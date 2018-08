BMW en Rotterdam starten Electric City Project

29 augustus 2018 | BMW Group en gemeente Rotterdam starten een nieuw pilotproject: 'Electric City Drive'. Dit project moet elektrisch rijden in het centrum van de stad met een PHEV stimuleren. De pilot behelst een gebied binnen Rotterdam en eigenaren van een BMW of MINI PHEV-model die wonen en/of werken in en rond Rotterdam en zich daarom vaak in de stad begeven.

BMW Group en gemeente Rotterdam starten een nieuw pilotproject: 'Electric City Drive'. Dit project moet elektrisch rijden in het centrum van de stad met een PHEV stimuleren. De zogeheten Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV's) hebben zowel een verbrandingsmotor als elektromotor in combinatie met een batterij waarmee de auto een korte afstand elektrisch kan afleggen. Ook kan een PHEV net als volledig elektrische voertuigen opladen via een laadstation. Indien de bestuurder elektrisch rijdt en oplaadt, draagt ook de PHEV bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het reduceren van de CO2-uitstoot in de binnenstad.

De pilot behelst een gebied binnen Rotterdam en eigenaren van een BMW of MINI PHEV-model die wonen en/of werken in en rond Rotterdam en zich daarom vaak in de stad begeven. Zij kunnen zich aanmelden via www.rotterdam.nl/electric-city-drive.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: hoe worden bestuurders gestimuleerd om de volledig elektrische modus van hun PHEV te gebruiken en voldoende op te laden binnen een speciaal geografisch afgebakend gebied in de stad, aangeduid als het 'Electric City Drive-gebied'?

In de praktijk werkt het als volgt: zodra de auto het Electric City Drive-gebied nadert, verzoekt de auto via het centrale informatiedisplay op het dashboard de bestuurder om handmatig over te schakelen op de volledig elektrische modus. Voor dit pilotproject is een speciale Electric City Drive-app ontwikkeld. Deze wordt gekoppeld aan het ConnectedDrive-systeem van de BMW of MINI. De app houdt bij hoe vaak de deelnemer zijn/haar auto laadt en emissievrij rijdt binnen het Electric City Drive-gebied en kent vervolgens punten toe als beloning, op basis van verschillende factoren:

het aantal oplaadmomenten per 100 kilometer;

het aantal geladen kiloWatturen (kWh's) per 100 kilometer;

het percentage van emissievrije kilometers binnen en buiten het Electric City Drive-gebied;

het percentage van ritten afgelegd met de app Electric City Drive.

Via de app kunnen de deelnemers statistieken bekijken over opladen en elektrisch rijden en hun resultaten vergelijken met andere deelnemers.

Het pilotproject maakt gebruik van BMW en MINI PHEV-modellen en een app die draait op de smartphone van de bestuurder. Het doel voor de middellange termijn is een scenario waarbij de software van het voertuig een Electric City Drive-gebied herkent en de auto zelfstandig overschakelt op elektrische aandrijving. De aanpassing van de software van het voertuig, waardoor de app overbodig wordt, bevindt zich momenteel in de testfase. Bij een succesvolle uitkomst van het pilotproject in Rotterdam zal bovendien elke fabrikant de Electric City Drive-technologie kunnen gebruiken door de software van hun PHEV-model aan te passen en, minstens zo belangrijk, elke stad kan het concept implementeren.