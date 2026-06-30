BMW introduceert 5e generatie X5

De volgende generatie van het karakteristieke X-exterieur wordt gekenmerkt door het rechtopstaande ontwerp van de voorzijde, de verticaal georiënteerde BMW nierengrille met Iconic Glow en de nieuwe "double-X"-lichticonen, die voor het eerst hun opwachting maken in een BMW. Het duidelijk gestructureerde zijaanzicht van de X5 valt op dankzij de innovatieve portiergrepen, de BMW Winglets. Deze combineren progressief design met functioneel gebruiksgemak: de verzonken grepen vereisen slechts de lichtste aanraking om de elektrisch bediende portieren te openen.

Uiteraard bieden alle modellen ruime mogelijkheden om het design aan te passen, waaronder elf exterieurkleuren en een wielencollectie die nu 23-inch wielen omvat. De nieuwe X5 M60e xDrive creëert visuele accenten die zijn rol als sportief topmodel benadrukken, terwijl het M Sportpakket en het M Sportpakket Pro een reeks onderscheidende kenmerken toevoegen.

De X5 integreert kerntechnologieën uit de Neue Klasse in de vorm van het nieuwe BMW Panoramic iDrive-display- en bedieningssysteem, ondersteund door BMW Operating System X. Deze omvatten het Central Display in free-cut design, het 3D Head-Up Display, het BMW Passenger Screen dat voor het eerst als optie verkrijgbaar is in de X5, de BMW Panoramic Vision met een projectieoppervlak dat zich uitstrekt over de volledige breedte van de voorruit en het nieuwe multifunctionele stuurwiel.

Elektrische auto

De nieuwe BMW iX5 - de eerste batterij-elektrische X5 - wordt geïntroduceerd met de zesde generatie van BMW's eDrive-technologie. Dit betekent een actieradius tot 845 kilometer in de iX5 60 xDrive, snellaadmogelijkheden, 800V-technologie en praktische bidirectionele laadfunctionaliteit. Dit is te danken aan nieuwe cilindrische cellen met een hoogte van 120 millimeter, die in de hoogspanningsbatterij zijn geïntegreerd en voor het eerst worden toegepast in de nieuwe BMW iX5.

Tot de optionele uitrusting behoren Adaptive Chassis Control en Adaptive Chassis Control Professional met rolstabilisatie, aanvankelijk beschikbaar voor iedere volledig elektrische en plug-inhybride uitvoering.

Productie en première in Spartanburg

De marktintroductie van de eerste varianten van de nieuwe X5 staat gepland voor eind november 2026, waarna de volledig elektrische en Plug-In Hybrid versies begin 2027 volgen. De productie van de nieuwe modellen wordt enkele maanden eerder opgevoerd, waarbij BMW Group Fabriek Spartanburg (VS) in augustus 2026 de serieproductie van de vijfde generatie X5 start.

De prijsstelling voor de BMW X5 per 1 augustus 2026 bedraagt: