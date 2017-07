Alle BMWs elektrisch vanaf 2020

25 juli 2017 | Elektrificatie van het modellengamma is een van de kernpunten in de strategie van BMW. Dat houdt in dat elk model van BMW keuze biedt uit volledig elektrische of hybride aandrijflijnen als aanvulling op de bestaande varianten met verbrandingsmotor. Nieuwe elektrisch aangedreven modellen verschijnen de komende jaren en vanaf 2020 maakt de architectuur van de nieuwe modellengeneratie nog meer elektrische varianten mogelijk.

BMW Group verwacht dat tegen 2025 zo'n 15 tot 25% van de verkopen bestaat uit geëlektrificeerde modellen. Maar factoren als regelgeving, subsidies en veranderende infrastructuur spelen per markt nog een belangrijke, verschillende rol bij de opkomst van elektrische mobiliteit. Om snel op de verwachte vraag te kunnen reageren, heeft BMW Group een flexibel systeem ontwikkeld voor het wereldwijde productienetwerk. Dat maakt het mogelijk dat elke fabriek van BMW Group tegelijk modellen met verbrandingsmotor, plug-inhybride en batterij-elektrische aandrijflijnen kan produceren.

BMW produceert momenteel in tien fabrieken wereldwijd modellen met elektrische aandrijving. Sinds 2013 komen alle belangrijke componenten van de elektrische aandrijflijn uit de fabrieken in Dingolfing en Landshut. Verder vindt in Dingolfing ook de productie van de plug-inhybride versies van de BMW 5-Serie en 7-Serie plaats. Vanaf 2021 produceert deze fabriek ook de "i NEXT". BMW heeft tot op heden al meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in de fabriek in Dingolfing en elektromobiliteit. BMW zet de investeringen in het gamma van modellen met elektrische aandrijving voort.

MINI kondigt voor 2019 een volledig elektrisch aangedreven variant aan van de MINI 3-deurs. Daarmee biedt MINI dan keuze uit vier aandrijflijnen: benzine, diesel, plug-inhybride en volledig elektrisch. De aandrijflijn van de volledig elektrische MINI 3-deurs wordt geproduceerd in BMW Groups e-mobility centers van de fabrieken in Dingolfing en Landshut, beide in Beieren. Vervolgens worden ze ingebouwd in de MINI-fabriek in Oxford (Groot-Brittannië); de hoofdproductielocatie voor de MINI 3-deurs.

In 2018 verschijnt de i8 Roadster als nieuwste lid van de BMW i-familie. BMW kondigde de volledig elektrisch aangedreven BMW X3 al aan voor 2020 en de BMW i NEXT verschijnt in 2021. BMW wil in 2017 zo'n 100.000 elektrisch aangedreven auto's verkopen en wil daarmee tegen het eind van het jaar in totaal 200.000 auto's met elektrische aandrijving op de weg hebben.