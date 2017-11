BMW

BMW introduceert CarData

10 november 2017 | BMW introduceert CarData in Nederland. Dit systeem gebruikt data uit de auto voor gepersonaliseerde service. Met BMW CarData houden automobilisten controle over de gegevens en ze bepalen zelf hoe zij hun data delen. Het systeem voldoet al aan de EU General Data Protection Regulation, die in 2018 ingaat. Transparantie is gegarandeerd en klanten kunnen op elk gewenst moment een rapportage opvragen via het ConnectedDrive-portaal.