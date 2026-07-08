5 EuroNCAP sterren voor BMW iX3

Het veiligheidsconcept van de BMW iX3 kijkt niet alleen naar de bescherming van inzittenden bij een botsing, maar ook naar systemen die ongevallen helpen voorkomen en functies die hulpverlening na een ongeval ondersteunen. Daarmee sluit het concept aan op het nieuwe, strengere beoordelingssysteem van Euro NCAP. Waar voorheen onder meer de bescherming van inzittenden, kwetsbare weggebruikers en veiligheidssystemen afzonderlijk werden beoordeeld, kijkt de nieuwe procedure naar de volledige keten van gebeurtenissen. Daarbij ligt de nadruk duidelijk op situaties uit de dagelijkse verkeerspraktijk.

Rijhulpsystemen

De standaard aanwezige rijhulpsystemen van de iX3 speelden een belangrijke rol in deze sterke prestatie. In het onderdeel 'Safe Driving' beoordeelde Euro NCAP onder meer positief dat BMW bestuurders helpt hun aandacht bij het verkeer te houden. Ook de weergave van snelheidslimieten via Speed Limit Info maakte indruk. Tijdens een grensoverschrijdende testroute van circa 2.000 kilometer door Italië, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gaf het systeem op 97 procent van de route de juiste snelheidslimiet weer. Ook de combinatie van fysieke bedieningselementen voor essentiële rijfuncties, het Central Display voor infotainment- en comfortfuncties en spraakbediening via de BMW Intelligent Personal Assistant werd positief beoordeeld. Daarnaast kregen de systemen die herkennen of een kind in de auto is achtergebleven een positieve beoordeling. De iX3 behaalde 73 procent in het onderdeel 'Safe Driving'. Dat is 13 procentpunten meer dan nodig is voor de hoogste beoordeling in deze categorie.

In het onderdeel 'Crash Avoidance' behaalde de iX3 een score van 83 procent. Het model overtuigde met een pakket actieve veiligheidssystemen, waaronder de frontale botswaarschuwing met remingreep. Ook de uitstapwaarschuwing werd positief uitgelicht. Deze functie waarschuwt inzittenden voor van achteren naderende fietsers wanneer zij het portier willen openen. Zo helpt het systeem ongevallen te voorkomen.

Kinderen achterin

Ook bij de passieve inzittendenbescherming ('Crash Protection') behaalde de iX3 met 86 procent een zeer goed resultaat. Voor de bescherming van kinderdummy's op de achterbank bij een asymmetrische frontale botsing kende Euro NCAP de maximale score toe. Aanvullende testgegevens en gevalideerde simulatiemodellen bevestigden bovendien een hoog beschermingsniveau voor inzittenden met verschillende lichaamslengtes bij diverse botsproeven. Ook bij de zijdelingse botsproeven behaalde de BMW iX3 de maximale score. Daaraan draagt onder meer de standaard centrale airbag bij, die voorkomt dat bestuurder en voorpassagier bij een aanrijding met elkaar in contact komen.

Ondersteuning na een ongeval

In het onderdeel 'Post Crash Safety' behaalde de iX3 een score van 95 procent. Hierin worden functies beoordeeld die na een ongeval bijdragen aan de veiligheid van inzittenden en de inzet van hulpdiensten ondersteunen. Denk daarbij aan noodoproepsystemen, de veiligheid van de hoogvoltagebatterij en de toegankelijkheid van het voertuig voor hulpverleners. De vlak geïntegreerde portiergrepen van de iX3 speelden hierbij een belangrijke rol. In het kader van de Euro NCAP-tests bevestigden de beoordelaars dat de elektrisch bediende buitendeurgrepen na alle botsproeven betrouwbaar bleven functioneren. Inzittenden kunnen het voertuig verlaten en hulpdiensten krijgen van buitenaf toegang, ook wanneer alle elektrische systemen zouden uitvallen. Dat is mogelijk dankzij een mechanische redundantie in de openingssystemen van de iX3. Euro NCAP beoordeelde dit positief. Ook het noodoproepsysteem gaat verder dan de wettelijke eisen. Zo verzendt het systeem twee GPS-coördinaten, waardoor hulpdiensten bijvoorbeeld kunnen zien in welke rijrichting de auto zich op een snelweg bevindt en sneller ter plaatse kunnen zijn.