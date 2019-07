BMW verkort levertijd i3

22 juli 2019 | Een van de meest besproken uitkomsten van het klimaatakkoord dat op vrijdag 28 juni 2019 werd gepresenteerd, is de verhoging van de bijtelling voor volledig elektrische auto's van 4 naar 8 procent per 1 januari 2020. Een jaar eerder dan verwacht, want de huidige belastingregels, zoals vastgelegd in Autobrief II, lopen nog tot eind 2020. Tegelijk met de verdubbeling van de bijtelling wordt ook het bedrag waarover dit geldt, verlaagd van 50.000 euro naar 45.000 euro.

Dankzij dit tussentijds veranderde kabinetsbeleid wordt de levertijd van elektrische auto's nog belangrijker dan die al was. De zakelijke rijder die wil profiteren van de 4 procent bijtelling over €50.000 is immers genoodzaakt zijn of haar elektrische auto nog dit jaar op kenteken te laten zetten.

In tegenstelling tot veel andere elektrische auto's kan de BMW i3 nu binnen anderhalve maand worden geleverd. Dan gaat het dus om een geheel naar eigen wens samengesteld exemplaar dat in de fabriek in Leipzig (met louter wind- en zonne-energie) wordt gebouwd. Er zijn nog 1.000 exemplaren te configureren die met zekerheid in 2019 kunnen worden geleverd.

"Naast de snelle levertijd en de 4% bijtelling is er nog een reden om voor de enige premium elektrische auto in zijn klasse te gaan: het is eveneens de duurzaamste elektrische auto op de markt", legt Stefanie Wurst, Algemeen Directeur BMW Group Nederland uit. "Er komt veel meer bij kijken dan alleen het produceren en verkopen van elektrische auto's of het aanplanten van bomen ter compensatie. Het gaat om verduurzaming van de complete keten, van grondstofwinning tot recycling. De impact op de medewerker, klant, maatschappij en het klimaat van alles wat we bij BMW Group doen, telt daarbij mee."

Er is een BMW i3 vanaf €42.299 (fiscale waarde: €40.943) met een bijbehorende netto bijtelling vanaf maar €48 per maand. Er is ook de extra compleet uitgeruste Executive Edition die inclusief alle begerenswaardige opties nog onder de huidige cap van €50.000 is geprijsd en dus volledig binnen de 4% bijtelling blijft.