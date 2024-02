BMW introduceert i5 Touring

Uitgestrekte proporties en royaal gevormde oppervlakken, de nieuwe BMW 5-Serie Touring heeft een zijaanzicht dat wordt bepaald door een hoge schouderlijn, krachtig gevormde achterwielkasten en twee nauwkeurig geplaatste karakterlijnen. Het geheel wordt gecomplementeerd door een dakspoiler en een slanke D-stijl. In vergelijking met zijn voorganger is de nieuwe 5-Serie Touring 97 millimeter langer (5.060 millimeter), 32 millimeter breder (1.900 millimeter) en 17 millimeter hoger (1.515 millimeter). De nieuwe 5-Serie Touring heeft de langste wielbasis in zijn klasse, met een toename van 20 millimeter naar 2.995 millimeter.

De voorzijde is voorzien van een moderne interpretatie van de kenmerkende dubbele koplampen en BMW nierengrille. Twee verticale LED elementen dienen respectievelijk als richtingaanwijzer en dagrijverlichting. De BMW nierengrille, die ver naar voren uitsteekt, is voorzien van optionele Iconic Glow nierengrilleverlichting. De achterlichten op de nieuwe 5-Serie Touring kenmerken zich door de bekende L-vorm. De zijdorpel en achterbumper hebben beide een donkere afwerking aan de onderzijde waardoor de gehele carrosserie lager oogt. Hierdoor krijgt de auto een sportief silhouette.

Het lakassortiment omvat vanaf het begin van de productie drie Individual exterieurkleuren. De standaarduitrusting omvat lichtmetalen wielen van 18 inch voor de Mild Hybrid benzine- en dieselmodellen en 19 inch voor de volledig elektrische en de Plug-in Hybride modellen. Optioneel zijn lichtmetalen wielen tot 21 inch verkrijgbaar. Het karakter kan worden benadrukt met het M Sportpakket, M Sportpakket Pro en M Carbon Exterieur pakket. Als topmodel in de serie is de i5 M60 xDrive Touring standaard voorzien van exterieurcomponenten die de rijdynamiek duidelijker tot uitdrukking brengen.

Interieur

Het hart van het op de bestuurder gerichte interieurontwerp wordt gevormd door het Curved Display. Het 12,3-inch informatiedisplay en het bedieningsdisplay met een schermdiagonaal van 14,9 inch vormen een volledig digitale cockpit. De sfeer in het interieur wordt versterkt door de nieuwe sportstoelen met stoelverwarming die standaard zijn gemonteerd, het stuurwiel, dat nu platter is aan de onderkant, en de optionele Interaction Bar. De Interaction Bar is standaard op de elektrische varianten van de 5-Serie Touring.

De nieuwe 5-Serie Touring heeft standaard een volledig veganistisch interieur. De zitvlakken in Veganza zijn optioneel ook verkrijgbaar met een decoratieve perforatie. Daarnaast is er optioneel ook keuze uit Individual Merino lederen bekleding in verschillende tweekleurige varianten. Andere onderdelen van het optionele uitrustingsprogramma zijn het glazen panoramadak, Crafted Clarity bedieningelementen en het Bowers & Wilkins Surround Sound System met maximaal 18 luidsprekers.

Ruimte

Een bredere opening in de bagageruimte in combinatie met een lage dorpel maakt het gemakkelijk om grote bagagestukken op te bergen. Ongeacht hun aandrijflijntechnologie hebben alle varianten een bagageruimtevolume dat kan worden uitgebreid van 570 tot 1.700 liter. Naast de automatische bediening van de achterklep is het ook standaard om de rugleuning van de 40:20:40 achterbank vanuit de bagageruimte naar voren te klappen. De opbergvakken onder de bagageruimtevloer bieden ruimte voor het scheidingsnet voor de bagageruimte, de bagageruimteafdekking en de oplaadkabel voor de volledig elektrische en Plug-in Hybride uitvoeringen.

Motoren

In de BMW i5 M60 xDrive Touring vormen twee elektromotoren op de voor- en achteras samen voor een systeemvermogen van maximaal 442 kW / 601 pk. Als M Launch Control of M Sport Boost is geactiveerd, wordt het systeemkoppel tijdelijk verhoogd van 795 Nm tot 820 Nm. Het topmodel accelereert vanuit stilstand naar 100 km/u in 3,9 seconden en de topsnelheid is elektronisch begrensd tot 230 km/h. De elektromotor van de i5 eDrive40 Touring bevindt zich op de achteras en genereert een maximaal vermogen van 250 kW / 340 pk en een maximumkoppel van maximaal 430 Nm met Sport Boost- of Launch Control-functie. De i5 eDrive40 Touring accelereert in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/u.

In beide uitvoeringen heeft het accupakket een bruikbare energie inhoud van 81,2 kWh. Naast de elektromotoren dragen adaptieve recuperatie en warmtepomptechnologie voor het verwarmen en koelen van het interieur en de aandrijving bij aan de actieradius . De actieradius op basis van de WLTP-testcyclus bedraagt in theorie tot 506 kilometer voor de i5 M60 xDrive Touring en tot 560 kilometer voor de i5 eDrive40 Touring.

De accu kan worden opgeladen met AC wisselstroom met een vermogen tot maximaal 11 kW als standaard en optioneel tot 22 kW (standaard voor i5 M60 xDrive Touring). De hoogspanningsbatterij kan worden opgeladen met DC gelijkstroom tot een vermogen van maximaal 205 kW. De i5 Touring is ook geschikt voor de Plug & Charge bij geschikte laadpalen.

Diesel

Alle dieselmotoren die beschikbaar zijn voor de nieuwe 5-Serie Touring worden gecombineerd met 48-volt Mild Hybrid systeem en een achttraps BMW Steptronic automatische sporttransmissie met schakelflippers achter het stuurwiel. De viercilinder-in-lijn dieselmotor van de 520d Touring die beschikbaar is bij de marktintroductie genereert een maximaal vermogen van 145 kW / 197 pk en een maximumkoppel van 400 Nm. Naar wens van de klant is dit model ook beschikbaar met xDrive vierwielaandrijving in de vorm van de 520d xDrive Touring. Uitbreiding van het aandrijflijnenportfolio volgt in de zomer van 2024 met een Plug-in Hybride variant en een zescilinder-in-lijn dieselmotor.

Rijeigenschappen

De ondersteltechnologie omvat standaard direct geregelde wielslipbegrenzing en de nieuwste versie van het geïntegreerde remsysteem. De i5 Touring en de Plug-in Hybride uitvoeringen beschikken altijd standaard over luchtvering op de achteras, inclusief automatische niveauregeling.

Het M Sport onderstel, een M sportremsysteem en het Adaptieve Onderstel Professional (standaard in de i5 M60 xDrive Touring) met elektronisch geregelde schokdempers, geïntegreerde achterwielbesturing (tot 2,5 graden) en nieuwe onderstel dynamiek zijn als optionele uitrusting verkrijgbaar. Het M Adaptieve onderstel Professional met Active Roll Stabilization en Active Roll Comfort is optioneel beschikbaar voor de i5 M60 xDrive Touring.

Rijhulp

In de Verenigde Staten, Canada en Duitsland is voor het eerst de Highway Assistant beschikbaar waarmee de auto volledig het sturen op de snelweg kan overnemen. Een primeur daarbij is Active Lane Change Assistant met 'oogbediening'. (deze functionaliteit is in Nederland niet beschikbaar) De auto stelt voor om van rijstrook te wisselen indien de verkeerssituatie dit nodig maakt en voor het eerst is het voor de bestuurder voldoende om in de buitenspiegel te kijken om de manoeuvre te bevestigen alsmede te activeren.

De nieuwe 5-Serie Touring is standaard uitgerust met de parkeerassistent inclusief trailerassistent en achteruitrijcamera. Met Parking Assistant Professional kunnen parkeer- en manoeuvreermanoeuvres van maximaal 200 meter buiten het voertuig via een smartphone bedient worden.

MW iDrive

Het BMW iDrive display en besturingssysteem op basis van BMW Operating System 8.5 biedt een opnieuw ontworpen startscherm en de "QuickSelect" functionaliteit. De combinatie van het Curved Display en de Intelligent Personal Assistant is ontworpen voor bediening via touchscreen en via spraaksturing. De standaard Live Cockpit Plus bevat het cloudgebaseerde navigatiesysteem Maps. De optionele Live Cockpit Professional omvat onder andere het Head-Up Display. De nieuwe iDrive maakt onder andere ook het gebruik mogelijk van een eigen vorm van spelletjes spelen in de auto met het platform AirConsole.

De nieuwe 5-Serie Touring is standaard uitgerust met twee 5G-antennes voor mobiele telefoons en vier als optie. Dit zorgt voor een optimale ontvangst voor telefonie en online diensten. De standaarduitrusting omvat ook een smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto. Met de functie Remote Software Upgrades blijft de nieuwe 5-Serie Touring altijd up-to-date met de nieuwste software. Het is ook mogelijk om geselecteerde functies te testen en opnieuw te boeken in de ConnectedDrive Store.

Prijzen

De Nederlandse prijsstelling bij de introductie per mei 2024 is: