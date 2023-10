BMW

BMW gaat direct verkopen in Europa vanaf 2024

18 oktober 2023 - In 2024 introduceert BMW Group zijn nieuwe verkoop-model. Dit model wordt in verschillende fasen ge├»ntroduceerd in heel Europa. De primeur is op 1 januari 2024 voor MINI in Itali├ź, Polen en Zweden. De andere Europese landen zullen geleidelijk volgen. BMW stapt vanaf 2026 over naar het nieuwe verkoop-model. De uitrol betekent een belangrijke stap voor BMW en maakt het mogelijk om alle nieuwe BMW en MINI modellen en jong gebruikte BMW Group occasions in heel Europa te verkopen via eenzelfde model.