BMW past prijs iX3 aan

4 november 2020 | De prijs van de BMW iX3 is aangepast. De volledig elektrisch aangedreven BMW iX3 is een additionele variant van de bestaande BMW X3, waarmee dit het eerste model van het merk is dat leverbaar is met zowel een conventionele aandrijflijn met een verbrandingsmotor (benzine of diesel) als met een Plug-in Hybride en een volledig elektrische aandrijflijn. De BMW iX3 wordt later dit jaar het eerst in China gelanceerd en is het eerste model van het merk dat ook voor de export wordt geproduceerd in de fabriek in Shenyang, China. Deze fabriek is onderdeel van de joint venture BMW Brilliance Automotive.

Met de BMW iX3 debuteert ook de BMW eDrive technologie van de vijfde generatie. De nieuwste versies van de elektromotor, de elektronica, de laadtechnologie en de hoogvoltage-accu beloven een vooruitgang op het gebied van prestaties, energieverbruik en actieradius. De componenten die ontwikkeld zijn door BMW Group zelf worden vanaf 2021 ook in de BMW i4 en BMW iNEXT gemonteerd.

De geïntegreerde aandrijvingstechniek in de BMW iX3 is essentieel voor het optimaliseren van het vermogen en de efficiency. In de nieuwste BMW eDrive technologie zijn de elektromotor, de elektronica en transmissie in één behuizing samengebracht. De elektromotor in de BMW iX3 werkt volgens het principe van een synchrone draaistroomelektromotor zonder magneten. In deze constructie is het gebruik van zeldzame aardmetalen overbodig.

De elektromotor in de BMW iX3 levert 30% meer kracht in vergelijking met de motoren in bestaande volledig elektrische modellen van BMW Group. Het rendement van de elektromotor loopt op tot 93%, terwijl het rendement van verbrandingsmotoren nog geen 40% bedraagt. Het nieuwe aandrijvingssysteem heeft een vermogen van 210 kW (286 pk) en een koppel van 400 Nm. De BMW iX3 sprint vanuit stilstand in 6,8 seconden naar 100 km/h, wat vergelijkbaar is met de conventioneel aangedreven BMW X3 xDrive30i. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 180 km/h.

De opslagcapaciteit van de accu is in verhouding tot zijn afmetingen en gewicht, ingrijpend toegenomen. De energiedichtheid van de 188 cellen van de accu in de BMW iX3 is ongeveer 20% groter dan de accu's die BMW Group tot op heden voor zijn elektrische modellen toepast. Een bruto capaciteit van 80 kWh, waarvan 74 kWh wordt gebruikt, en de efficiency van de aandrijving geven de BMW iX3 een actieradius van maximaal 459 kilometer in de WLTP testcyclus.

De nieuwe technische vindingen die debuteren onder de vlag van de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie zijn onder meer een oplader, die energie levert aan zowel de 400-voltaccu voor de aandrijving als de gewone 12-voltaccu. Aan een laadpunt met wisselstroom is zowel eenfase als driefase laden mogelijk met maximaal 11 kW. Aansluiten op een snellader (gelijkstroom) maakt opladen mogelijk met maximaal 150 kW. In 10 minuten kan 100 kilometer rijbereik worden bijgeladen. De hoogvoltage-accu in de BMW iX3 kan in 34 minuten van 0 tot 80% van zijn capaciteit worden opgeladen.

De hoogvoltage-accu van de nieuwste generatie is extreem plat. Daardoor is hij geïntegreerd in de flexibele architectuur van de iX3: hij is in de bodem van de auto geplaatst. Daardoor ligt het zwaartepunt van de auto 7,5 cm lager dan dat van de andere X3 modellen. Uiteraard is dat ook in het voordeel van de rijdynamiek van de iX3.

De nieuwe prijsstelling is als volgt:

BMW iX3 Executive € 67.500,-

BMW iX3 High Executive € 73.500,

De BMW iX3 is leverbaar in twee uitvoeringen: Executive en High Executive. De standaarduitvoering van de BMW iX3 is als Executive uitgerust met:

Metallic exterieurlak

19 inch lichtmetalen wielen met aerodynamisch design (styling 842)in Bicolor Jet Black

Adaptief onderstel

Dashboard uitgevoerd in Sensatec

Panoramadak

Driving Assistant Professional

Active Protection

Stof/leder combinatie 'Leatherette'

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)

Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank

Inklapbare buitenspiegels met automatisch dimmende buitenspiegel aan bestuurderszijde

Automatisch dimmende binnenspiegel

Elektrisch verstelbare voorstoelen

Opbergpakket

Elektrisch verwarmbare voorstoelen

Ambiance verlichting

Automatische 3-zone airconditioning

LED koplampen met uitgebreide functionaliteit

Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid

WiFi hotspot

BMW Live Cockpit Professional

BMW Connected Pack Professional II

