BMW i3 levert stroom aan woning

BMW leverde een speciaal aangepaste i3 en laadpaal, Eneco eMobility installeerde en testte de technische installatie bij een klant thuis. De elektrische rijder kon direct de autobatterij als energiebuffer inzetten. Uit de proef bleek dat de volgeladen batterij van de BMW i3 (met een netto capaciteit van 37,9 kWh) een huis twee dagen van gebruiksstroom kan voorzien, uitgaande van een gemiddeld gebruik van 11kWh per dag. En dan houdt men ook nog stroom over voor een korte rit. Door op te laden als de elektriciteit relatief goedkoop is en deze te gebruiken als de elektriciteit duurder is, kan men per jaar tot 850 euro besparen met bi-directioneel laden.

Deze technologie is niet alleen gunstig voor de portemonnee. Door de batterij zoveel mogelijk op te laden met hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld als de zon schijnt of als het hard waait, kan men het gebruik van fossiel opgewekte elektriciteit verminderen of zelfs helemaal vermijden.

Een bestaand knelpunt in deze manier van elektriciteitsopslag is het rendementsverlies. De praktijk toont namelijk aan dat er sprake is van een gemiddelde efficiency van ongeveer 90%. Dit betekent dat elke keer wanneer men de auto oplaadt of ontlaadt, er een beetje energie verloren gaat in de uitwisseling met het huis of het elektriciteitsnet. Dat is onvermijdelijk en hangt af van de gekozen componenten in de auto en de lader. Een positief eerste resultaat is dat de efficiency van de testopstelling boven het gemiddelde van 90% ligt.

Klanten van BMW en Eneco eMobility staan zeker open om deze techniek te gebruiken, maar hebben ook nog vragen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van bi-directioneel laden op de autobatterij? Naar deze effecten wordt in de markt nu volop onderzoek gedaan. En is met deze toepassing de auto voldoende geladen voor geplande ritten op de volgende dag? Slimme apps, zoals de MyBMW app en de Eneco Slim Laden app, bieden hiervoor een mogelijke oplossing. Al met al is het aan aanbieders om deze vragen weg te nemen om elektrische rijders het vertrouwen te geven om de overstap naar bi-directioneel laden te maken. En voor beleidsmakers is er fiscaal gezien ook nog werk aan de winkel. Dit kost tijd. De praktijktest vormt weer een nieuwe stap voorwaarts in dit proces.