmerkende M design en rijeigenschappen een conventioneel totaalpakket. De 2.0-liter viercilindermotor levert een vermogen van 221 kW (300 pk). De nieuwe M35i xDrive sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 5,4 seconden. De M specifieke onderstelafstemming zorgt samen met de intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving voor de prestaties. Het standaard Adaptieve M Sportonderstel staat garant voor eigen dynamiek en enig comfort tijdens lange reizen. M Compound-remsysteem is optioneel beschikbaar.

Benzine- en dieselmotoren

Een driecilinder benzinemotor van de nieuwste modulaire generatie van de Efficient Dynamics motorenfamilie zorgt voor de aandrijving van de X2 sDrive20i. De 1.5-liter motor in combinatie met een 48V mild hybrid systeem is goed voor een vermogen van 125 kW (170 pk), waarbij 14 kW (19 pk) aan vermogen wordt geleverd door de geïntegreerde elektromotor. De viercilinder dieselmotor van de sDrive18d heeft een aanpassing ondergaan en levert een vermogen van 110 KW (150 pk).

Alle verbrandingsmotoren van de nieuwe BMW X2 zijn standaard gekoppeld aan een 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling.

BMW Operating System 9 en BMW Digital Premium

De X2 is uitgerust met de nieuwste BMW iDrive op basis van het BMW Operating System 9 en het bedieningssysteem met QuickSelect voor snelle toegang tot veelgebruikte functies. De bediening verloopt verder via het Curved Display en Intelligent Personal Assistant, ofwel via het touchscreen of natuurlijke spraakcommando. Het Operating System 9 maakt ook de weg vrij voor gepersonaliseerde digitale services. Met ConnectedDrive Upgrades kunnen klanten bepaalde functies een maand lang gratis uitproberen, waarna het mogelijk is de functie voor een bepaalde periode aan te schaffen. Het nieuwe Digital Premium is voor de nieuwe X2 beschikbaar via de ConnectedDrive Store.

BMW Digital Premium maakt het mogelijk om op abonnementsbasis allerlei apps in de auto te gebruiken, van muziekstreaming tot nieuws en spelletjes. Het optionele pakket omvat ook het datagebruik voor alle beschikbare digitale services en apps uit de BMW ConnectedDrive Store, inclusief het streamen van muziek.

Augmented View is optioneel beschikbaar voor het BMW Maps navigatiesysteem dat gebaseerd is op cloudgegevens. Bovendien zijn optioneel 5G connectiviteit en de Digital Key Plus, beschikbaar. Het BMW ID en integratie van smartphone via zowel Apple CarPlay als Android Auto zijn standaard beschikbaar voor de nieuwe X2.