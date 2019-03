5 maart 2019 | BMW gaat verder met de elektrificatie van zijn gamma en presenteert de nieuwste plug-in hybride modellen op de komende Autosalon van Genève (7 tot en met 17 maart 2019). Tegelijk presenteert BMW een nieuwe SUV met elektrische aandrijving: de X3 wordt vanaf december 2019 ook als plug-in hybride geproduceerd. Daarmee is de X3 de eerste SUV die BMW aanbiedt met drie soorten aandrijflijnen: alleen een verbrandingsmotor, een plug-in hybride én in 2020 volledig elektrisch.

De BMW X3 xDrive30e maakt zijn werelddebuut op de Autosalon van Genève. Met de allernieuwste accutechnologie heeft de BMW X3 xDrive30e een puur elektrische actieradius van tot 50 kilometer. Dankzij BMW eDrive technologie is het gecombineerde brandstofverbruik beperkt tot theoretisch 2,4 l/100 km, met een CO2-emissie van 56 g/km. Het plug-in hybride systeem in de X3 xDrive30e bestaat uit een 4-cilinder benzinemotor met BMW TwinPower Turbo techniek en een elektromotor. Beide krachtbronnen zijn in serie gekoppeld aan een 8-traps Steptronic transmissie en vierwielaandrijving. Het systeemvermogen bedraagt 185 kW (252 pk) en kan tijdelijk worden verhoogd met 30 kW (41 pk) door gebruik te maken van het piekvermogen van de elektromotor. De BMW X3 xDrive30e accelereert in 6,5 seconden (onder voorbehoud) vanuit stilstand naar 100 km/u.

Het nieuwste plug-in hybride model van BMW is uitgerust met een lithium-ion-accu die ruimtebesparend onder de achterbank is gemonteerd. Met een bagageruimte van 450 liter doet de BMW X3 xDrive30e niet onder voor de modelvarianten met alleen een verbrandingsmotor.

De nieuwe BMW 330e Sedan heeft een elektrische actieradius van 60 kilometer, ten opzichte van die van zijn voorganger een toename van 50%. Het brandstofverbruik bedraagt in theorie 1,7 l/100 km met een CO2-emissie van 39 g/km. Het systeemvermogen van de plug-in hybride aandrijflijn bedraagt 185 kW (252 pk), met de mogelijkheid om dat met de standaard XtraBoost tijdelijk met 30 kW (41 pk) te verhogen. Daarmee accelereert de nieuwe BMW 330e Sedan vanuit stilstand naar 100 km/u in 6,0 seconden (onder voorbehoud).

Ook de nieuwste versie van de X5 met plug-in hybride aandrijving biedt meer vermogen, verbeterde efficiency en een grotere elektrische actieradius. De nieuwe X5 xDrive45e is nu uitgerust met een aangepaste 6-cilinder-in-lijn benzinemotor en een elektromotor met een systeemvermogen dat is toegenomen tot 290 kW (394 pk). Het kost deze SUV 5,6 seconden (onder voorbehoud) om vanuit stilstand naar 100 km/u te accelereren. De elektrische actieradius bedraagt ongeveer 80 kilometer, bijna drie keer zo veel als die van zijn voorganger. Maar met zijn 69 liter brandstoftank is de BMW X5 xDrive45e ook geschikt voor lange ritten. De plug-in hybride aandrijftechnologie reduceert het gecombineerde brandstofverbruik tot theoretisch 2,1 l/100 km en de CO2-emissie uit brandstof tot 49 g/km. De inhoud van 500 tot 1.716 liter van de bagageruimte is iets minder dan die van de modelvarianten met conventionele aandrijving.

In de plug-in hybride varianten van de nieuwe 7-Serie zijn het reiscomfort en de ambiance van een luxueuze sedan gecombineerd met de mogelijkheid om lokaal emissievrij en vrijwel geluidloos te rijden. De elektrische actieradius is met ongeveer 30% toegenomen en bedraagt nu 50 tot 58 kilometer. Het gamma omvat de BMW 745e (gecombineerd brandstofverbruik: 2,1-2,2 l/100 km; gecombineerd energieverbruik 15,1-15,5 kWh/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 48-51 g/km), de langere BMW 745Le (gecombineerd brandstofverbruik: 2,2-2,3 l/100 km; gecombineerd energieverbruik: 15,6-15,7 kWh/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 50-53 g/km) en de BMW 745Le xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 2,3-2,5 l/100 km; gecombineerd energieverbruik: 15,8-16,2 kWh/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 52-57 g/km) met verlengde wielbasis en vierwielaandrijving. De aandrijflijn bestaat nu uit een speciaal voor deze versie aangepaste 6-cilinder-in-lijn benzinemotor in combinatie met een elektromotor. Als de bestuurder met de Driving Experience Control de SPORT-modus kiest, kan hij beschikken over een systeemvermogen van 290 kW (394 pk). De nieuwe BMW 745e accelereert in 5,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, de nieuwe BMW 745Le doet dat in 5,3 seconden en de nieuwe BMW 745Le xDrive in 5,1 seconden.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van batterijceltechnologie leiden ook tot meer lokaal emissievrij kilometers in de plug-in hybride varianten van de 5-Serie en 2-Serie. Hoewel de afmetingen niet zijn veranderd, is de brutocapaciteit van de nieuwe lithium-ion-accu voor de plug-in hybride versie van de 5-Serie Sedan toegenomen van 9,2 tot 12,0 kWh. Dat betekent dat de puur elektrische actieradius met meer dan 30% is gegroeid tot 64 kilometer. De BMW 530e Sedan heeft nu een theoretisch brandstofverbruik van 1,7 l/100 km en een CO2-emissie van 38 g/km. Als extra modelvariant verschijnt vanaf juli 2019 de vierwielaangedreven BMW 530e xDrive Sedan. Die heeft een puur elektrische actieradius van maximaal 57 kilometer. Het gecombineerde brandstofverbruik bedraagt 1,9 l/100 km met een CO2-emissie van 44 g/km.

De BMW 225xe Active Tourer noteert dankzij de nieuwe batterij lagere verbruikscijfers en een toename van 25% van de puur elektrische actieradius tot 47 kilometer. Ook hier zijn de afmetingen gelijk gebleven, maar is de brutocapaciteit van de lithium-ion-accu toegenomen van 7,7 tot 9,7 kWh. Het gecombineerde brandstofverbruik van de 225xe Active Tourer is 1,9 l/100 km, het gecombineerde energieverbruik 14,7 kWh/100 km en de CO2-emissie 43 g/km.

De standaarduitrusting omvat de BMW Live Cockpit Professional met nieuw vormgegeven schermen in het instrumentenpaneel en de Control Display, die informatie geeft over de laadtoestand van de accu, de resterende elektrische actieradius en de ingestelde modus van de plug-in hybride aandrijving. De knoppen voor het selecteren van het soort aandrijving zijn nu geïntegreerd in de Driving Experience Control. Daarmee is met een simpele druk op de knop de SPORT-modus in te schakelen voor extra dynamische instellingen en de ADAPTIVE-modus voor instellingen die zijn aangepast aan de rijstijl van de bestuurder en de situatie. Ook zijn er nog drie aandrijfmodi te kiezen - HYBRID, ELECTRIC en BATTERY CONTROL. De HYBRID-modus is de standaardinstelling die zorgt voor balans en optimale samenwerking van de verbrandingsmotor en de elektromotor. Het is ook mogelijk om via het iDrive menu de ELECTRIC-modus te kiezen als standaardmodus. De HYBRID-knop moet twee keer worden ingedrukt om de extra efficiënte HYBRID ECO PRO-modus te activeren. De coasting-functie draagt eveneens bij aan een nog verdere reductie van het brandstofverbruik.

Het energiemanagementsysteem is ook geoptimaliseerd. Door de koppeling aan het navigatiesysteem is de samenwerking van de verbrandings- en de elektromotor nog preciezer aangepast aan de route en de situatie op de weg. In de 330e Sedan en de X5 xDrive45e maakt het energiemanagementsysteem gebruik van gegevens van de navigatie en van sensors om optimaal remenergie terug te winnen in de HYBRID ECO PRO-modus. Als de auto een kruising of een voorligger nadert, kan de terugwinning van de remenergie worden geïntensiveerd om de auto af te remmen.

Tijdens het laadproces geeft het volledig digitale instrumentenpaneel grafisch informatie weer over de actuele laadstatus van de accu en dus de resterende elektrische actieradius. De grafische weergave toont ook de beschikbare stroomsterkte die bij het laadstation gebruikt wordt en geeft aan wanneer de accu volledig is opgeladen.

Nieuwe digitale diensten maken het gemakkelijker om de hoogvoltage-accu onderweg op te laden. Het navigatiesysteem toont bijvoorbeeld de hotels, restaurants, cafés, bezienswaardigheden en culturele attracties in de nabijheid van het geselecteerde openbare oplaadpunt. Klanten ontvangen ook een verwachting van de beschikbaarheid/bezetting van het laadstation.

BMW heeft een kenmerkend geluid ontwikkeld voor de modellen met elektrische aandrijving, waarmee voetgangers worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de verder geluidloze auto. Het geluid is via een speakersysteem hoorbaar als de auto langzaam en elektrisch rijdt. Overigens heeft het geluid geen nadelige invloed op het geluidscomfort van de inzittenden van de auto.