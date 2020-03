BMW activeert hybride modus automatisch in de stad

11 maart 2020 | Per 12 maart 2020 komt een nieuwe functie voor BMW plug-in hybride modellen beschikbaar die elektrisch rijden in met name binnensteden zal stimuleren. Het gaat om eDrive Zones, en vanaf medio juli BMW Points. BMW brengt expertise op het gebied van eDrive technologie en digitalisering samen om zo emissievrij en geruisloos rijden in steden te bevorderen. Het concept van eDrive Zones komt voort uit de succesvolle Electric City Drive pilot in samenwerking met Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. De eDrive Zone in Rotterdam sluit aan bij de ambitie van de gemeente om een nul-emissie-binnenstad te creƫren. Naast volledig elektrische auto's kunnen zo ook plug-in hybrides actief bijdragen aan een beter leefklimaat in stedelijke gebieden.

Steeds meer steden willen het leefklimaat aantrekkelijker maken voor hun inwoners door in te zetten op een verlaging van de plaatselijke CO2-emissie en door het stimuleren elektrische mobiliteit. De plug-in hybride, die sinds vorig jaar weer wint aan populariteit, kan dankzij de steeds grotere elektrische reikwijdte effectief bijdragen aan een schonere binnenstad. BMW plug-in hybrides komen inmiddels al tot 90 kilometer op een acculading (BMW xDrive45e). Bij het binnenrijden van de eDrive Zone schakelt de BMW automatisch over naar de volledig elektrische rijmodus. De bestuurder ontvangt een melding bij het passeren van een eDrive Zone grens, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten.

Dankzij eDrive Zones wordt gegarandeerd optimaal gebruik gemaakt van het potentieel dat plug-in hybride modellen kunnen bieden, zonder dat de bestuurder in actie hoeft te komen. De puur elektrisch afgelegde afstand betekent ook een hogere efficiëntie en lagere gebruikskosten voor de klant. Dit geldt in het bijzonder voor stadsverkeer, waar elektrische aandrijving efficiënter is dan een verbrandingsmotor.

Stefanie Wurst, Algemeen Directeur BMW Group Nederland: "Auto's worden steeds intelligenter dankzij een hoge mate van connectiviteit. Met eDrive Zones worden onze plug-in hybrides onderdeel van een systeem. Ze communiceren met de stad en schakelen automatisch over naar de elektrische modus. Zo bieden plug-in hybrides maximale verlaging van de CO2-uitstoot in de binnenstad. De plug-in hybride is voor veel klanten sowieso de ideale overgangstechnologie naar volledig elektrisch rijden. Ze vormen een eerste kennismaking met elektrisch rijden en kunnen zo een gedragsverandering teweegbrengen."

De eDrive Zones zijn geografische gebieden die door BMW Group met behulp van GPS-coördinaten zijn gedefinieerd, zo ontstaat een zogenaamd 'geo-fence'. De grootte verschilt per stad, maar de diameter van het gebied ligt altijd tussen de 10 en 20 kilometer en omvat in elk geval de binnenstad waar zich knelpunten voor luchtkwaliteit kunnen bevinden. Rotterdam bepaalde in samenspraak met BMW Group de uiteindelijke vorm van hun eDrive Zone, waarbij de ringweg (A20, A16, A15 en A4) de afgrenzing vormt.

Met ingang van 12 maart zijn er vier eDrive Zones actief in de G4, de vier grootste steden van Nederland: Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. De eDrive Zones app (waardoor de auto de zones herkent) wordt automatisch 'over the air' naar de daarvoor geschikte BMW plug-in hybrides gestuurd. Alle beschikbare eDrive Zones zijn dan zichtbaar en staan standaard 'aan'. Nederland is een van de zes landen waar eDrive Zones voor het eerst in gebruik worden genomen, de andere zijn: Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Zwitserland. Vanaf juli 2020 introduceert BMW Group bovendien BMW Points, die de bestuurder van de BMW plug-in hybride verzamelt met elke elektrisch afgelegde kilometer - waarbij de kilometers bínnen de eDrive Zone extra zwaar tellen. Deze punten kunnen vervolgens worden ingewisseld tegen bijvoorbeeld laadtegoed en andere vormen van beloning.

Een Nederlandse pilot lag aan de basis voor eDrive Zones: 'Electric City Drive', uitgevoerd eind 2018, begin 2019 door BMW Group in samenwerking met de stad Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Tijdens het onderzoek werd gekeken of het mogelijk is om elektrisch rijden met plug-in hybride voertuigen aan te moedigen door herkenning van binnenstedelijke gebieden en het aanbieden van een app die op een leuke manier aanzet tot regelmatig opladen. Het doel was om gebruikers vaker gebruik te laten maken van de elektrische modus van hun auto's.

Zo'n 50 bestuurders van een BMW plug-in hybride uit de regio Rotterdam kregen hiervoor een speciaal ontwikkelde app aangereikt. Zodra zij deze hadden geïnstalleerd op hun smartphone en hadden gekoppeld aan hun auto, kregen zij op de display in hun auto een melding als zij de vastgestelde Electric City Drive-zone binnenreden, samen met een verzoek om het aandrijfsysteem van hun plug-in hybride in de volledig elektrische rijmodus te zetten. Over een periode van drie maanden is deze praktijktest gedaan en er werd onderzocht in welke mate de deelnemers hun aandeel elektrisch rijden vergrootten.

Een betaversie van de BMW Points App maakte het voor hun mogelijk om hun vorderingen te monitoren, te vergelijken met die van andere deelnemers, aan competities deel te nemen en punten te verzamelen. Deelnemers aan de Electric citydrive pilot legden ruim 90% van de kilometers in de zone elektrisch af. De technologie die bij het proefproject werd gebruikt inspireerde tot verdere ontwikkeling van de BMW eDrive Zone functie en BMW Points.

