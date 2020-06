BMW introduceert i3 For the Oceans Edition

22 juni 2020 | BMW introduceert de i3 For the Oceans Edition. In totaal worden honderd stuks van deze speciale editie geproduceerd. Het is een rijk uitgeruste versie met enkele speciale kenmerken in uiterlijk en interieur, die verwijzen naar het doel waaraan de kopers een bijdrage leveren. Bij de aanschafprijs is een donatie van 1.000 euro inbegrepen die ten goede komt aan een organisatie, die zich inspant voor het opruimen van plastic en schonere oceanen. De nieuwe BMW i3 For the Oceans Edition heeft een consumentenadviesprijs van 46.341 euro (de fiscale waarde bedraagt 44.995 euro) en staat vanaf juli 2020 bij de dealers in de showroom.

BMW introduceerde de i3 in 2013 in Nederland. Door de duurzame ontwikkeling, de productie en de recycling van de auto is de i3 ook zeven jaar na zijn introductie nog een belangrijke speler op de markt voor elektrische auto's en vooral een van de duurzaamste auto's. Visnetten zijn bijvoorbeeld het basismateriaal voor de velours vloermatten en de stoelen zijn bekleed met materiaal dat is vervaardigd van gerecycled plastic.

De i3 For the Oceans Edition is uitgevoerd in de kleur Fluid Black met BMW i Blau accent en 'For the Oceans' logo onder de A-stijl. Andere kenmerken zijn interieurlijsten van Eucalyptus hout met lasergravure 'For the Oceans' en velours vloermatten met 'For the Oceans' stiksel. Tot de uitrusting behoren het Sportpakket, Comfort Pack Advanced, het Connectivity Pack inclusief Navigatie Professional en 20 inch lichtmetalen wielen. De uitrusting bestaat verder onder meer uit stoelverwarming, een warmtepomp, een achteruitrijcamera, Park Distance Control voor/achter en veiligheidsgordels in BMW i Blau.

Bij de i3 For the Oceans Edition ontvangt de klant een certificaat waarin BMW Nederland verklaart dat de i3 een gelimiteerde For the Oceans Edition is en dat de klant met de aanschaf van de gelimiteerde Edition een bijdrage levert aan plasticvrije oceanen. De achterkant van het certificaat is eveneens vervaardigd van gerecycled plastic.

Met een fiscale waarde van € 44.995,- valt de BMW i3 For the Oceans Edition volledig in de 8% bijtellingscategorie voor zakelijke rijders. Daarnaast komt deze uitvoering ook in aanmerking voor de € 4.000,- subsidie die de overheid beschikbaar stelt bij de particuliere aanschaf van elektrische auto's. Naar verwachting gaat deze regeling per 1 juli 2020 in. De i3 For the Oceans Edition is alleen in Nederland leverbaar.

