Autoshow | Het leek allemaal routine te worden. Iedere twee jaar vindt in het Duitse Frankfurt de Internationale Auto Ausstellung (IAA) plaats. Op deze grootste autoshow van Europa (qua oppervlakte) en toonaangevende beurs op wereldschaal tonen autofabrikanten traditioneel hun nieuwste modellen. Het volgende jaar verschijnen die modellen gaandeweg bij de dealers. Dit jaar is het anders...

De routine wordt direct doorbroken bij het betreden van het enorme tentoonstellingscomplex. In de regel staan de stands van de diverse merken steeds op dezelfde plek. Maar... dit jaar ontbreekt een groot aantal merken. Volvo, Peugeot, Nissan, Mitsubishi, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, DS, Infiniti en Tesla zijn allemaal niet aanwezig.

In plaats dat de overgebleven merken grotere stands namen, zijn complete hallen gesloten. Daarbij is het aantal primeurs veel kleiner dan gebruikelijk. Voorheen had ieder merk wel een wereldprimeur, wat kleiner nieuws en een spectaculaire conceptcar. Dat is tijdens de IAA van 2017 eerder uitzondering dan regel. Automerken laten vooral zien dat het roer om moet en hoe ze dat willen doen.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz loopt daarmee voorop. Als vanouds heeft het merk een complete hal ingenomen, maar het nieuws is anders dan anders. Mercedes-Benz zet vol in op elektrisch rijden en kondigt nieuwe modellen van klein tot groot aan. Er zijn meerdere modellen in het compacte segment aangekondigd, waarvan de EQA Concept de meest concrete voorbode is.

In het topsegment verleidt Mercedes-Benz met de duizend pk sterke Project One hybride sportwagen, gebaseerd op techniek uit de Formule 1. Alsof dat niet genoeg is, presenteert zustermerk Maybach de bloedmooie "Mercedes-Maybach 6" (750 pk, 500 km bereik elektrisch). Elektrisch rijden wordt alles behalve saai!

Smart kijkt nog verder vooruit. De "Vision EQ ForTwo" is niet alleen elektrisch, maar ook zelfrijdend. De EQ is in feite een robot taxi. Om toch het gevoel van een eigen auto te geven, past de EQ de radio, binnenverlichting en temperatuur automatisch aan aan de wensen van de gast. Volgens Smart is dit binnen 10 tot 13 jaar realiteit en dan zal het autobezit dramatisch dalen. Ook Autozine voorziet dat dit de toekomst is.

Volkswagen

Volkswagen en diens zustermerken pakken eveneens groot uit in Frankfurt. Volkswagen belooft ook binnen afzienbare tijd (deels) elektrische versies van alle modellen aan te bieden. Daarnaast neemt het merk drie geheel elektrische auto's in productie. De I.D. is een compacte auto (vanaf 2020), de I.D. Crozz II (2020) een elektrische SUV, de I.D. Buzz (2022) een bestelauto. Door 50 miljard (!) euro te investeren in accu-techniek hoopt het merk de techniek te verbeteren en accu-prijzen radicaal te kunnen verlagen en zouden de I.D. modellen een actieradius van minimaal 500 km hebben.

Naast de toekomstmuziek toont Volkswagen ook de auto van morgen: de T-Roc. Deze compacte SUV staat nog dit jaar bij de dealer.

Audi is binnen de Volkswagen-groep de koploper als het gaat om zelfrijdende auto's. De binnenkort te introduceren A8 kan al deels zelfstandig rijden (in vaktermen: niveau 3). Daarnaast toont het merk twee conceptcars die een stap verder gaan: Elaine en Aicon. Ze kunnen volledig zelfstandig rijden (niveau 4 en 5) en hebben geen stuurwiel meer.

Om op korte termijn de kas te spekken, introduceert Audi de RS4 Avant en tiencilinder R8 RWS.

Skoda is terughoudender met nieuwe techniek. Het merk waar een scherpe prijs voorop staat, wacht tot de accu-prijs daalt en bereidt zich daarop voor met de Vision-e conceptcar (2020). Voor 2019 staat alvast een Superb met hybride-aandrijving gepland.

Voor de korte termijn presenteert Skoda een nieuwe middelgrote SUV; de Karoq (zie panoramafoto). Een eerste kennismaking op de showvloer geeft het gevoel dat dit een kleine, of eigenlijk minder grote, Kodiaq is.

Bij Seat zit de vooruitgang in integratie met mobiele telefoons en het Internet. Behalve dat het merk een geheel nieuwe compacte SUV toont, de Arona, is het ook de eerste fabrikant die de slimme digitale assistent Alexa (van Amazon) in de auto integreert.

BMW

Het zustermerk van BMW, MINI, toont een nieuwe versie van de lang aangekondigde elektrische MINI.

De BMW i3 heeft een facelift ondergaan. Daarbij is niet alleen het uiterlijk aangepast, er is nu ook een sportieve "i3s". De i8 is aangekondigd als cabriolet.

De Z4 Concept is een voorbode van de nieuwe Z4 sportwagen. Afgaande op dit concept zal de nieuwe Z4 alleen al vanwege het uiterlijk een droomauto worden! Een flinke maat groter is de Concept X7, waarmee BMW ruimte en hybride-aandrijving wil combineren.

Honda

Honda toont een vooruitblik op de nieuwe CR-V en voert die meteen uit als hybride. Het merk benadrukt echter dat de eerste productieversie van de nieuwe CR-V in 2018 eerst traditionele motoren (1.5 liter turbo benzine) in het vooronder zal hebben.

Veelbelovend en tegelijkertijd innemend is de nieuwe conceptcar van Honda. Deze zelfrijdende en elektrisch aangedreven conceptcar is de voorbode van een nieuwe stadsauto die binnen een jaar op de markt zal verschijnen. Honda belooft wel de elektrische aandrijving in productie te nemen, maar durft nog geen concrete uitspraken te doen over de zelfrijdende functies.