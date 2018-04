Autoshow | Decennia lang was de AutoRAI hét feest voor Nederlandse autoliefhebbers. In 2015 kwam daar een einde aan. Ondanks verwoede pogingen van de organisatie, wilden de autofabrikanten niet langer meewerken aan een Nederlandse autoshow. Maar nu is er een nieuw evenement: de International Amsterdam Motor Show 2018 (IAMS). Autozine nam alvast een kijkje.

Wat als de autofabrikanten niet mee willen werken? "Dan doen we het zelf wel", hebben een aantal vooraanstaande autoliefhebbers gedacht. Zij brachten zelf het geld - en niet te vergeten de auto's - bijelkaar voor de International Amsterdam Motor Show 2018. En omdat de aantrekkingskracht van autoshows voor veel bezoekers ligt in de vele droomauto's, ligt juist daar de nadruk op.

Merken

Het feest begint al voor de deur, want wie met een bijzondere auto komt mag deze op het plein voor het RAI-gebouw parkeren. Maar... dat is natuurlijk nog maar een beginnetje! Op 30.000 vierkante meter (anderhalve hal) heeft de organisatie de meest exotische auto's van Nederland weten te verzamelen. De hoofdmoot bestaat uit moderne sportwagens, die veelal door handelaren worden getoond en ook daadwerkelijk te koop zijn.

Daarbij zijn per merk overzichten gemaakt van de belangrijkste modellen. Waar mogelijk wordt een chronologisch overzicht getoond of zijn simpelweg de meest bijzondere modellen te zien. Met name Ferrari valt op, want het is uniek dat alle modellen van 288 GTO tot LaFerrari in Nederland bijelkaar zijn.

De verzameling Porsches is bijzonder omdat niet alleen auto's van trotse eigenaren worden getoond, maar ook een reeks Porsches van de Rijkspolitie. Alle modellen van de eerste 356C via een oogstrelende Volkswagen-Porsche 914 tot een speciaal voor de show opgetuigde 918 Spyder.

Ook de meest aansprekende modellen van BMW, Mercedes-Benz en Corvette zijn bij elkaar gebracht door liefhebbers en handelaren. Bij Ford is zelfs de nieuwe Ford GT te zien, een absolute zeldzaamheid. Nissan toont de geschiedenis van de GT-R, van de "C10 GT-R" via de gewilde "Skyline R34" tot de huidige "GT-R Nismo".

Het enige automerk dat niet door liefhebbers wordt vertegenwoordigd, maar een officiële stand van de fabrikant heeft, is Tesla. Met de Model S en Model X lijkt de fabrikant van elektrische auto's een lange neus te maken naar alle supercars. Immers, de elektrische Tesla's zijn niet alleen sneller, maar ook een stuk goedkoper dan de meeste sportwagens.

“Sommige auto's zijn niet alleen bijzonder vanwege hun techniek, maar vooral vanwege het verhaal er achter„

Motorsport

De Amsterdam Motor Show is vooral een show van extremen. Zo lijkt er een heel "gewone" Lexus LF-A te staan, maar dit is een auto met chassisnummer 1. Er lijkt een "gewone" Rolls Royce Phantom te staan, maar dit is een speciale "Zenith" editie waarvan er in Europa slechts twee zijn. Makkelijker herkenbaar zijn de duurste auto op Nederlands kenteken (de Bugatti Chiron) en de duurste auto van de show (Mercedes-Benz SSK met een geschatte waarde van 7 miljoen euro). Ook staat een er heuse vliegende auto op de show. Die laatste luistert naar de naam "PAL-V", wordt in Nederland gebouwd en is daadwerkelijk te koop.

Sommige auto's zijn niet alleen bijzonder vanwege hun techniek, maar vooral vanwege het verhaal er achter. Zo is er ook aandacht voor Japanse sportwagens met "itasha" bestickering. De organisatie heeft de hand weten te leggen op drie auto's die zijn gebruikt voor de film "The Fast and the Furious". Het zijn Brian's Mitsubishi Eclipse, maar ook Brian’s Toyota Supra, alsmede Toretto’s Dodge Charger en Suki’s Honda S2000.

Toch is de echte ster de "Nissan 350Z widebody" van Theresa Hagge, beter bekend als "T-Race". Zij overleed aan kanker, maar had als laatste wens dat haar extreem getunede auto werd afgebouwd. Die auto staat nu, opgevoerd en bestickerd, trots op de Amsterdam Motorshow.

Auto's met verhaal zijn ook te vinden op de stand van de HARC, de Historische Auto Ren Club. Deze vereniging racet actief met historische raceauto's en toont in Amsterdam een breed aanbod van de verschillenden klassen en leeftijden. Eigenaren en organisatoren zijn aanwezig en vertellen maar wat graag over hun passie.

Ook rally-teams, experts op het gebied van klassieke auto's en organisatoren van bedrijfsuitjes rondom sportwagens (o.a. "Race Planet" op de panoramafoto) presenteren zich tijdens de Amsterdam Motorshow.

De Nederlandse bandenfabrikant Vredestein is prominent aanwezig met een Ferrari FF en... een heel bijzondere manier om "paardenkrachten" te tonen. Een kunstenaar maakte van 26 Vredestein banden een 250 cm hoge hengst die minstens zo veel kracht uitstraalt als de auto's er omheen!

Conclusie

Autofabrikanten wilden niet meer meewerken aan de AutoRAI omdat ze er niet genoeg aan konden verdienen. Met de komst van Internet is een autoshow namelijk geen middel meer om de klant te bereiken. Een autoshow is slechts een feestje voor autoliefhebbers, en daar hebben autofabrikanten weinig belang bij.

En daarom heeft de International Amsterdam Motor Show 2018 (IAMS) een heel andere insteek. De nadruk ligt juist op droomauto's, accessoires, tuning, autosport en lifestyle. Verwacht daarom geen autonieuws, primeurs of conceptcars, maar wel heel veel unieke auto's die zelden in het echt zijn te bewonderen.

Okay, de naam "International Amsterdam Motor Show 2018" is wat misleidend, want er is weinig internationaal en de vergelijking met andere autoshows gaat niet op. Maar... het feestje is terug en daar gaat het om!