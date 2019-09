BMW introduceert i-Ready

25 september 2019 | BMW i-Ready is een nieuw product van BMW Financial Services. Het stelt zakelijke en privé-rijders in de gelegenheid om bij een nieuw leasecontract na 24 maanden boetevrij over te stappen naar een elektrische of plug-in hybride BMW.

Steeds vaker staan zakelijke rijders voor een dilemma als hun (lease)auto aan vervanging toe is: nu al elektrisch gaan rijden of toch maar even afwachten. Ook privé-rijders staan voor dezelfde keuze bij de aanschaf van een nieuwe auto. BMW i-Ready speelt naadloos in op dit 'elektrische auto-dilemma'. Het unieke aan BMW i-Ready is, dat het zowel voor zakelijke als privé-rijders een oplossing vormt om hen nú te verlossen van hun keuzestress en hen straks in hun ideale elektrische BMW te laten rijden.

BMW i-Ready werkt als volgt: de klant kiest nú een nieuwe BMW (welk model dan ook), stelt deze naar eigen wens samen en sluit een nieuw leasecontract af voor 48 maanden tegen de gebruikelijke leasetarieven. Vervolgens kan hij of zij voor €10 per maand extra de BMW i-Ready optie toevoegen. Zodra er 24 maanden van het leasecontract zijn verstreken, kan de klant (en dit is het bijzondere van BMW i-Ready) boetevrij overstappen naar één van de nieuwste, volledig elektrische of plug-in hybride BMW modellen. Uiteraard is doorrijden ook mogelijk. Indien de klant overstapt, sluit de klant een nieuw leasecontract af met een nieuw leasetarief.

"Elektrisch rijden is een belangrijk onderwerp in de politiek, in het bedrijfsleven en onder autoliefhebbers. En wie al eens in een elektrische auto is gestapt, weet hoe geweldig die rij-ervaring is. Toch merken we dat mensen twijfelen of zij nu al willen overstappen", aldus Chris Collet, Sales & Marketing Director van BMW Financial Services. "De ontwikkelingen gaan nu erg snel en elektrisch rijden wordt nog veel leuker. Vandaar dat we de BMW i-Ready optie hebben ontwikkeld die aan elk nieuw leasecontract van BMW Financial Services kan worden toegevoegd. De klant heeft zo de eerste twee jaar alle tijd om de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden te volgen om daarna boetevrij over te stappen naar zijn of haar ideale elektrische BMW van dat moment."

"BMW Group gaat ervan uit dat verschillende aandrijfsystemen naast elkaar zullen bestaan: volledig elektrisch, plug-in hybride en zeer efficiënte benzine en dieselmotoren", zegt Stefanie Wurst, Algemeen Directeur BMW Group Nederland. "Dit is de Power of Choice. De klant kiest welke technologie het beste aansluit bij zijn of haar behoeften en lokale omstandigheden." BMW Group committeert zich naar eigen zeggen bovendien aan het Parijse Klimaatakkoord en heeft zichzelf ten doel gesteld om de emissies sterk te reduceren. Om dit te bereiken zal BMW Group zich focussen op de gebieden die de meeste impact hebben. Elektromobiliteit gaat een sterke bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat.

Eind 2021 zal BMW Group wereldwijd in totaal een half miljoen geëlektrificeerde voertuigen op de weg hebben gezet. Vanaf 2023, twee jaar eerder dan gepland, levert BMW 13 plug-in hybrides en12 volledige elektrische modellen. Wurst: "Binnen 24 maanden hebben onze klanten bijvoorbeeld de keuze uit een efficiënte BMW iX3, sportieve BMW i4 of revolutionaire iNEXT, naast de BMW i3 en MINI Electric. Allemaal volledig elektrisch."