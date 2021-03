BMW introduceert nieuwe generatie iDrive

15 maart 2021 | BMW introduceert een nieuwe generatie van iDrive. De basis van het systeem is BMW Operating System 8, een nieuwe generatie van beeldschermen, bedieningselementen, software en krachtige connectiviteit en dataverwerking. Het nieuwe iDrive wordt geleidelijk uitgerold over alle modellen. Het debuteert later dit jaar in de BMW iX en daarna ook in de i4.

De BMW Intelligent Personal Assistant staat bij de nieuwe generatie iDrive meer dan ooit centraal in de interactie tussen mens en machine. Het bedieningsconcept is ontworpen met een duidelijke focus op bediening via spraak en op aanraakbediening via het Curved Display. Ook nieuw is Great Entrance Moments, dat zelfs al voor het instappen zorgt voor een interactie tussen auto en bestuurder. De bestuurder wordt op persoonlijke wijze welkom geheten en onthaald met een routine. Tijdens het rijden zorgen de nieuwe My Modes voor een samenspel tussen verschillende functies, waarmee de combinatie van voertuigkarakteristiek en interieurambiance wordt aangepast op de situatie.

Het nieuwe iDrive verwerkt constant een grote hoeveelheid zelf gegenereerde data, online beschikbare informatie en data geïmporteerd uit andere BMW Group voertuigen. Dit alles om in iedere context aan de behoeften van de bestuurder te kunnen voldoen. BMW ID maakt de weg vrij naar nog meer personalisatie. Dit systeem herkent vaak voorkomende situaties, leert daarvan en doet op basis daarvan suggesties voor bepaalde functies. Met Remote Software Upgrades wordt het nieuwe BMW iDrive regelmatig verbeterd, worden nieuwe functies toegevoegd en blijft het systeem altijd up-to-date.

Vooruitgang op gebied van digitaal design komt ook terug in de lay-out van de gebruikersinterface. Die heeft niet alleen een functionele rol, maar is ook esthetisch en rijk aan details. Een opvallende, nieuwe fysieke toevoeging aan het interieur is het Curved Display, waarbij het 12,3 inch informatiedisplay en het 14,9 inch bedieningsdisplay één geheel vormt.

Stembediening en de aanraakfunctie van het Curved Display waren het belangrijkst bij de ontwikkeling van het nieuwe iDrive. Het aantal knoppen en schakelaars is bijna gehalveerd. Tegelijkertijd zijn de bedieningspanelen voor veelgebruikte basisfuncties behouden en geplaatst waar de gebruiker ze verwacht. De bedieningspanelen op de middenconsole en het dashboard hebben een nieuw, minimalistisch design. De bekende iDrive Controller is het centrale bedieningselement op de middenconsole. De Touch Controller, bij de iX ontworpen met een glaseffect, is omringd door een afwerking in Gold Bronze.

De verbeterde BMW Intelligent Personal Assistant is als een digitaal karakter dat op natuurlijke wijze kan communiceren met de bestuurder en de voorpassagier; alsof het een echt personage is.

De uitgebreide individualisatiemogelijkheden voor het scherm achter het stuurwiel zijn te selecteren via de functietoetsen op het stuurwiel. Het bedieningssysteem belooft een gebruiksvriendelijke verticale lijstnavigatie, die is te bedienen met een draaiknop. Door de knop horizontaal te kantelen is door de menu's te scrollen. Er is keuze uit drie weergavetypes en verschillende widges, voor instelling naar persoonlijke voorkeur of rijsituatie. Het wisselen hiertussen is in een paar duimbewegingen gedaan.

In de iDrive weergave kan een dynamisch wisselende zone in het midden van het informatiedisplay worden gebruikt voor de weergave van individueel te kiezen informatie. De weergave Focus is ontworpen voor extreem dynamische rijsituaties. De Gallery weergave minimaliseert juist de rijinformatie en maakt zo veel mogelijk ruimte vrij voor widget-content. Bijvoorbeeld informatie over de gebruikte mediabron, de kaartweergave of gedetailleerde informatie van bestuurdersassistentiesystemen. Op kleur afgestemde driedimensionale animaties geven de drie weergaven hun eigen karakter.

De structuur en nieuwe plaatsing van de widgets zorgt voor een overzicht van de relevante informatie. De widgets worden als een ononderbroken lint getoond in het hoofdmenu. De inhoud van de widgets is teruggebracht tot de essentiële informatie, weergegeven als live afbeelding. Veelgebruikte functies zijn met één aanraking te activeren. De bestuurder kan vrij kiezen welke widgets in welke volgorde worden getoond. Ook kunnen widgets afhankelijk van de context veranderen en meer of minder informatie tonen.

De nieuw ontworpen mediaspeler is een bijzonder esthetische highlight. Het brengt 'terug naar de essentie' een stap verder met een eenvoudige indeling en een helder design. Een algoritme selecteert het kleurenschema van de muziek die speelt en laat deze dynamisch terugkomen in het weergavegebied van de mediaspeler.

Met het nieuwe iDrive krijgt de BMW Intelligent Personal Assistant extra vaardigheden. Voor een sterkere persoonlijke connectie met de digitale assistent kunnen gebruikers de BMW Intelligent Personal Assistant een naam naar keuze geven.

Bij communicatie tussen mensen wordt veel informatie non-verbaal overgebracht. De visualisatie van de assistent biedt lichtsferen in verschillende formaten en helderheidniveaus, waardoor het systeem nieuwe manieren heeft om zich te uiten. De visuele weergave geeft het systeem een 'gezicht' met een duidelijk focuspunt en het reageert visueel op de gebaren.

Ook de functionaliteit van de BMW Intelligent Personal Assistant is verbeterd. Een grotere hoeveelheid onderliggende data en informatie maakt de assistent niet alleen intelligenter, ook kan hij reageren op basis van context. Bij de afweging voor wanneer en hoe het systeem moet reageren, houdt het rekening met de situatie in de auto en de omgeving.

De persoonlijke assistent volgt het principe van 'shy tech'. Wanneer ertegen wordt gesproken verschijnt hij of zij op de schermen, zonder daarbij relevante informatie af te dekken. De Intelligent Personal Assistant herkent wie er tegen praat en 'toont' zich op het betreffende deel van het scherm. Een speciaal voor de assistent ontworpen widget biedt snelle toegang tot andere instellingen en suggesties. De Intelligent Personal Assistant gaat mee in de verdere ontwikkeling van BMW iDrive en leert zo ook nieuwe functies en vormen van expressie. Deze nieuwe functies worden via de Remote Software Upgrade regelmatig in de BMW geactualiseerd.

Het nieuwe iDrive biedt dankzij BMW ID meer personalisatiemogelijkheden. In de toekomst kunnen meer persoonlijke instellingen in BMW ID worden opgeslagen en overgedragen naar andere BMW modellen. Door een pincode te koppelen aan een specifieke sleutel heeft een andere gebruiker niet zomaar toegang tot persoonlijke data. Wanneer BMW ID is geladen krijgt de bestuurder een persoonlijke begroeting, inclusief de profielfoto die in de My BMW App is gekozen. Zodra BMW ID met bijbehorende sleutel is geactiveerd of wordt geselecteerd in de auto, zijn de persoonlijke instellingen direct actief.

Het nieuwe My Modes zorgt voor een allesomvattende beleving op basis van de persoonlijke voorkeuren van de bestuurder. Bij de ontwikkeling van My Modes stond een functionele en zintuigprikkelende invloed op de gebruikersbeleving centraal. My Modes stimuleren verschillende zintuigen, van zien tot horen en voelen. De My Modes zijn te selecteren met een stemcommando of met een knop op de middenconsole.

De eerste versie van My Modes combineert tot tien verschillende instellingen in de auto. Dit zijn de functies van het eerdere Driving Experience Mode, zoals de aansturing van het aandrijfsysteem en de transmissie, de stuurkarakteristiek en de onderstelafstemming. De geactiveerde configuratie wordt aangeduid door wisselingen in de vormgeving van My Modes, de stijl en indeling van de schermen en een veranderde schermkleur. Alles past zich op dezelfde manier aan op de instellingen als de Ambiance verlichting. Bij het wisselen tussen My Modes horen ook akoestische aanpassingen, waaronder het geluid van motor of aandrijving.

Het nieuwe iDrive systeem heeft bij de introductie de modi Efficient, Sport en Personal. In de toekomst komen hier nog modi bij naarmate iDrive zich verder ontwikkelt. Hierbij horen ook modi die niet direct zijn gericht op de bestuurder of het rijden. De modi krijgen extra functies en meer mogelijkheden voor aanpassing. Deze verbeteringen worden in de auto geüpdatet via over-the-air-updates.

Met de komst van het nieuwe BMW Operating System 8 zijn de digitale diensten voor navigatie, parkeren en opladen volledig geïntegreerd in het Maps systeem. Ook worden de intelligente functies van Maps verder uitgebreid. Een van de belangrijkste functies is Learning Navigation. Hierbij gebruikt Maps de gewoontes van BMW ID als basis voor het leren en anticiperen op de bestemming die de bestuurder waarschijnlijk zal kiezen. Zo hoeft de bestuurder de bestemming voor vaak gereden ritten niet steeds opnieuw in te voeren, maar krijgt hij wel meldingen over vertragingen op die route. Alle door het systeem geleerde bestemmingen zijn te bekijken in de auto en in de My BMW App en kunnen desgewenst worden verwijderd.

De navigatie-app biedt drie verschillende weergaven. De 'adaptieve' weergave toont relevante informatie op de route, aangepast op de specifieke rijsituatie en gewoontes van de bestuurder. In de 'gereduceerde' weergave is de informatie meer gefocust en worden alleen de vier populairste points-of-interest-categorieën getoond. In de 'uitgebreide' weergave is juist alle beschikbare lokale informatie op de kaart te zien. De points-of-interest, maar ook de verkeerssituatie op zijwegen en de huidige parkeersituatie.

De bediening van de airconditioning zal in de toekomst onderdeel worden van het Curved Display. Daarvoor zijn alle temperatuur- en comfortfuncties nu intelligent samen te bedienen. Iedere verdere instelling wordt door het systeem geregistreerd en opgeslagen in het gebruikersprofiel voor BMW ID. Zo hoeft de gebruiker niet steeds dezelfde aanpassingen te doen.

De ideale voorinstelling is bepaald op basis van de evaluatie van meer dan 440 miljoen ritten van klanten van alle modellen en in alle regio's van de wereld. Naast de kracht van de luchtstroom en de luchtverdeling reguleert de intelligente automatische klimaatcontrole ook de verwarming van oppervlakken en het stuurwiel voor optimaal comfort. Om de airconditioning zo efficiënt mogelijk te maken houdt het systeem rekening met allerlei factoren, zoals het aantal inzittenden en waar zij zitten en met de intensiteit en richting van het zonlicht in het interieur. Dit betekent dat het automatische airconditioningsysteem van BMW in veel verdere mate verbonden is dan ieder ander aircosysteem in de industrie.

De airconditioning wordt centraal bediend door voor iedere klimaatzone een temperatuur in te stellen. Op basis van de individuele gebruikersinstellingen in het airconditioningmenu reguleert het systeem automatisch alle beschikbare functies. Met stemcommando's zijn verschillende wensen direct uit te voeren. Zeg bijvoorbeeld "mijn voeten zijn koud" en de temperatuur in het voetencompartiment wordt verhoogd.

BMW Operating System 8 is de krachtigste en meest uitgebreide technologie die BMW ooit heeft ontwikkeld. Het vormt de basis voor de achtste generatie BMW iDrive. BMW Group heeft de centrale aansturingseenheid en het software-integratieplatform sinds 2013 volledig in eigen huis ontwikkeld op basis van Linux. De complete controle hebben over de software is cruciaal voor het creëren van een stabiel, uit te breiden, hoogwaardig systeem. In een tijdperk van snelle digitale ontwikkeling is het niet meer genoeg om de digitale functies van een model eens in de drie jaar te updaten.

